2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti
Kütahya'da, 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran, kendi iş yerinde Salih T. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Salih T.'nin ifadesinde cinayeti, Temelkıran'ın oğlu ile eski sevgili olan kızına büyü yaptırması nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi
Kütahya'da alınan bilgiye göre olay, Pirler Mahallesi'nde bulunan tarihi Germiyan Sokak'taki hediyelik eşya satışının yapıldığı dükkanında meydana geldi.
İŞ YERİNDE DEFALARCA BIÇAKLADI
İHA'daki habere göre iki çocuk annesi Nalan Temelkıran (51), iş yerinde bulunduğu sırada dükkana gelen Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Saldırının ardından çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Temelkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.
CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI
Cinayetin ardından kaçan Salih T.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonla yakalanan Salih T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Nalan Temelkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
CİNAYETİN SEBEBİ "BÜYÜ" İDDİASI
Salih T.’nin kızı ile maktul Nalan Temelkıran’ın oğlunun eski sevgili olduğu iddia edildi. Zanlının ifadesinde, öldürdüğü Temelkıran’ın oğlu ile kızının eski sevgili olduğunu ve bir süre önce ayrıldıklarını anlattığı belirtildi.
"KIZIMA BÜYÜ YAPTIRDI" KAVGASI
Temelkıran’ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü. Salih T. ile Temelkıran’ın büyü meselesi yüzünden aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.