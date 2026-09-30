MGK'da terörsüz bölge vurgusu

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, Türkiye’nin güvenliği, terörle mücadele süreci ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

MGK bildirisinde, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere millî birlik ve beraberlik ile ülkenin bekasına yönelik tehditlere karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE VURGUSU

Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” hedefleri doğrultusunda atılan adımlar ile gelinen aşamanın ele alındığı bildirildi.

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Açıklamada, Türkiye’nin ve milletin güvenliğinin yanı sıra bölgenin istikrarı, komşu ülkelerin huzuru ve refahı için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

SURİYE VE IRAK’TAKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

MGK toplantısında Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünün güçlendirilmesine yönelik gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Suriye’de devlet otoritesinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve entegrasyon sürecindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, Suriye halkının ülkesini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını güçlendirmesine yönelik desteğin sürdürüleceği kaydedildi.

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Irak’ın huzur ve istikrarının bölge açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme yönündeki çalışmalarından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

BÖLGESEL ÇATIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

MGK’da uluslararası gelişmeler de değerlendirildi. ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın, devam eden çatışmalar nedeniyle bölgesel kırılganlıkları artırdığı belirtilerek taraflara müzakerelere dönme ve ihtilaflara son verme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki faaliyetleri ile Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumun ele alındığı bildirildi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında sivil altyapılar ve seyrüsefer güzergâhlarına yönelik saldırıların bölgesel ve küresel etkilerinin değerlendirildiği, artan gerilim karşısında taraflara itidal ve ateşkes çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Yemen’de yükselen gerilimin de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtilirken, bölgede güvenlik risklerini artıran gelişmeler karşısında sükûnetin sağlanmasının önemine dikkat çekildi.