Konyaspor-Filistin maçında Filistin'e büyük destek!

YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARLARDAN KOREOGRAFİ

Konyaspor'lu taraftarlar maç öncesi 'Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil' yazan koreografi hazırladı. Reklam panolarında ise 'İsrail terör devletidir', 'Gazze'de en az 4 bin çocuk ampute edildi', 'Gazze'de 1.2 milyon insan çadırda kalıyor', 'İsrail, ateşkesi 4 bin 379 kez ihlal etti', 'Gazze'de 620 bin öğrenci okula gidemiyor', 'İsrail, 7 Ekim'den bugüne 75 bin sivili katletti', 'Gazze'de hastanelerin yüzde 70'i hizmet veremiyor', 'İsrail Terör Devletidir", 'Siyonizmin sonu geliyor', 'İnsanlık bu soykırımı unutmayacak' ve 'Filistin'in yanındayız' gibi mesajlar yer aldı.