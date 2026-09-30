Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri: Fon soruşturmasında beşinci dalga, Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek, Emlak Katılım'dan rekabet açıklaması, Dubai - Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

FON SORUŞTURMASINDA BEŞİNCİ DALGA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fon soruşturmasında bugün 5'inci dalga operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. 34 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Bugüne kadar hakkında işlem yapılan şüpheli sayısı 217'ye ulaşırken; 56 şüpheli tutuklandı, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek "Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin, kanunun öngördüğü usuller çerçevesinde TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecektir" dedi.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL İFADE VERECEK

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

EMLAK KATILIM'DAN REKABET AÇIKLAMASI

Öte yandan Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için Rekabet Kurumu'na izin başvurusu yapıldığı bildirildi.

T24 HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik ürettiği belirtilen T24 internet haber sitesi ve sosyal medya hesapları kapatıldı. Karar uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildi.

DUBAİ-TEL AVİV UÇAĞINDA KAÇIRILMA KODU VERİLDİ

Sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı... Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait hava yolu şirketi Flydubai'nin 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai-Tel Aviv yolcu uçağında kaçırılma kodu verildi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü, "Olay uçak kaçırma eylemi değil" dedi. İsrail basınında ise söz konusu kaçırılma kodunun pilotların kavgası sonucunda aktive edildiği iddia edildi. Kaptan pilot ve yardımcı pilotun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İsrailli yetkililer uçakta yaşanan olayın olası bir terör saldırısı girişimi olmasından şüpheleniyor. Bir yetkili, toplanan bilgilerin yardımcı pilotun, pilotu bıçaklamaya çalıştığını ve İsrailli bir yolcunun yardımcı pilotu etkisiz hale getirmeye yardım ettiğini gösterdiğini söyledi.

ABD’NİN SON TEKLİFİ İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN’A SUNULDU

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin İran'a sunduğu son teklifi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sundu. Teklif bakanlar kurulunda değerlendirilecek.

ABD, 23 YIL SONRA IRAK'TAN TAMAMEN ÇEKİLDİ

Ve ABD, 23 yıl sonra Iraktan tamamen çekildi. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, çekilme sürecini bugün tamamladı. Böylece 2003 yılında dönemin Irak lideri Saddam'ı devirmek için ülkeyi işgal eden ABD, 23 yıllık sürecin ardından Irak'tan çekilmiş oldu.

DİLAN POLAT'A ADLİ KONTROL

Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Polat, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SERENAY SARIKAYA'DAN YAPAY ZEKA VİDEOSUNA YORUM

Oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu bir markanın elçisi olarak Paris Moda Haftası kapsamında podyumda boy göstererek adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu podyum görüntülerini yapay zeka ile düzenlenmesine kayıtsız kalmadı. Sarıkaya, "İnanılmaz, hiç aklıma gelmedi bunları yapmak" mesajını paylaştı.