Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi

        Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi

        UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. maçında Danimarka'yla karşılaşacak olan Portekiz Milli Takımı'nda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, son günlerde antrenmanlara katılmadı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Portekiz Milli Takımı'nda Danimarka maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun durumu gündem oldu.

        2

        A Bola'nın haberine göre Norveç karşısında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un kararından memnun kalmadı. Karşılaşmanın ardından doğrudan soyunma odasına giden 41 yaşındaki yıldız, son günlerde takımla normal antrenmanlara da katılmadı.

        3

        Portekiz kafilesiyle Eleda Stadion'a gelen Ronaldo, kısa süre sonra stattan ayrılarak otele döndü. Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun özel program dahilinde salonda çalıştığını ve herhangi bir fiziksel sorununun bulunmadığını açıkladı.

        4

        Ronaldo ile Jorge Jesus'un yaşanan gelişmelerin ardından kısa bir görüşme yaptığı ve durumu aşmak adına olumlu adımlar attığı belirtildi.

        5

        Cumartesi gününden bu yana takımla çalışmayan Ronaldo'nun Danimarka karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, hücum hattında Gonçalo Ramos'un ilk 11'e daha yakın olduğu ifade edildi.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Portekiz Milli Takımı
        #Cristiano Ronaldo
        #UEFA Uluslar Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        Portekiz'de Ronaldo krizi!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        800 bin dolara satacaklardı... Tam 8 ton!
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Ecem Erkek'ten takipçisine: Burun meraklısı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi