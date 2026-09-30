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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti

        2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti

        Kütahya'da, 51 yaşındaki 2 çocuk annesi Nalan Temelkıran, kendi iş yerinde Salih T. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Salih T.'nin ifadesinde cinayeti, Temelkıran'ın oğlu ile eski sevgili olan kızına büyü yaptırması nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 07:32 Güncelleme:
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        2 çocuk annesini iş yerinde öldürdü! "Büyü" cinayeti

        Kütahya'da alınan bilgiye göre olay, Pirler Mahallesi'nde bulunan tarihi Germiyan Sokak'taki hediyelik eşya satışının yapıldığı dükkanında meydana geldi.

        İŞ YERİNDE DEFALARCA BIÇAKLADI

        İHA'daki habere göre iki çocuk annesi Nalan Temelkıran (51), iş yerinde bulunduğu sırada dükkana gelen Salih T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Saldırının ardından çevrede bulunanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Temelkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Temelkıran'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu öğrenildi.

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        CİNAYETİN ARDINDAN KAÇTI

        Cinayetin ardından kaçan Salih T.'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı araştırma ve takip sonucunda şüphelinin Gaybiefendi Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

        OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

        Düzenlenen operasyonla yakalanan Salih T., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Nalan Temelkıran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        CİNAYETİN SEBEBİ "BÜYÜ" İDDİASI

        Salih T.’nin kızı ile maktul Nalan Temelkıran’ın oğlunun eski sevgili olduğu iddia edildi. Zanlının ifadesinde, öldürdüğü Temelkıran’ın oğlu ile kızının eski sevgili olduğunu ve bir süre önce ayrıldıklarını anlattığı belirtildi.

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        Nalan Temelkıran, 51 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.
        Nalan Temelkıran, 51 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.

        "KIZIMA BÜYÜ YAPTIRDI" KAVGASI

        Temelkıran’ın kızına büyü yaptırdığını iddia eden zanlı, bu yüzden çıkan tartışma sonucu bıçakla cinayeti işlediğini ileri sürdü. Salih T. ile Temelkıran’ın büyü meselesi yüzünden aralarında daha önce de tartışma yaşandığı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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