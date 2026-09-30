Kendall Jenner, Cara Delevingne, Kristen Bell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünya yıldızlarının da yer aldığı küresel güzellik elçileriyle aynı podyumu paylaşan Serenay Sarıkaya, bu kez yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan bir içerikle gündeme geldi.