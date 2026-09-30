Kütahya'da, Pirler Mahallesi Germiyan Sokak’ta hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran (51), dün iş yerine gelen Salih Topsakal (68) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

KAÇAN KATİL YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi’ndeki evinden kaçmak üzereyken yakalandı.

"KIZIM KENDİNDEN GEÇTİ"

Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Topsakal’ın, cinayeti itiraf ederek, “Kızım ile oğlu sevgiliydi. Kadın, kızıma büyü yaptı, kızım kendinden geçti. Sinirlendim, gittim bıçakladım” dediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde işlemleri tamamlanan Salih Topsakal, adliyeye sevk edildi.

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ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Salih Topsakal’ın gözaltına alınan eşi ve kızı ile öldürülen Nalan Temelkıran’ın eski eşi T.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.