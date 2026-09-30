İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular!
2026-2027 sezonunda ilk 6 haftanın tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte sezon başından bu yana en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan oyuncular da belli oldu...
Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun 6. haftasının ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
Yapılan güncelleme sonrası, en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan futbolcular da belli oldu.
İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden 10 futbolcu...
10- JAYDEN OOSTERWOLDE
17 milyon Euro (-3 milyon Euro)
9- WILFRIED SINGO
20 milyon Euro (-3 milyon Euro)
8- ERNEST POKU
22 milyon Euro (-3 milyon Euro)
7- DUSAN VLAHOVIC
32 milyon Euro (-3 milyon Euro)
6- FABINHO
8 milyon Euro (-4 milyon Euro)
5- LEROY SANE
15 milyon Euro (-5 milyon Euro)
4- MUHAMMED SALAH
17 milyon Euro (-5 milyon Euro)
3- RAFAEL LEAO
40 milyon Euro (-10 milyon Euro)
2- VICTOR OSIMHEN
65 milyon Euro (-10 milyon Euro)
1- MASON GREENWOOD
40 milyon Euro (-15 milyon Euro)
İşte Süper Lig'de en çok değer kazanan 10 futbolcu...
10- NOAH SAVIOLO
12 milyon Euro (+2 milyon Euro)
9- SALİH ÖZCAN
6 milyon Euro (+2.5 milyon Euro)
8- VEDAT MURIQI
7 milyon Euro (+2.5 milyon Euro)
7- ORKUN KÖKÇÜ
28 milyon Euro (+3 milyon Euro)
6- DENİZ GÜL
10 milyon Euro (+5 milyon Euro)
5- JUNIOR OLAITAN
12 milyon EUro (+5 milyon Euro)
4- ARAL ŞİMŞİR
15 milyon Euro (+5 milyon Euro)