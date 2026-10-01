İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai'den Tel Aviv'e gitmekte olan bir uçağın, çarşamba günü pilotlardan birinin diğerini bıçaklaması ve "görünüşe göre uçağı düşürmeye çalışmasının" ardından Suudi Arabistan'a yönlendirildiğini açıkladı.

Netanyahu, pilotun gözaltına alındığını ve Suudi Arabistan makamları tarafından sorgulandığını belirtti.

Bıçaklanan pilotun, Hindistan vatandaşı Kaptan Pilot Smit Machchhar olduğu ve uçağın inişinin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail Başbakanı daha sonra Machchhar'ı "kahraman" olarak nitelendirdi.

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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, olayı "terör saldırısı girişimi" olarak tanımladı. Ancak, olayın arkasındaki olası nedene ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

UÇAĞA NE OLDU?

Flydubai'nin FZ1073 sefer sayılı uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 07.05'te (GMT 03.05) havalanarak İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na doğru yola çıktı.

Uçakta en az 150 kişi bulunuyordu. Netanyahu, yolcuların "neredeyse tamamının" İsrailli olduğunu söyledi.

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre uçak, havalandıktan yaklaşık iki buçuk saat sonra Suudi Arabistan üzerinde hızla irtifa kaybetti. Uçak, iki dakikadan kısa bir sürede 17 bin feet'ten (5 bin metreden fazla) fazla alçaldı.

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Birkaç dakika sonra uçak, acil durum kodu olan 7700 sinyalini gönderdi. Ardından sinyalini, uçak kaçırma durumunu bildiren 7500 koduna çevirdi.

Kısa süreliğine Ürdün hava sahasına giren uçak, Suudi Arabistan'a geri döndü ve daha sonra iniş için manuel alçalmaya başladı.

Bir saatten kısa süre sonra uçak yeniden 7700 acil durum kodunu gönderdi.

İlk yerel medya haberlerinde İsrailli yetkililere dayandırılarak, iki pilot arasında kavga çıktığı bildirildi.

Ancak Netanyahu, çarşamba günü olayın ardından yaptığı açıklamada, daha sonra çıkan haberleri doğrulayarak pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını ve ardından "görünüşe göre uçağı düşürmeye çalıştığını" söyledi.

"SALDIRININ ARKASINDA KİMİN OLDUĞUNU SÖYLEMEK İÇİN ERKEN"

Netanyahu daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada uçağı düşürme girişiminin arkasında kimin bulunduğunu söylemek için henüz erken olduğunu, ancak İsrail'in olayla ilgili soruşturmaya "muhtemelen" katılacağını belirtti.

Netanyahu, Fox News sunucusu Sean Hannity'nin yönelttiği soruya verdiği yanıtta, "Bunu söylemek için henüz erken. Saldırıyı gerçekleştiren pilot şu anda Suudi Arabistan'da soruşturuluyor. Sanırım pilot, geldiği ya da en azından yola çıktığı, uçağa bindiği yer olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülecek. Biz de soruşturmayı takip edeceğiz ve muhtemelen soruşturmaya katılacağız" dedi.

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NETANYAHU'DAN PİLOTA ÖVGÜ: GERÇEK BİR KAHRAMAN

Netanyahu, İsrailli bir yolcunun kendisine, "Uçak kendi etrafında dönmeye başladı ve alçalmaya geçti" dediğini aktardı. Yolcu ile bir mürettebat üyesinin kokpite girerek "bıçaklama eylemini gerçekleştiren pilotu" etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Konum verilerine göre uçak, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki Tebük Havalimanı'na yönlendirildi ve iniş yaptı.

Suudi Arabistan'daki Hindistan Büyükelçiliği'ne göre durumu stabil olan bıçaklanan pilotun, daha sonra Hindistan vatandaşı Kaptan Smit Machchhar olduğu açıklandı.

Netanyahu, Machchhar'a övgüde bulunarak onu "gerçek bir kahraman" olarak nitelendirdi ve "İsrail vatandaşları ve diğer ülke vatandaşları dahil 174 kişinin hayatını kurtardı" dedi.

"CİHAZLARI PARÇALADI"

Daha sonra Netanyahu tarafından karşılanan ve kahraman olarak nitelendirilen yolcu Yaniv Hayun, Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan videoda, kendisi ve diğer yolcuların kokpit kapısını açmaya çalıştığını ancak bıçaklanan pilotun kapının çok yakınında olduğunu söyledi.

Hayun, yaralanan pilotun yere yığılmadan önce kapıyı açmayı başardığını belirtti.

Kokpitin içinde saldırganın "uçağı devre dışı bırakmak için cihazları parçalamaya çalıştığını" söyledi.

Hayun, saldırganı boynundan sıkarak etkisiz hale getirdiğini ve kokpitin dışına çıkardığını, ardından diğer yolcuların da saldırganı yere yatırarak kontrol altına almaya yardım ettiğini anlattı.

ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?

Olayın hemen ardından İsrail ve Suudi Arabistan hava kuvvetleri savaş uçaklarını havalandırırken, Netanyahu da acil güvenlik görüşmeleri gerçekleştirdi.

Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada durumu "çok ciddi bir güvenlik olayı" olarak nitelendirdi.

İsrail güvenlik güçlerinin "yolcuların güvenliğinin devamını sağlamak için ilgili makamlarla yakın temas halinde olduğunu" belirtti.

Netanyahu, "Olağanüstü beceriklilik ve cesaret gösteren bu kahramanları selamlıyorum. Birçok hayat kurtardılar ve büyük bir felaketi önlediler. dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Machchhar'ın eylemlerini överek onu sosyal medyada kahraman olarak nitelendirdi.

Modi, X'te yaptığı paylaşımda, "Cesareti yüzlerce hayatın kurtarılmasına ve büyük bir trajedinin önlenmesine yardımcı oldu. Hindistan, Kaptan Machchhar ile gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

Flydubai ise "kokpitte bir arbede yaşandığını" ve uçağın "uçakta görev başında bulunan Flydubai mürettebatı tarafından başarıyla kontrol altına alındığını, mürettebatın uçağı yönlendirerek Tebük Havalimanı'na güvenli şekilde indirdiğini" açıkladı.

Havayolu şirketi, yolcu ve mürettebatın tahliye edilmesi için Tebük'e iki yedek uçak gönderildiğini ve olayın diğer planlı seferleri etkilemediğini belirtti.

Yolcuları Tel Aviv'e götüren tahliye uçağı yerel saatle 17.40'ta (GMT 14.40) Tebük'ten havalandı ve yaklaşık bir saat sonra, yerel saatle 18.40'ta (GMT 15.40) Tel Aviv'e ulaştı.

Şirket sözcüsü, "Önceliğimiz, bu olaya dahil olan tüm yolcu ve mürettebatın güvenliğini, sağlığını ve refahını güvence altına almak ve resmi soruşturmaya destek vermektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da olayın ardından Netanyahu ile görüştüğünü belirterek saldırganın "muhtemelen bir terörist" gibi göründüğünü veya saldırının arkasında başka nedenler bulunabileceğini söyledi.