Kars'ta yaşayan H.K. isimli kadın, doğum yaptıktan bir süre sonra hastaneden taburcu edildi. Daha sonra hastane tarafından kendisine ulaşılan H.K, ekiplere bebeğinin hayatını kaybettiğini ve defnedildiğini ifade etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

AA'daki habere göre ekiplerin şüpheli durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN AĞZINDA PEÇETE BULUNDU

Bunun üzerine mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. gözaltına alındı.

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ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.