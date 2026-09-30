TEKNOFEST'te bir ilk! Maden Teknolojileri Yarışması
Bu yıl 15. kez düzenlenecek ve bugüne kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali, TEKNOFEST Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Bu yıl TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına ilk kez eklenen Maden Teknolojileri Yarışması'nın finali de etkinlikte gerçekleştirilecek. Yürütücülüğünü Türk Altın'ın üstlendiği yarışma kapsamında katılımcılardan ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılım ile tasarlanmış arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri üzerine projeler geliştirmeleri bekleniyor
İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı TEKNOFEST Güneydoğu, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Festivalde SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Festivalin ilk gününde düzenlenen hava gösterileri kapsamında birbirinden farklı uçuşlar gerçekleştiriliyor. İlk günde gösteriler, Türkiye'nin yerli ve milli genel maksat helikopteri T-70 ile gerçekleştirilen paraşüt atlayışıyla başladı. Profesyonel askerlerin gerçekleştirdiği gösteride, yüksek irtifaya çıkan T-70 helikopterinden paraşütçüler atlayış yaptı. Hava gösterilerinin devamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) gökyüzünde yerini aldı.
Festival kapsamında Şanlıurfa’da 14 farklı kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri düzenlenecek. Bu yıl TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına ilk kez eklenen Maden Teknolojileri Yarışması'nın finali de etkinlikte gerçekleştirilecek.
Yürütücülüğünü Türk Altın’ın üstlendiği yarışma kapsamında katılımcılardan ileri cevher işleme teknolojileri, yerli yazılım ile tasarlanmış arama, izleme ve ölçme sistemleri, otonom madencilik uygulamaları, yapay zeka entegrasyonu, iş güvenliği çözümleri ve çevreye duyarlı üretim modelleri üzerine projeler geliştirmeleri bekleniyor.
Yükseköğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlar, girişimler ve özel sektör temsilcilerinin de katılabildiği yarışmada projeler üç ana tema ve bunlarla bağlantılı alt temalar kapsamında değerlendiriliyor.
Maden Teknolojileri Yarışması’nda Birinci olan ekip 18 Cumhuriyet altını, ikinci 12 Cumhuriyet altını, üçüncü ise 6 Cumhuriyet altını kazanacak.
Etkinlik kapsamında ayrıca konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergilendiği alanlar, fuar etkinlikleri ve öğrencilere yönelik ilk uçuş etkinlikleri düzenlenecek.