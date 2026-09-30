Serenay Sarıkaya'dan yapay zeka videosuna yorum: Aklıma gelmedi
Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkarak adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, podyum görüntülerini yapay zeka ile düzenlenmesine kayıtsız kalmadı
Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak Paris Moda Haftası kapsamında podyumda boy göstermişti.
34 yaşındaki oyuncu, kendinden emin hali ve enerjisiyle dikkat çekmişti.
Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaşan Serenay Sarıkaya, bu kez yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan bir içerikle gündeme geldi.
Bir dijital içerik üreticisi, Sarıkaya'nın podyumdaki etkileyici yürüyüş anlarını yapay zeka araçlarıyla yeniden kurguladı. Görüntülerde Sarıkay'nın podyum üzerinde amuda kalkarak dans ettiği anlar yer aldı. Paylaşım, ünlü oyuncunun da dikkatini çekti.
"BUNLARI YAPMAK AKLIMA GELMEDİ!"
Serenay Sarıkaya, videonun altına yaptığı yorumla şaşkınlığını ve beğenisini dile getirdi. Sarıkaya, "İnanılmaz, hiç aklıma gelmedi bunları yapmak" notunu düştü.