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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular!

        İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular!

        2026-2027 sezonunda ilk 6 haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte sezon başından bu yana en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan oyuncular da belli oldu...

        Giriş: 30 Eylül 2026 - 19:40 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 6. haftasının ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

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        Yapılan güncelleme sonrası, en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan futbolcular da belli oldu.

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        İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden 10 futbolcu...

        4

        10- JAYDEN OOSTERWOLDE

        17 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        5

        9- WILFRIED SINGO

        20 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        6

        8- ERNEST POKU

        22 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        7

        7- DUSAN VLAHOVIC

        32 milyon Euro (-3 milyon Euro)

        8

        6- FABINHO

        8 milyon Euro (-4 milyon Euro)

        9

        5- LEROY SANE

        15 milyon Euro (-5 milyon Euro)

        10

        4- MUHAMMED SALAH

        17 milyon Euro (-5 milyon Euro)

        11

        3- RAFAEL LEAO

        40 milyon Euro (-10 milyon Euro)

        12

        2- VICTOR OSIMHEN

        65 milyon Euro (-10 milyon Euro)

        13

        1- MASON GREENWOOD

        40 milyon Euro (-15 milyon Euro)

        14

        İşte Süper Lig'de en çok değer kazanan 10 futbolcu...

        15

        10- NOAH SAVIOLO

        12 milyon Euro (+2 milyon Euro)

        16

        9- SALİH ÖZCAN

        6 milyon Euro (+2.5 milyon Euro)

        17

        8- VEDAT MURIQI

        7 milyon Euro (+2.5 milyon Euro)

        18

        7- ORKUN KÖKÇÜ

        28 milyon Euro (+3 milyon Euro)

        19

        6- DENİZ GÜL

        10 milyon Euro (+5 milyon Euro)

        20

        5- JUNIOR OLAITAN

        12 milyon EUro (+5 milyon Euro)

        21

        4- ARAL ŞİMŞİR

        15 milyon Euro (+5 milyon Euro)

        22

        3- İLHAN FAKILI

        7 milyon Euro (+5.8 milyon Euro)

        23

        2- ARCHIE BROWN

        18 milyon Euro (+6 milyon Euro)

        24

        1- CHIBUIKE NWAIWU

        18 milyon Euro (+8 milyon Euro)

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