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        Haberler Dünya İran: Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu

        İran: Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sundu

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran'a sunduğu son teklifi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sundu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:50 Güncelleme:
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        ABD'nin son teklifi Pezeşkiyan'a sunuldu

        İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD’den aldığı son teklifi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a sunduğunu bildirdi.

        Muhacerani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD’nin teklifi hakkında bilgi verdi.

        Arakçi’nin ABD’nin teklifini aldığını ve değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a sunduğunu aktaran Muhacerani, teklifin bakanlar kurulunda değerlendirileceğini belirtti.

        Muhacerani ayrıca, “Düşmanın siyasi olarak İran’ı yalnızlaştırma çabalarına rağmen, İran heyeti çok sayıda Avrupa ülkesi, Fars (Basra) Körfezi’ne komşu ülkeler ve diğer ülke yetkilileriyle yoğun diplomatik görüşmeler yapmıştır.” dedi.

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        Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan programının sona ermesinin ardından ülkesine dönmüş, Dışişleri Bakanı Arakçi ise temaslarını sürdürmek üzere birkaç gün daha kalmıştı.

        Arakçi ile beraberindeki heyetin salı günü ABD'den döndü.

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