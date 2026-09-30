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        Haberler Magazin Tuğberk Hamza Gülter: İnanmak istemiyorum

        Tuğberk Hamza Gülter: İnanmak istemiyorum

        Güllü'nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması yarın görülecek. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, "Annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline inanmak istemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:01 Güncelleme:
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        "İnanmak istemiyorum"

        Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davada yargı sürecine yarın başlanıyor. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma öncesi, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter sosyal medya hesabından bir destek çağrısında bulundu.

        Sanık sandalyesinde, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, arkadaşı Sultan Nur Ulu ise 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        "ANNEMİN ADINA ADALETİ BİRLİKTE ARAYALIM"

        Duruşma öncesi sevenlerine seslenen Tuğberk Yağız Gülter, adalet arayışında yalnız kalmak istemediğini belirtti. Gülter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Duruşmadan bir gün önce buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Annemin tüm sevenlerinden ve bu süreçte yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Yarınki duruşmada annemin adına beni, annemi yalnız bırakmamaları için herkesi oraya bekliyorum, davet ediyorum. Lütfen buyurun gelin, annemin adına adaleti birlikte arayalım.

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        "BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMAK İSTEMİYORUM"

        Kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in suçlu olup olmadığına dair kamuoyunda merak edilen sorulara da değinen Gülter, "Çok merak edilen 'Sen Tuğyan'ın suçlu mu suçsuz mu olduğuna inanıyorsun?' sorusu var. Benim neye inandığımın bu dosyanın yargısal sürecinde bir anlamı yok. Kendinizi benim yerime koyun; annemin kızının anneme zarar vermiş olma ihtimaline ne inanmak istiyor ne de böyle bir şeyle karşılaşmak istiyorum. Ben yarınki duruşmaya kendi adıma değil, annemin adına orada olacağım" dedi.

        "O ORADA TEK BAŞINA KALACAK" DEMİŞTİ

        Gülter, daha önce yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: Anneme olan tavırları, anneme olan davranışları bizim birçok kavgamızın sebebiydi. Davaya gittiğim zaman onun kardeşi olarak değil, annemin oğlu olarak bulunacağım. O orada tek başına kalacak. Sonucu ne olursa olsun herhangi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması. Gerçek neyse ortaya çıksın: Anneme biri zarar verdi mi, vermedi mi?

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        #Güllü
        #Tuğberk Yağız Gülter
        #Tuğyan Ülkem Gülter
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