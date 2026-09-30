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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

        Görüşmeye ilişkin görüntü paylaşılırken, toplantının içeriği ve ele alınan konular hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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