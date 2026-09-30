3 yatırım bankası 2 faktöring şirketi TMSF'ye devredildi

Kamuoyunda “Fon Soruşturması” olarak bilinen süreç kapsamında yaşanan son gelişmeler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeni kararlar alındı.

BDDK Kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli ve 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararları doğrultusunda, bazı şirketlerin ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına hükmedildi.

ÜÇ YATIRIM BANKASINDA TMSF KARARI

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında alınan kararlarla, Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ve Tera Yatırım Bankası A.Ş.’deki bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.

Bu kapsamda;

Destek Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli pay sahibi olan Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring A.Ş.’ye ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Hedef Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli pay sahibi olan Sibel Gökalp’e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’e ait yüzde 10, Hedef Holding A.Ş.’ye ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait yüzde 30 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.

Tera Yatırım Bankası A.Ş.’de nitelikli pay sahibi olan Emre Tezmen’e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları TMSF tarafından kullanılacak.#habericireklam#300x250#130#right# REKLAM

Alınan kararlar kapsamındaki üç yatırım bankasının, bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22 seviyesinde olduğu belirtildi. Söz konusu oran, sektörün toplam aktif büyüklüğü içerisinde sınırlı bir paya karşılık geliyor.

Karar kapsamında yer alan iki faktoring şirketinin ise faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 1,45 olduğu kaydedildi.

BAZI PAYLARIN DEVRİ İÇİN ALTI AYLIK SÜRE

BDDK kararlarında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında bazı payların devrine ilişkin süre de belirlendi.

Buna göre;

Altunç Kumova’nın yüzde 99,99 oranında pay sahibi olduğu Destek Holding A.Ş.’nin, Destek Finans Faktoring A.Ş. sermayesindeki yüzde 73,81 oranındaki paylarını, 6361 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere altı ay içinde devretmesi gerekecek.

Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen’in, Tera Finans Faktoring A.Ş. sermayesinde sahip oldukları sırasıyla yüzde 53,01 ve yüzde 37 oranındaki paylarını, yine aynı kanunda belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere altı ay içinde devretmeleri kararlaştırıldı.

DEVİR SÜRECİNDE MEVZUAT UYGULANACAK

BDDK’nın aldığı kararlar doğrultusunda, devre konu paylara ilişkin süreçte ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kararlar kapsamında, belirlenen süre içinde pay devirlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili kuruluşların mevzuatta yer alan şartlara uygun hâle getirilmesi amaçlanıyor.