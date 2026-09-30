100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor

Six Flags Magic Mountain eğlence parkından yapılan açıklamada, en çok ilgi gören eğlence araçlarından biri olan ve koltukları 360 derece dönen X2 adlı hız treninin "beyin hasarına yol açtığı" iddialarının ardından bir dizi güvenlik testine tabi tutulduğu belirtildi.

100'DEN FAZLA KİŞİDE BEYİN HASARI GELİŞTİ

AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, açıklamada, 100'den fazla kişide beyin hasarına yol açtığı iddia edilen hız treninin güvenlik testlerinden geçtiği ancak kapatmanın "yapılacak doğru şey" olduğu kaydedildi.

Ayrıca, açıklamada görüşüne yer verilen park yetkilisi Brian Oerding, "Eğlence aracı güvenliği işimizin temel taşıdır ve misafir güveninin etkilendiğini gördüğümüzde bunu ciddiye alırız." ifadesini kullandı.

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Parka dava açan Dordick Law Corporation hukuk bürosu, yaklaşık 400 kişinin bu hız treni kaynaklı olduğuna inandıkları yaralanmalarla kendilerine başvurduğunu duyurdu.

BAZILARI BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ

Hukuk bürosundan yapılan açıklamada, "Heyecan bekleyerek X2'ye bindiler, ancak feci beyin hasarlarıyla ayrıldılar. Bazıları beyin ameliyatı geçirdi. Bazıları hala mücadele ediyor" değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu hız treninin kapatma kararının gelecekteki ziyaretçileri korumak açısından olumlu olduğu, ancak zarar görenler için bir şey değiştirmediği ve kararın müvekkilleri için "çok geç" geldiği savunuldu.

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X2'YE BİNDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

2022'de X2'ye bindikten sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Christopher Hawley'in ailesini temsil ettiğini belirten Wisner Baum hukuk bürosundan Avukat Brent Wisner ise ailenin kapatma kararından memnuniyet duyduğunu ancak bunun Hawley'in "yaklaşık 20 yıl boyunca çalışmasına izin verilen tehlikeli bir hız treni tarafından öldürüldüğü" gerçeğini değiştirmediğini söyledi.

Wisner, yasal reform ve denetim çağrısında bulundu. Hawley'in ailesi ise ağustos ayında park yönetimi ile ölüm davasında uzlaşmaya varmıştı.

Los Angeles Times'a göre, 2002'de "X" adıyla hizmete giren hız treni, açılışından birkaç ay sonra tasarım kusurlarının giderilmesi için kapatılmıştı.

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2007'de vagonlarının daha hafif olanlarla değiştirilmesi için yeniden kapatılan hız treni, 2008'de ise X2 adıyla tekrar açılarak 16 milyondan fazla kişi tarafından kullanılmış.