TEKNOFEST'te bir ilk! Maden Teknolojileri Yarışması

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirecek.