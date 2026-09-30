Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 3. maçında Danimarka'yla karşılaşacak olan Portekiz Milli Takımı'nda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, son günlerde antrenmanlara katılmadı. İşte detaylar...
Portekiz Milli Takımı'nda Danimarka maçı öncesi Cristiano Ronaldo'nun durumu gündem oldu.
A Bola'nın haberine göre Norveç karşısında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un kararından memnun kalmadı. Karşılaşmanın ardından doğrudan soyunma odasına giden 41 yaşındaki yıldız, son günlerde takımla normal antrenmanlara da katılmadı.
Portekiz kafilesiyle Eleda Stadion'a gelen Ronaldo, kısa süre sonra stattan ayrılarak otele döndü. Portekiz Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun özel program dahilinde salonda çalıştığını ve herhangi bir fiziksel sorununun bulunmadığını açıkladı.
Ronaldo ile Jorge Jesus'un yaşanan gelişmelerin ardından kısa bir görüşme yaptığı ve durumu aşmak adına olumlu adımlar attığı belirtildi.
Cumartesi gününden bu yana takımla çalışmayan Ronaldo'nun Danimarka karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken, hücum hattında Gonçalo Ramos'un ilk 11'e daha yakın olduğu ifade edildi.