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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı! Hem elektrikli hem benzinli olacak

        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı! Hem elektrikli hem benzinli olacak

        BMW'nin 'neue klasse' anlayışının son temsilcisi olan yeni nesil 3 Serisi ortaya çıktı. Araçta benzinli motor seçenekleri elektrikli i3'ün yanında konumlanacak. Model, yenilenen tasarımı, hibrit destekli motorları ve gelişmiş dijital teknolojileriyle 2027'de yollara çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı

        BMW, en önemli modellerinden biri olan 3 Serisi’nin yeni neslini tanıttı. Alman üreticinin yeni modeli, tamamen elektrikli i3 ile aynı tasarım anlayışından izler taşırken, teknik altyapısı açısından farklı bir yapıya sahip olacak.

        BMW’nin yeni 3 Serisi ile elektrikli i3 arasında tasarım benzerlikleri bulunsa da iki model farklı altyapılar üzerine geliştirildi.

        Elektrikli i3, özel olarak geliştirilen elektrikli araç mimarisini kullanırken, yeni 3 Serisi içten yanmalı motorlara yönelik optimize edilen platformla yoluna devam edecek.

        'Neue Klasse' ailesinin son temsilcisi olan yeni model ilk etapta iki benzinli motor seçeneğiyle satışa çıkacak. Her iki motor da 48 volt hafif hibrit sistemle desteklenecek.

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        BMW, ilerleyen dönemde ürün gamına farklı motor seçenekleri ve Touring adı verilen station wagon gövde tipini de eklemeyi planlıyor.

        BOYUTLARI BÜYÜDÜ, BAGAJ HACMİ AZALDI

        Yeni BMW 3 Serisi, önceki nesle göre büyüdü. Uzunluğu 4 bin 760 milimetreye ulaşan model, eski versiyondan 52 milimetre daha uzun.

        Aks mesafesindeki artış arka yaşam alanına katkı sağlarken, bagaj hacmi 450 litreye geriledi. Bu değer, önceki nesle göre 30 litre daha düşük.

        Yeni 3 Serisi, boyutlarıyla Audi A5 Sedan ve Mercedes-Benz C Serisi gibi rakipleriyle rekabet edecek.

        M350 420 BEYGİR ÜRETİYOR

        Yeni BMW 3 Serisi’nin giriş seviyesi 320 versiyonu, turbo beslemeli 2.0 litrelik dört silindirli benzinli motorla geliyor.

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        208 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bu motor, sekiz ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere güç aktarıyor. Modelin 0-100 kilometre/s hızlanması 7,4 saniye olarak açıklandı.

        Serinin performans odaklı versiyonu M350 ise 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor kullanıyor. Bu versiyon 420 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor.

        Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen M350, 0’dan 100 kilometre/s hıza 4,1 saniyede ulaşıyor ve maksimum 250 kilometre/s hıza çıkabiliyor.

        ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜME HAZIR KABİN

        Yeni BMW 3 Serisi’nin iç mekanı, markanın yeni nesil modelleriyle benzer dijital altyapıya sahip.

        Modelde ön cam tabanına konumlandırılan panoramik iDrive ekranı ve 17.9 inçlik merkezi dokunmatik ekran bulunuyor.

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        BMW, fiziksel düğmelerin azaltıldığı minimalist kabin tasarımını sürdürürken, yeni nesil sürüş destek sistemlerini de modele ekliyor.

        Yeni 3 Serisi; gelişmiş şerit değiştirme asistanı, şehir içi destek sistemleri ve Google verilerini kullanan navigasyon altyapısıyla donatılıyor.

        TASARIMDA ELEKTRİKLİ i3 İLE ORTAK İZLER

        BMW, benzinli 3 Serisi ile elektrikli i3 arasında tasarım anlamında güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

        Modelde aydınlatmalı ön bölüm, yeni nesil arka far tasarımı ve sportif gövde detayları dikkat çekiyor.

        M350 versiyonunda ise sarı gündüz farları, dört çıkışlı egzoz sistemi, özel jantlar ve sportif tasarım detayları bulunuyor.

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        BMW, yeni 3 Serisi ile premium sedan segmentindeki rekabetini sürdürürken, elektrikli ve hibrit teknolojilerin birlikte yer aldığı yeni dönem stratejisini de güçlendirmeyi hedefliyor.

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        #haberler
        #BMW
        #otomobil
        #elektrikli otomobil
        #ekonomi
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