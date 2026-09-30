Fon soruşturmasında yeni gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera Yatırım CEO'su Emir Münür Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:03 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Yatırım CEO'su Emir Münür Sarpyener, KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheliler, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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