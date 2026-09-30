3 yatırım bankası 2 faktöring şirketi TMSF'ye devredildi
BDDK'dan yapılan açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yapılan değerlendirme kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası ile Destek Faktoring ve Tera Finans Faktoring yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildiği duyuruldu
Kamuoyunda “Fon Soruşturması” olarak bilinen süreç kapsamında yaşanan son gelişmeler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeni kararlar alındı.
BDDK Kurulunun 30 Eylül 2026 tarihli ve 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararları doğrultusunda, bazı şirketlerin ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına hükmedildi.
ÜÇ YATIRIM BANKASINDA TMSF KARARI
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında alınan kararlarla, Destek Yatırım Bankası A.Ş., Hedef Yatırım Bankası A.Ş. ve Tera Yatırım Bankası A.Ş.’deki bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Bu kapsamda;
Alınan kararlar kapsamındaki üç yatırım bankasının, bankacılık sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 0,22 seviyesinde olduğu belirtildi. Söz konusu oran, sektörün toplam aktif büyüklüğü içerisinde sınırlı bir paya karşılık geliyor.
Karar kapsamında yer alan iki faktoring şirketinin ise faktoring sektörünün toplam aktifleri içindeki payının yüzde 1,45 olduğu kaydedildi.
BAZI PAYLARIN DEVRİ İÇİN ALTI AYLIK SÜRE
BDDK kararlarında, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında bazı payların devrine ilişkin süre de belirlendi.
Buna göre;
DEVİR SÜRECİNDE MEVZUAT UYGULANACAK
BDDK’nın aldığı kararlar doğrultusunda, devre konu paylara ilişkin süreçte ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
Kararlar kapsamında, belirlenen süre içinde pay devirlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili kuruluşların mevzuatta yer alan şartlara uygun hâle getirilmesi amaçlanıyor.