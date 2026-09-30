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        Haberler Kültür-Sanat Van Gogh ve Cezanne'ın eserleri 450 milyon dolarlık açık artırmada

        Van Gogh ve Cezanne'ın eserleri 450 milyon dolarlık açık artırmada

        Vincent van Gogh ve Paul Cezanne'ın eserlerinin de aralarında bulunduğu 12 empresyonist ve post-empresyonist eser, yaklaşık 450 milyon dolarlık (22,06 milyar TL) tahmini toplam değerle New York'ta açık artırmaya çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        450 milyon dolarlık açık artırma!

        Hollandalı ressam Vincent van Gogh ve Fransız ressam Paul Cezanne'ın eserlerinin de aralarında bulunduğu 12 empresyonist ve post-empresyonist eser, onlarca yıl özel koleksiyonda tutulduktan sonra yaklaşık 450 milyon dolarlık (22,06 milyar TL) tahmini toplam değerle satışa çıkarılacak.

        Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, eserlerin 18 Kasım'da New York'ta düzenlenecek açık artırmada yeni sahiplerini bulması bekleniyor.

        Van Gogh'un 'Châtaigniers en fleurs' (Çiçek Açan Kestane Ağaçları) adlı tablosunun 180 milyon dolar, Cezanne'ın Arlequin (Arleken) adlı portresinin ise 120 milyon dolar değerle satışa çıkması bekleniyor.

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        YAKLAŞIK 50 YILDIR SERGİLENMİYORDU

        Yaklaşık 50 yıldır kamuya açık sergilerde görülmeyen eserler, Arjantinli sanat koleksiyoncusu Nelly Arrieta de Blaquier ile eşi, şeker sanayicisi Carlos Pedro Blaquier'in oluşturduğu koleksiyonda yer alıyordu. Eserler, çiftin çocukları tarafından satışa çıkarılacak.

        Sotheby's Empresyonist ve Modern Sanat Bölümü Başkanı Helena Newman, koleksiyonu Paris'teki Musée d'Orsay'ın küçük bir örneğine benzeterek, kariyeri boyunca böylesine kapsamlı ve nitelikli bir koleksiyonla çalışma fırsatı bulmadığını belirtti.

        Cezanne'ın Arleken portresi i
        Cezanne'ın Arleken portresi i

        TABLOYU TAMAMLADIKTAN 2 AY SONRA YAŞAMINA SON VERDİ

        Van Gogh'un Çiçek Açan Kestane Ağaçları eserinin, sanatçının Mayıs 1890'da psikiyatri hastanesinden ayrılmasının ardından hissettiği enerji ve canlılığı yansıttığı ifade edildi. Van Gogh, bu tabloyu tamamladıktan yaklaşık iki ay sonra yaşamına son verdi.

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        Cezanne'ın Arleken portresi ise sanatçının oğlunu soytarıların giydiği arleken kostümüyle resmettiği dört tablodan biri olarak biliniyor. Diğer üç eser, önemli müzelerin koleksiyonlarında bulunuyor.

        Koleksiyonda ayrıca Claude Monet ve Camille Pissarro'nun Paris manzaraları, Edgar Degas'ın at yarışını konu alan bir eseri ile Pierre-Auguste Renoir'ın tekne gezintisini tasvir ettiği bir tablo da bulunuyor. Bu eserlerin her birine on milyonlarca dolar değer biçiliyor.

        Claude Monet'nin Paris manzaraları
        Claude Monet'nin Paris manzaraları

        NADİR GÖRÜLEN SATIŞ

        Sotheby's'in eski müzayedecilerinden sanat uzmanı Philip Hook, eserlerin sergiler için ödünç verilmemesi nedeniyle uzun yıllar sanat dünyasından uzak kaldığını belirtti.

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        Yaklaşık 450 milyon dolarlık tahmini toplam değere sahip koleksiyonun, müze niteliğindeki empresyonist eserlerin bir arada satışa sunulması bakımından nadir örneklerden biri olduğu belirtildi.

        *Haberin görselleri AP ve Sotheby's tarafından servis edilmiştir.

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        #Van Gogh
        #Paul Cezanne
        #Sothebys
        #açık artırma
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