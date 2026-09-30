Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hedefimiz 5. büyük olmak!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR'A DÜŞMANLIK BESLEYENLER VAR"

Benim başkanlık dönemimde Samsun'da maalesef bana karşı olan ve Samsunspor'a düşmanlık besleyen bir kesim oluşmaya başladı. Amaçları sadece sosyal medyada yıpratmak; ne istedikleri de belli değil. Defalarca bunları konuştuk, 'Varsa bir babayiğit gelsin, konuşalım' dedik. Ancak hiçbir babayiğit yok, hiç kimse yok. Elini cebine atan yok, böylesine ağır bir yükün altına girecek kimse yok. Maalesef amaçları 'Samsunspor'un başarılı gidişatının önüne nasıl geçeriz, kulübü nasıl başarısız kılarız?' Ben buna üzülüyorum.

REKLAM

💥 Eleştiriler hakkında ne düşünüyor?



🎙️ Yüksel Yıldırım: Benim başkanlık dönemimde Samsun'da maalesef bana karşı olan ve Samsunspor'a düşmanlık besleyen bir kesim oluşmaya başladı. Amaçları sadece sosyal medyada yıpratmak; ne istedikleri de belli değil. Defalarca bunları… pic.twitter.com/3UnuzOOy6k — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"SAMSUNSPOR'UN 10-12 BİN KEMİK TARAFTARI VAR"

'Bilet fiyatı' dediler, bilet fiyatlarını indirdik, bir türlü olmadı. 'Stat uzak' dediler; bir ara dedim ki tamam, yerel yönetimle konuşalım, Samsun'da uygun bir yer bulalım, ben parasıyla alıp yeni bir stat yapayım istedim. Ona da 'hayır' dendi, olmaması gerektiği söylendi. Biz onu da kapattık. Samsunspor'un kemik bir 10-12 bin taraftarı var. Bunlar maçlara geliyor, maç seçmiyorlar. Ben hepsine buradan teşekkür ediyorum. Ama bir de maç seçenler var. Maalesef insanlar sadece 4 büyük maçımıza gelmek istiyor. Biz de baktık ki olmuyor, bu maçlara özel fiyat uyguladık.

REKLAM

💥 "Samsunspor'un stadyumda kemik bir 10-12 bin taraftarı var."



🎙️ Yüksel Yıldırım: 'Bilet fiyatı' dediler, bilet fiyatlarını indirdik, bir türlü olmadı. 'Stat uzak' dediler; bir ara dedim ki tamam, yerel yönetimle konuşalım, Samsun'da uygun bir yer bulalım, ben parasıyla alıp… pic.twitter.com/KXba51iGEj — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"TARAFTAR DESTEK VERDİĞİNDE 3. OLDUK"

18 bin taraftarımızla Göztepe Stadı gibi bir stadımız olsa mesela, biz herkesi boğarız orada. Ama stat 34 bin kişilik olunca yarısı boş gözüküyor. İki kale arkasında ayrı gruplar var. Hiçbiri birbiriyle ahenk içinde değil, yani tek ses olamıyorlar. O desteği verdiğimiz sene biz ligi 3. bitirdik. Taraftarda işte bu biraz önce bahsettiğiniz bölünmeden dolayı bir antipati yaratıldı. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var: Sportif başarı. İnşallah bu sağlandığı zaman gerçek Samsunsporlular takımlarını desteklemek için tekrar stada gelecekler.

🎙️ Yüksel Yıldırım: 18 bin taraftarımızla Göztepe Stadı gibi bir stadımız olsa mesela, biz herkesi boğarız orada. Ama stat 34 bin kişilik olunca yarısı boş gözüküyor.



İki kale arkasında ayrı gruplar var. Hiçbiri birbiriyle ahenk içinde değil, yani tek ses olamıyorlar. O desteği… pic.twitter.com/IyeGxAfK2b — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"TRABZONSPOR MAÇINA ÖZEL FİYATLANDIRMA YAPTIK"

Buradan Samsunspor taraftarına müjdeli bir haber vereyim: Trabzonspor maçında stadı doldurmak için özel bir bilet fiyatlandırması yaptık. Daha önce sezon başında açıkladığımız tarifeyi değiştireceğiz. Deneyip göreceğiz bakalım, etkisi ne olacak. Kale arkası biletleri kadınlara, öğrencilere ve engelli taraftarlarımıza 55 TL. Normal biletleri de Anadolu takımlarına uyguladığımız maç fiyatına çekeceğiz: 300 TL. Deplasman tribünü için de tabii yüzde 30 fazlası, yani 390-400 TL civarında bir şey olacak. Bu gayet makul bir rakam; belki de Türkiye'deki en ucuz biletlerden biri olacak.

🎙️ Yüksel Yıldırım: Buradan Samsunspor taraftarına müjdeli bir haber vereyim: Trabzonspor maçında stadı doldurmak için özel bir bilet fiyatlandırması yaptık. Daha önce sezon başında açıkladığımız tarifeyi değiştireceğiz. Deneyip göreceğiz bakalım, etkisi ne olacak.



Kale arkası… pic.twitter.com/fHvgUu0emC — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"BEKLENMEDİK SONUÇLAR ALDIK"

Bu sezonun başında tabii ki taraftarımızı üzdük. Beklenmedik sonuçlar aldık, üzgünüz.

🎙️ Yüksel Yıldırım: Bu sezonun başında tabii ki taraftarımızı üzdük. Beklenmedik sonuçlar aldık, üzgünüz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/hlE2XVDOBx — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"SAKATLIKLARIN BU KADAR FAZLA OLACAĞINI ÖNGÖREMEDİK"

Önce geçen sezona değindin, oraya bir açıklama yapayım. Geçen sezon ilk defa 3 kulvarda yarışıyorduk. Kadro derinliğimizi de buna göre oluşturmuştuk ama sakatlıkların bu kadar fazla olacağını öngöremedik. Geçen sene bizim de yaptığımız bir hata var: Antalyaspor küme düştü maalesef ama onlara karşı 2 maçı da mağlup tamamladık. Bunun yanında hakem hataları ve MHK da önümüzü kesti.

🗣️ @ataslck: Bu yıl ne hedefliyordunuz ve neden olmadı?



🎙️ Yüksel Yıldırım: "Önce geçen sezona değindin, oraya bir açıklama yapayım. Geçen sezon ilk defa üç kulvarda yarışıyorduk. Kadro derinliğimizi de buna göre oluşturmuştuk ama sakatlıkların bu kadar fazla olacağını… pic.twitter.com/xCt9iukwUJ — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"HEDEFİMİZ 5. BÜYÜK OLMAK"

Samsunspor'un hedefi; kulüp olarak beşinci büyük olmak ama ligde de her sezon Samsunspor'un, Yüksel Yıldırım başkanlığında bir hedefi olmak zorunda. Hedefimiz ne? Biz diyoruz ki ilk 5'e oynamak; ilk 5 derken beşinciliğe oynamak, açık ve net Türkçesi. Doğru takım kurmayla, iyi bir kadro mühendisliği yaparak biz bunları yapabiliriz. Bak, 'yapabiliriz' diyoruz, 'yaparız' demiyorum; olma olasılığı yüksek. Bunun için çalışıyoruz ve her sene zorlayacağız.

🎙️ Yüksel Yıldırım: Samsunspor'un hedefi; kulüp olarak beşinci büyük olmak ama ligde de her sezon Samsunspor'un, Yüksel Yıldırım başkanlığında bir hedefi olmak zorunda. Hedefimiz ne? Biz diyoruz ki ilk 5'e oynamak; ilk 5 derken beşinciliğe oynamak, açık ve net Türkçesi.



Doğru… pic.twitter.com/GiZFbW0k23 — HT Spor (@HTSpor) September 30, 2026

"BAZI SAKATLIKLARIN ÖNÜNE GEÇEMİYORSUNUZ"

Maalesef Samsunsporlu oyuncularımızda ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız bir sakatlık süreci yaşadık. Ancak bunların önlemi konusunda doktorumuzla görüştük. Doktorumuz son derece iyi niyetli; ayrıca gerekli tüm tıbbi ekipman ve donanım Samsunspor'da fazlasıyla mevcut. Bakın, Galatasaray'da da Osimhen olmayınca takım darmadağın oluyor. Yani bazı sakatlıkların önüne maalesef çok hızlı geçemiyorsunuz.