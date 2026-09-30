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        Haberler Spor Futbol Bahis oynayan 448 kulüp yöneticisi PFDK'ya sevk edildi!

        Bahis oynayan 448 kulüp yöneticisi PFDK'ya sevk edildi!

        TFF, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 ismin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!

        TFF, bahis soruşturması kapsamında 'bahis oynadıkları' tespit edilen 448 kulüp yöneticisini açıkladı.

        2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen isimlerin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

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        ERTUĞRUL DOĞAN DA PFDK'DA!

        PFDK'ya sevk edilen kişiler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile mevcut TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Galatasaray yöneticisi Emir Aral ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da bulunuyor.

        Trabzonspor'da ayrıca mevcut yönetimden Murat İskender, İbrahim Şahinkaya, Taner Fikret Saral, Derviş Köz, Kemal Ertürk de PFDK'ya sevk edildi.

        Fenerbahçe’de mevcut Aziz Yıldırım yönetiminden hiçbir isim PFDK'ya sevk edilmezken, Ali Koç yönetiminden Eren Ali Dişli ve Bekir İrdem, Sadettin Saran döneminden ise Erdem Sezer TFF'nin açıkladığı listede yer aldı.

        Öte yandan 1. Lig ekibi Bursaspor'un başkanı Enes Çelik de PFDK'ya sevk edildi.

        DÖRT BÜYÜKLERDEN 31 KİŞİ!

        TFF'nin açıkladığı bahis oynayan yöneticiler listesinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan toplam 31 kişi yer alıyor.

        Beşiktaş: 10 kişi

        Fenerbahçe: 3 kişi

        Galatasaray: 5 kişi

        Trabzonspor: 13 kişi

        FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

        Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre kulüp yöneticileri PFDK tarafından üç ay ila 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası alabilir.

        İşte o madde:

        MADDE 57 – BAHİS

        (1) Bu Talimat kapsamındaki kişilerin;

        a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya

        da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

        b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya

        da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme,

        organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya

        dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar.

        (2) Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak

        mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

        (3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan

        reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada

        tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri

        ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

        Bu yasağa uyulmaması halinde:

        20

        a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 3.000.000.-TL ikinci ihlalde 6.500.000.-TL, üçüncü

        ihlalde 13.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 13.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3

        puan tenzil cezası,

        b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.200.000.-TL ikinci ihlalde 2.500.000.-TL, üçüncü ihlalde

        5.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 5.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

        cezası,

        c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 300.000-TL ikinci ihlalde 600.000.-TL, üçüncü ihlalde

        1.300.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.300.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil

        cezası,

        d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 150.000-TL ikinci ihlalde 300.000.-TL, üçüncü ihlalde 600.000-

        TL ve takip eden her bir ihlalde 600.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

        verilir.

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