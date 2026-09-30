Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı
Giriş: 30 Eylül 2026 - 21:17 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.
Görüşmeye ilişkin görüntü paylaşılırken, toplantının içeriği ve ele alınan konular hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
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