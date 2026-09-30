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Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota

Türkiye, en çılgın seyahat hayallerinize cevap verebilecek sonsuz sayıda gizli kalmış hazineye sahip. Sadece fotoğrafları bile heyecanlanmanıza neden olacak bu hazineleri gelin birlikte keşfedelim.

Giriş: 30 Eylül 2026 - 01:06 Güncelleme: 30 Eylül 2026 - 01:06
Habertürk
Haberler Gastro Seyahat Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota

Kendinizi başka bir gezegende hissettirecek, herkesin bildiği değil, kimsenin bilmediği yerlerden oluşan bir liste.

1

Geçimli Köyü, Zap Vadisi, Hakkari

Geçimli Köyü, Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı, muhteşem doğası ve köklü geçmişiyle öne çıkan, Zap Vadisi üzerinde konumlanmış bir köy. Sarp dağların, derin kanyonların ve gürül gürül akan Zap Suyu'nun şekillendirdiği bu vadi, Doğu Anadolu'nun en etkileyici ve bakir rotalarından biri.

Köyün en dikkat çekici özelliklerinden biri, Nesturi Kilisesi kalıntılarına ev sahipliği yapması. Hakkâri ile Irak sınırı arasında uzanan Zap Vadisi, Türkiye'nin en sarp, engebeli ve büyüleyici manzaralarına sahip. Vadinin kalbi olan Zap Suyu, yüksek debisiyle rafting, kano ve nehir kayağı gibi su sporları için oldukça elverişli. Yol boyunca uzanan dev kayalıklar, köprüler ve sürekli değişen ışık oyunları, burayı fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir görsel şölene dönüştürüyor.

2

Çubuk Gölü, Bolu

Çubuk Köyü, Bolu'nun Sakin Şehir (Cittaslow) unvanına sahip tarihi Göynük ilçesine bağlı, etrafını saran yoğun çam ormanları ve masalsı gölüyle bilinen çok huzurlu bir Karadeniz köyü.

Köyün hemen kıyısında yer alan Çubuk Gölü, yaklaşık 15 hektar büyüklüğünde bir heyelan set gölü. Gölün etrafında, geçmiş yıllarda burada çekilen bir film platosu için inşa edilmiş olan yel değirmenleri yer alır. Zamanla buranın simgesi haline gelen bu değirmenler, gölün durgun suyu ve arkadaki çam ormanlarıyla birleştiğinde kartpostallık, adeta bir Kuzey Avrupa kasabasını andıran manzaralar sunar.

3

Dipsiz Göl, Yalova

Yalova Dipsiz Göl, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde, Samanlı Dağları'nın derinliklerinde yer alan iki saklı krater gölü. Birbirine oldukça yakın mesafede bulunan Büyük Dipsiz Göl (530 metre rakım) ve Küçük Dipsiz Göl (570 metre rakım), çevresindeki balta girmemiş yoğun orman yapısıyla Bolu Yedigöller'in büyüleyici atmosferini aratmaz.

Dipsiz Göl; şehirden kısa süreli uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir kaçış noktasıdır. Özellikle sonbaharda göl yüzeyine yansıyan kızıl ve sarı tonlar burayı daha da büyüleyici kılar.

4

Narlıkuyu, Mersin

Narlıkuyu denince akla ilk taze kaya lagosu gelir. Genellikle buğulama veya şiş olarak tercih edilir. Narlıkuyu, Mersin Silifke'ye bağlı, turkuaz renkli koyu, buz gibi tatlı su kaynakları, meşhur lagos balığı restoranları ve binlerce yıllık tarihiyle Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Antik çağdaki adı Porto Calamie olan bu küçük koy, hem doğa hem de tarih meraklıları için adeta bir cennet.

Aynı zamanda yakınındaki Cennet-Cehennem obrukları ve tarihi mozaikleriyle bölge, sadece deniz değil kültür keşfi için de önemli bir durak. Narlıkuyu koyunun en büyük özelliği, hemen yukarısındaki Cennet Obruğu'nun altından geçen yeraltı nehrinin tam bu noktada denizle buluşması. Tatlı ve sodalı olan bu yeraltı suyu denizin hem rengini turkuaza boyar hem de Akdeniz'in sıcak suyuna tezat olarak buz gibi yapar. Bu sebeple yaz sıcağında serinlemek isteyenler için harika bir yüzme noktası haline gelir.

5

Gideros Koyu, Kastamonu

Gideros Koyu, Kastamonu'nun Cide ilçesine yaklaşık 11 kilometre mesafede yer alan, Karadeniz'in hırçın dalgalarından tamamen yalıtılmış, yüksek kayalıklarla çevrili doğal yapısı ve sakin deniziyle ünlü saklı bir doğal liman. 1. derece doğal ve 2. derece tarihi sit alanı olarak korunan bu büyüleyici koy, kestane, meşe, kayın ve şimşir ağaçlarının denizin zümrüt yeşili sularıyla buluştuğu, Karadeniz'in en ikonik manzaralarından birini sunar. Gün batımında suya düşen altın ışıklar, Gideros’un huzurlu atmosferini daha da büyülü hâle getirir.

Antik çağdaki adı Cytorus olan Gideros, yaklaşık 3 bin 500 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Homeros'un İlyada destanında adı geçen bu korunaklı bölgenin, tarih boyunca Amazon kadınlarına ev sahipliği yaptığı, Cenevizliler, korsanlar ve kaçakçılar tarafından sığınak olarak kullanıldığı biliniyor.

6

Sığla Ormanı, Köyceğiz

İlaç gibi lokasyon. Burası Antalya’ya 45 km mesafede bulunan Sığla Ormanı. Burdur ve Muğla’da yayılmış Sığla ormanının Aksu Çayı üzerindeki yansımalarını görmenin tam zamanı bu aylar.

Sığla Ormanı, dünya üzerinde neredeyse sadece Muğla ve çevresinde yayılmış olan ve endemik bir ağaç türü olan Anadolu Sığla Ağaçlarından oluşuyor. Halk arasında günlük ağacı olarak da bilinen bu özel tür, kendine has büyüleyici kokusu, devasa boyu ve gövdesinden elde edilen şifalı sığla yağı ile biliniyor. Özellikle sonbaharda kızıl ve altın tonlara bürünen yaprakları, ormanı masalsı bir atmosfere dönüştürür. Nemli toprak, su kanalları ve yoğun ağaç dokusu; burayı hem serin hem de sakin bir yürüyüş rotası hâline getirir. Doğal reçinesiyle bilinen sığla ağaçları, hem kültürel hem ekolojik açıdan büyük önem taşır.

7

Soğuk Su Gayzeri, Aksaray

Aksaray’da yer alan Soğuk Su Gayzeri, yer altı basıncının etkisiyle belirli aralıklarla fışkıran soğuk suyu sayesinde Türkiye’de nadir görülen doğal oluşumlardan biri. Sıcak değil, soğuk su püskürtmesiyle dikkat çeken bu gayzer; sade bozkır manzarası içinde şaşırtıcı bir doğa harikası. Ani yükselen su sütunu ve ardından gelen sessizlik, burayı kısa ama etkileyici bir gözlem noktası hâline getirir. Özellikle fotoğraf meraklıları için sıra dışı bir mekandır.

8

Sakarıkaracaören, Eskişehir

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Sakarıkaracaören, adeta saklı bir cenneti andıran, büyüleyici doğasıyla son dönemde popülaritesi artan masalsı bir köy. Eskişehir il merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta. Köyün en çarpıcı özelliği, Sakarya Nehri'nin kaynak sularıyla beslenen berrak ve muazzam turkuaz rengi suları. Suyun temizliği ve dinginliği o kadar üst seviyededir ki, kıyıdan bakıldığında suyun içindeki su altı bitkileri ve yaşamı açıkça seçilebiir. Dağların arasına sıkışmış fiyort benzeri bu göl manzarasını görenler sıklıkla burayı İsviçre köylerine benzetir.

9

Şine Dağı, Hakkari

Hakkâri’de yükselen Şine Dağı, sert topoğrafyası, keskin sırtları ve geniş ufuklarıyla Doğu Anadolu’nun en vahşi dağ manzaralarından birini sunar. Yüksek rakımın getirdiği serinlik, taşlık yamaçlar ve kesintisiz sessizlik; burayı kalabalıktan uzak, güçlü bir doğa deneyimine dönüştürür. Işığın gün içinde dağın yüzeyinde yarattığı kontrastlar, manzarayı sürekli değiştirir. Yürüyüş, manzara izleme ve fotoğraf için yalın ama etkileyici bir rota arayanlar için Şine Dağı, doğanın ham hâliyle karşılaşma noktasıdır.

10

Kuşca Peribacaları, Konya

Kuşça Peribacaları, Konya'nın Kuşça Mahallesi sınırlarındaki Celil Boğazı bölgesinde bulunan eşsiz bir doğa harikası. İç Anadolu bozkırının ortasında yükselen bu jeolojik oluşumlar, Kapadokya, Afyonkarahisar (Frig Vadisi) ve Erzurum Narman'dan sonra Türkiye'nin dördüncü büyük peribacası alanı olarak kabul edilir. Kuşca Peribacaları, rüzgâr ve suyun uzun yıllar boyunca şekillendirdiği ilginç kaya oluşumlarıyla dikkat çeker. Kapadokya’daki peribacalarından farklı olarak daha sade, daha ham bir görünüme sahip olan bu oluşumlar; yalınlığıyla etkileyici bir atmosfer sunar. Gün doğumu ve gün batımında kayaların aldığı tonlar, alanın karakterini daha da belirginleştirir.

11

Altınkale Travertenleri, Sivas

Sivas şehir merkezine yaklaşık 24-28 kilometre uzaklıktaki Altınkale Travertenleri, mineral bakımından zengin suların zamanla oluşturduğu katmanlı beyaz yapılarıyla dikkat çeken doğal bir oluşum. Bozkır coğrafyasının sade tonları arasında parlayan travertenler, suyun sabırla şekillendirdiği yalın ama etkileyici bir manzara sunar.

Sessiz çevresi, açık ufuk çizgisi ve travertenlerin üzerinde oluşan doğal havuzlar; burayı kalabalıktan uzak, durup manzarayı izlemek isteyenler için dingin bir durak hâline getirir. Pamukkale'nin beyaz basamaklarına tezat olarak, buradaki katmanlar akan termal suyun mineral yapısı nedeniyle tamamen altın sarısı bir renge sahiptir.

12

Çevril, Kayseri

Kayseri’nin Çevril bölgesinden geçen Kızılırmak, Anadolu’nun en uzun nehri olarak burada daha sessiz ve sakince akar, daha dingin bir karaktere bürünür. Geniş yatak, açık ufuk çizgisi ve çevresindeki bozkır dokusu; suyla toprağın yalın uyumunu gözler önüne serer. Doğa fotoğrafçılığı ve son dönemde yapılan baraj manzaralı villa/bungalov projeleriyle bilinir.

13

Vazelon Manastırı, Trabzon

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Kiremitli Köyü sınırlarında, sarp kayalıkların arasına kurulmuş Vazelon Manastırı, Karadeniz’in en eski manastır yapılarından biri olarak 3. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Ormanla çevrili konumu, yüksek duvarları ve kayalara yaslanan mimarisiyle hem mistik hem de etkileyici bir atmosfer sunar.

Günümüze ulaşan duvar resimleri, şapel kalıntıları ve taş yapılar; manastırın bir dönem bölgedeki dini ve kültürel yaşamın merkezlerinden biri olduğunu hissettirir. Sessizlik, yükseklik ve doğayla iç içe geçmiş bu yapı, keşfi biraz zahmetli ama unutulmaz bir duraktır. Ünlü Sümela Manastırı'ndan bile daha eski bir geçmişe sahiptir. Hatta tarihi kayıtlara göre bölgenin en zengin manastırı olan Vazelon'un gelirleri, Sümela Manastırı'nın inşasında kullanılmıştır.

14

Timsah Kanyonu, Diyarbakır

Timsah Kanyonu, Diyarbakır’ın Dicle ilçesi Taşağıl Mahallesi sınırlarında yer alan, Dicle Nehri’nin bir kolu tarafından milyonlarca yılda şekillendirilmiş saklı bir doğa harikasıdır. Sarp kayalıklar arasında gizlenen Timsah Kanyonu, adını yukarıdan bakıldığında timsahı andıran kaya formasyonlarından alır. Dar geçitleri, yüksek kaya duvarları ve kanyon tabanında ilerleyen doğal hatlarıyla bakir bir doğa deneyimi sunar. Bölgenin sert coğrafyasıyla uyumlu bu kanyon, kalabalıklardan uzak keşif arayanlar için güçlü bir atmosfer yaratır. Gün ışığının kayalar arasından süzülüşü ve sessizlik; yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek için idealdir.

15

Kov Kalesi, Gümüşhane

Gümüşhane’nin Esenyurt köyü yakınlarında, yaklaşık 130 metre yükseklikte, sarp bir kayalığın tepesine kurulmuş olan Kov Kalesi, Doğu Karadeniz’in en etkileyici tarihi yapılarından biri, görkemli bir Orta Çağ yapısı. 9. yüzyılda Bizanslılar tarafından yapıldığı düşünülen kale, stratejik konumuyla Harşit Vadisi’ne hâkim. Yüksek duvarları, gizemli odaları ve çevresindeki dağ manzarasıyla hem tarih hem doğa tutkunlarını büyüler. Gümüşhane’nin sembollerinden biri olan Kov Kalesi, gökyüzüyle neredeyse birleşen konumuyla adeta geçmişin sessiz bir nöbetçisidir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin günümüze kadar en iyi şekilde korunmuş ve en ihtişamlı kalelerinden biri olarak kabul edilir.

16

Kuzuyayla, Kocaeli

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Samanlı Dağları’nın eteklerinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı, doğayla iç içe sakin bir kaçış arayanlar için mükemmel bir rota. Özellikle doğa yürüyüşü, kampçılık ve piknik için tercih edilen en popüler doğa rotalarından biri. Geniş çayırları, çam ve kayın ormanlarıyla çevrili yürüyüş yolları ve temiz dağ havasıyla dört mevsim ayrı güzellikte. İlkbaharda yemyeşil doğasıyla, kışın ise bembeyaz kar örtüsüyle büyüler. Kamp, piknik ve doğa fotoğrafçılığı için en çok tercih edilen yaylalardan biridir.

17

Posof, Ardahan

Ardahan’ın Gürcistan sınırında yer alan Posof; yüksek dağları, derin vadileri, kendine has iklimi, el değmemiş doğası, zengin kültürel yapısıyla öne çıkan ve yemyeşil ormanlarıyla Doğu Anadolu’nun en huzurlu köşelerinden biri. Posof aynı zamanda göçmen kuşların geçiş güzergâhında. Gürcü mimarisi etkilerini taşıyan köyleri ve yaylalarıyla kültürle doğanın harmanlandığı sakin bir vadi. Yılın her dönemi yemyeşil.

18

Aşağı Dünya Obruğu, Mersin

Aşağı Dünya Obruğu, Mersin’in Silifke ilçesinde yer alan, hem çarpıcı jeolojik yapısıyla hem de içinde barındırdığı saklı antik yaşam izleriyle Türkiye'nin en sıra dışı ve gizemli obruklarından biri. Yeraltı sularının binlerce yılda kayaları eritmesiyle meydana gelen bu dev doğal çukur, hem mistik atmosferi hem de çevresindeki doğal güzellikleriyle doğaseverleri cezbeder. Cennet ve Cehennem obruklarına kıyasla daha az bilinir.

19

Şavşat, Artvin

Gürcistan sınırında yer alan, Artvin’in yemyeşil dağlarının arasında gizlenen ve 2015 yılında uluslararası "Cittaslow" ünvanı kazanan, huzurlu ve masalsı doğasıyla ünlü büyüleyici bir Karadeniz ilçesi. Devasa ormanları, ahşap mimarili köy evleri, buzul gölleri ve sisli yaylalarıyla adeta İsviçre Alpleri'ni andıran Şavşat, kitle turizminden uzak kalmayı başarmış en özel korunaklı bölgelerden.

20

Gökkuşağı Tepeleri, Iğdır

Gökkuşağı Tepeleri, Türkiye'nin en doğusunda, Iğdır ilinin Tuzluca ilçesinde yer alan, adeta bir ressamın boya paletini andıran muazzam bir doğa harikası. Kırmızı, sarı, kahverengi ve gri tonlarının kat kat işlendiği bu doğa harikası Türkiye'nin resmi jeolojik mirasları listesinde yer alıyor.

21

Afyonkarahisar Kalesi

Şehir merkezinde sönmüş bir volkanik kaya kütlesi üzerinde yükselen, yerden tam 226 metre yükseklikteki konumuyla Anadolu'nun en görkemli ve en eski savunma yapılarından biri. Hem şehre adını veren Karahisar kısmını oluşturması hem de eteklerindeki rengarenk tarihi konaklarla bütünleşen siluetiyle kentin en önemli simgesi.. Hititlerden Osmanlı’ya kadar nice medeniyetin izini taşıyan bu kale, hem tarih hem de manzara arayanlar için eşsiz bir rota. Kalenin tarihi MÖ 1350 yıllarına, Hitit İmparatoru II. Murşil dönemine kadar uzanıyor.

22

Santa Harabeleri, Gümüşhane

Santa Harabeleri, Gümüşhane’nin Merkez ilçesine bağlı Dumanlı Köyü sınırlarında yer alan, sisli dağların arasına gizlenmiş büyüleyici bir Orta Çağ ve Osmanlı dönemi madenci yerleşimi. Yanbolu Vadisi üzerinde, yaklaşık 1600 metre yükseklikte kurulu olan bu bölge, kendine özgü taş mimarisi, doğayla bütünleşen mistik havası ve hüzünlü hikayesiyle Karadeniz’in en gizemli açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilir. 17. yüzyılda Rumlar tarafından kurulan yerleşim, çevredeki demir, kurşun ve gümüş madenlerinin verimli bir şekilde işletilmesiyle Osmanlı döneminde büyük bir ekonomik refaha ve nüfusa ulaştımış.

23

Eber Gölü, Afyonkarahisar

Afyon'un Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında yer alan, Türkiye'nin en ilginç ve bio-çeşitlilik açısından en zengin tektonik göllerinden biri. Deniz seviyesinden yaklaşık 967 metre yükseklikte bulunan göl, endemik bitki türleri, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan sazlıkları ve su üstünde yüzen yüzer adacıklarıyla ünlü doğal bir cennet.

Eber Gölü'nün en benzersiz özelliği, yerel halkın "Kopak" adını verdiği yüzer adaları. Sazlık köklerinin koparak su yüzeyine çıkması ve üzerinde toprak birikmesiyle oluşan bu adacıklar, rüzgarın yönüne göre gölün içinde hareket eder. Hatta bazılarının üzerinde balıkçı kulübeleri bile bulunur.

24

Karanlık Kanyon, Erzincan

Karanlık Kanyon, Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) ilçesinde yer alıyor ve dünyanın en büyük ve en dik derinliklerine sahip nehir kanyonlarından biri. Erzincan şehir merkezine ise yaklaşık 150 km uzaklıkta. Munzur Dağları arasından geçen Fırat Nehri'nin milyonlarca yılda kayaları aşındırmasıyla oluşan bu doğa harikası, yer yer 400 ila 500 metreyi bulan dik yamaçlarıyla adeta gökyüzünü kapatan devasa bir yarığı andırıyor. Karanlık Kanyon dünyanın en büyük 2. kanyonu kabul ediliyor. Toplam 25 km ve 1000 metrelik derinliğe sahip.

Kanyonu asıl eşsiz kılan yapılardan biri, insan eliyle oyulmuş olan Taş Yol. Kemaliye halkının dış dünyayla bağlantı kurmak amacıyla 1870 yılında inşasına başladığı ve tam 132 yılda (2002'de) tamamlanmış. Dünyanın en tehlikeli yolları arasında yer alan Taş Yol kanyon duvarlarına oyulmuş 38 tünelden oluşuyor. Çin’deki ünlü Guoliang Tünelinden daha uzun ve daha tehlikeli. Yolun başlangıcında inşası sırasında hayatını kaybedenlerin listesi bulunuyor. Günümüzde araç ve yürüyüş trafiğine açık olan yol muazzam bir manzaraya sahip. Tekne turlarına da katılabilirsiniz.

25

Gökpınar Gölü, Sivas

Eşsiz maviliği ve yeşilliği ile yüzmenin yasak olduğu bir yer Gökpınar Gölü. Gölün suyu, gün ışığının geliş açısına göre turkuazdan gök mavisine kadar büyüleyici tonlara bürünür. Kayalardan ve tabandan kaynayan kaynak sularıyla beslendiği için su sıcaklığı yaz-kış 17 derece civarındadır ve kışın donmaz.

Gökpınar Gölü, Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan, berraklığı ve turkuaz rengi nedeniyle "Doğal Akvaryum" olarak adlandırılan büyüleyici bir tabiat harikası. Yaklaşık 15-20 metre derinliğe sahip olmasına rağmen, suyunun cam gibi berrak yapısı sayesinde gölün dibindeki bitki örtüsü ve balıklar çıplak gözle net bir şekilde izlenebilmektedir. Hassas Korunacak Alan statüsünde.

26

Kıbledağı Tepe Camii, Rize

Yaklaşık 1.130 metre rakımda Kıble Dağı’nın zirvesinde. Tarihi 1800’lü yıllara uzanan bir ibadet noktası. Osmanlı mimarisinden esinlenen dikkat çekici tasarım. Rize’nin dağları ve vadilerine uzanan panoramik manzara.

Rize’nin Güneysu ilçesinde, Kıble Dağı’nın zirvesinde yer alan Kıbledağı Tepe Camii, Karadeniz’in yemyeşil doğasıyla çevrili etkileyici bir manzara noktası. Yaklaşık 1.130 metre rakımda bulunan cami, özellikle sis ve bulutların dağların arasına çöktüğü anlarda bambaşka bir atmosfere bürünüyor.

Bugünkü caminin bulunduğu yerde 1800’lü yıllardan beri bir ibadet mekânı bulunuyor. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan bugünkü yapı ise dağın zirvesinde tek başına yükselerek çevredeki vadilere ve dağlara hâkim bir manzara sunuyor.

27

Emet Krater Gölü, Kütahya

Emet, Kütahya’da yer alan doğal bir göl. Dağlar ve ormanlarla çevrili sakin bir peyzaj. Doğa ve fotoğraf tutkunları için keşfedilecek bir rota. Kütahya’nın daha az bilinen doğal güzelliklerinden biri.

Kütahya’nın Emet ilçesinde yer alan Emet Krater Gölü, ormanlarla çevrili dağlık manzarası ve sakin atmosferiyle bölgenin keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerinden biri. Şehir kalabalığından uzaklaşmak ve doğanın içinde sessiz bir rota keşfetmek isteyenler için farklı bir manzara sunuyor.

Gölün çevresindeki yemyeşil doğa, özellikle sonbaharda renk değiştiren ormanlarla birlikte etkileyici bir görünüme bürünüyor. Dağların arasında uzanan göl manzarası, Emet’in sakin ve doğal karakterini hissetmek için güzel bir durak.

28

Rumeli Feneri Topçu Kalesi, İstanbul

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Boğaz’ın Karadeniz’e açıldığı noktada yer alan Rumeli Feneri Topçu Kalesi, şehrin kuzey savunma hattından günümüze ulaşan tarihî yapılardan biri. Karadeniz kıyısındaki stratejik konumu sayesinde yüzyıllar boyunca Boğaz’ın girişini koruyan savunma yapılarından biri olarak kullanıldı.

Taş duvarları, avluları ve kuleleriyle dikkat çeken kale, bugün çevresindeki sert kıyı manzarasıyla birlikte İstanbul’un daha sakin ve farklı yüzünü gösteriyor. Şehrin merkezinden çok uzaklaşmadan, tarihin ve denizin iç içe geçtiği bir noktada dolaşmak isteyenler için keşfedilecek güzel bir rota.

29

Espiye, Giresun

Espiye, mavi ve yeşilin iç içe geçtiği köklü ve doğasıyla büyüleyici bir sahil ilçesi. Giresun merkeze 32 km mesafede bulunan ilçe; kıyı şeridindeki plajları, dik yamaçlardan Karadeniz'e dökülen dereleri ve iç kesimlerindeki uçsuz bucaksız fındık bahçeleriyle tipik bir Doğu Karadeniz yerleşimi. Türkiye'nin en kaliteli fındıkları da burada yetişir. Fındık bahçeleri, dere yatakları ve yaylalara uzanan yollar; bölgenin karakterini belirler. Espiye, kalabalıktan uzak bir Karadeniz deneyimi yaşamak, doğayı keşfetmek ve yavaşlamak isteyenler için sade ve güçlü bir durak. Espiye'de Andoz Kalesi'ni, 300 yıllık geçmişe sahip Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nı da görebilirsiniz.

30

Diyadin Kanyonu, Ağrı

Murat Nehri boyunca uzanan Diyadin Kanyonu Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yer alır, sert kayalıkların ve derin vadilerin oluşturduğu etkileyici bir doğa sahnesi sunar. Doğa yürüyüşü için ideal bir rota. Murat Nehri’nin yıllar içinde şekillendirdiği bu kanyon, keşif hissini en saf hâliyle yaşatan rotalardan biri. Kanyon boyunca ilerledikçe, yüksek kayalıklar arasında akan suyun sesi duyarsınız. Doğanın gücünü hissettiğin bu yerde, manzara sürekli değişir ama his hep aynı kalır: sakinlik ve hayranlık

31

Kudret Havuzu, Darende, Malatya

Doğa harikalarından biri olan Malatya’daki Kudret Havuzu; Malatya’nın Darende ilçesinde, sarp kayalıklarıyla ünlü büyüleyici Tohma Kanyonu içerisinde yer alan bir açık hava termal yüzme kompleksi. Kayalıklardan kaynayan doğal kaynak suyunun kimyasal hiçbir katkı maddesi olmadan doldurduğu, dakikada 11 metreküp debiyle sürekli yenilenen ve dört mevsim boyunca 22 derece sabit sıcaklığa sahip olan bu havuz, doğanın ortasında vaha benzeri bir yüzme ve şifa deneyimi sunar. Kanyonun serin havası ve devasa kaya duvarlarının gölgesinde unutulmaz bir atmosfer sağlar.

Havuzların suyu dipten ve yanlardaki kayalardan kaynayarak sürekli akar. İlaçlama ya da klor gibi kimyasallar kullanılmadığından tamamen doğaldır, gözü ve cildi tahriş etmez. Havuz alanı farklı yüzme seviyelerine ve yaş gruplarına hitap edebilmek adına 80 cm, 120 cm ve 150 cm derinliğinde 3 farklı havuzdan oluşur. Doğal mineral yapısı sayesinde halk arasında romatizmal eklem ağrılarına, cilt rahatsızlıklarına ve strese iyi geldiği bilinir.

32

Hoşap Kalesi, Van

Hoşap Kalesi, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Hoşap Mahallesi'nde yer alan, sarp bir kalker kayalık üzerine kurulmuş, Türkiye’nin en görkemli ve günümüze dek en iyi korunmuş Orta Çağ şatolarından biri. İsmini Farsça "tatlı su" anlamına gelen Hoş-ab kelimesinden alan kalenin geçmişi Urartular dönemine kadar uzansa da, bugünkü muhteşem siluetini 1643 yılında bölgedeki Mahmudi beylerinden Süleyman Bey’in yaptırdığı köklü restorasyon ve inşa çalışmalarına borçlu.

Dik bir kaya kütlesinin üzerine oturtulan kale, stratejik konumu sayesinde çevre yolları ve Hoşap Çayı vadisini tamamen kontrol altında tutacak şekilde tasarlanmış. Dışarıdan bakıldığında adeta kayalığın bir uzantısı gibi görünüyor. Kalenin siyah-beyaz kesme taşlarla örülmüş ana giriş kapısı tam bir sanat eseri. Kapının üzerinde Süleyman Bey'i ve kalenin yapılışını öven Farsça kitabeler ile aslan figürlü kabartmalar yer alıyor. Kalenin zirvesinde Mahmudi beylerinin yaşadığı saray kompleksi bulunuyor.

33

Hasan Dağı, Aksaray

Anadolu’nun en etkileyici ve ihtişamlı volkanik zirvesi Hasan Dağı 3.268 metre yükseklikte. Geniş lav alanları, sert kaya yapısı ve açık ufuk manzarasıyla güçlü bir doğa manzarası sunar. Dağcılık, trekking ve kamp için tercih edilen Hasan Dağı, gün doğumunda ve gün batımında dramatik ışıklarla daha da etkileyici hale gelir. Kusursuz konik siluetiyle Aksaray'ın neresine giderseniz gidin kendisini gösteren bu devasa dağ, hem doğa sporları hem de taşıdığı tarihi-jeolojik mirasla şehrin en önemli turizm ikonu.

Helvadere Kasabası göleti, Hasan Dağı'nın hemen eteğinde yer alır, burada dağ manzaralı harika bir gün geçirebilirsiniz. Mokissos Antik Kenti Helvadere'nin hemen üzerinde, Hasan Dağı'nın dik yamaçlarında kurulmuş, büyüleyici bir yürüyüş rotası sunan gizemli bir Roma ve Bizans şehri.

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İngiltere merkezli ünlü dergi Time Out, dünyanın en etkileyici yürüyüş rotalarını sıraladığı listenin zirvesine Türkiye'den bir yer koydu. Bu nadide yer, listede yer alan Himalayalardan ya da Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor sahnelerinin çekildiği Tongariro Ulusal Park'ından önce geliyor.
Türkiye'nin en kapsamlı kamp alanları haritası
Karavancı Ahmet Balcı'nın google maps platformlu Türkiye'nin en güncel ve en kapsamlı kamping haritasında neler var?
Seyahat kaşıntısı nedir?
Seyahat tutkunlarının dürtülerini tarif etmek için yeni ve modern bir kavram ortaya çıktı: Travel itch yani seyahat kaşıntısı!
Sonbahar rotası
Sonbahar, özellikle doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kültürel keşifler için ideal bir zaman.
Manzaranın muhteşemliği
Dünyanın her yanından gerçeküstü hissi veren, doğanın muhteşem görüntülerinden oluşan 51 yer listeliyoruz. Seyahat etmeye önce hangisinden başlamak isterdiniz?
Şehirden kaçış için en ideal zaman
Yaz tatilinizi her sene özenle eylül ve ekim aylarına denk getiriyorsanız, kalabalıkların dağılmasını bekliyorsunuz demektir. Hem fiyatlar daha uygun hem de hava sıcak değil. Gelin alternatiflere bakalım.
Portekiz ve gizli hazineleri
Büyülü ortaçağ kiliselerinden yaz kalabalığından uzak şirin köylere kadar Portekiz'de keşfedilmeyi bekleyen en gizli hazinelerini bu yazıda bulacaksınız. 
Dünyanın en güzel 50 köyünden biri Türkiye'de
Forbes'un "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesine Türkiye'den sadece bir köy girdi. Ortahisar 40. sıradan listede...
Kaç tanesine gittiniz?
Etrafınız yemyeşil orman, önünüz alabildiğine mavi, kumsal çok güzel, deniz çok temiz. Dalaman'da uçaktan indikten kısa bir süre ulaşabileceğiniz bazı harika lokasyonları kalbimizle birlikte buraya bırakıyoruz. Yaz bitmeden buraya gidelim dediğiniz arkadaşınıza gönderin!
10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
Rüya gibi sahilleri, uygun fiyatları, vizesiz ulaşım olanaklarıyla ve sosyal medyada artan şöhretiyle Ksamil, Balkanlar'ın Maldivleri güzellemesini sonuna kadar hakediyor!
Google’da yaz sezonunun gözdesi Türkiye
Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruyor.
Kaş'ın en müstesna koyları
Yılın 300 günü güneşli olan Akdeniz'de, Antalya'nın Demre ve Kaş ilçeleri arasındaki koylar, eşsiz doğası ve hayran bırakan güzelliğiyle mavi yolculuk tutkunlarının her yaz en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor.
Avrupa'nın en iyi 20 plajı, ikisi Türkiye'den
World's 50 Beaches ekibinde yer alan seyahat uzmanları, 2025 yılında dünyanın en iyi 50 plajını yeni bir raporla sıraladı. Bu listenin bir sonraki yaz tatilinizi planlamanıza ilham vermesini umuyoruz. Listede Türkiye'den de iki yer var.
Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
Yaz geldiğine, bayram tatili yaklaştığına ve okulların tatile girmesine az kaldığına göre klasikleşen Yunan Adalarına giriş rehberimizi yayınlamanın vakti geldi demektir. Hangi firma hangi adaya nereden kalkıyor?
Türkiye’de tek bir otel listeye girdi
Dünyanın en prestijli seyahat yayınlarından Condé Nast Traveler, her yıl editörlerinin titiz değerlendirmeleriyle hazırladığı "Hot List 2025" seçkisini açıkladı. Dünyanın en iyi yeni otelleri: 2025 Hot List seçkisine Türkiye'den yalnızca tek bir otel girebildi.
Plan yapmaya değer 18 plaj
Listedeki plaj ve koylar hem deniz ve kum hem de güneş vaat ediyor. Daha önce gördüğünüz, görmediğiniz, bir daha görmek için yanıp tutuştuğunuz muhteşem güzellikler için gelin listeye bakalım.
Türkiye'nin tablo güzelliğinde 26 sakin şehri
Türkiye, yaşamın iyi olduğu Cittaslow Kentler Ağı'na 2009 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 26 kentimiz bu ağa dahil oldu. Sakin şehir kavramı tam olarak nedir ve o kente ne kazandırır?
Yapımı 632 yıl süren Köln Katedrali
Avrupa'nın en büyük katedrallerinden biri olan Köln Katedrali, gotik mimaride inşa edilmiş büyük bir kilise.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları ararım.
Dünyanın en iyi yerleri 2025
TIME dergisi, 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Yerleri" listesini açıkladı. Listede Türkiye de yer aldı.
Avrupa'daki en iyi 5 bahar tatili
Guardian yazarları ziyaret etmek için yumuşayan havaları, henüz kalabalığın hücum etmediği ortamları ve makul fiyatları kovalayanlar için en harika 5 bahar alternatifi vermişler ve listeye Türkiye'den de bir yeri almışlar.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Sevgililer Günü’nü Balkanlar’da kutlamak: Aşkın izinde 5 şehir
Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri önerimiz var.
Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
Kar yağışının artması beklenen Balkanlar bu kış kar tutkunlarını çağırıyor! Biz de kayakseverler için vizesiz ve büyüleyici rotaları keşfe çıkıyoruz.
10 adımda Malta
Akdeniz'deki küçük bir ada olan Malta'nın tarihi güzellikleri kadar turkuaz suları ve lagünleri de görülmeye değer. UNESCO Dünya Mirası Sit Alanları'na ev sahipliği yapan Malta'da tekne turları, dalışlar ve Valletta'nın renkli sokakları sizi bekliyor.
İtalya’nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Dünyanın en dik tren yoluna sahip
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Dünyayı gezen Armağan Berk, sosyal medya hesabından, bu trene, Interrail biletiyle, sadece 32 franka (1400 tl) bindiğini ve İtalya'dan İsviçre'ye bir masal diyarının içinden geçerek gittiğini anlattı.
Dünyanın en iyi 50 oteli
'50 Best'e göre 2024'ün 'en iyi' otelleri belli oldu. İstanbul'dan bir otel de ödül aldı.
2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
Turist vergisi kavramı yeni bir kavram değil. Şehir vergisi Yunanistan, İspanya ve Almanya gibi Avrupa'daki birçok ülkede uzun zamandır işleyen bir kural ve otel vergisi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere birçok destinasyonda artık bir standart haline gelmiş durumda.
29 Ekim için tatil önerileri
Tatil sadece yaz mevsiminde yapılacak değil. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilini fırsata çevirip kısa bir mola vermek isteyenlere alternatif rotalar veriyoruz.
Ekim'e özel 10 plaj önerisi
Ekim ayında deniz tatili yapma planınız varsa mutlaka bu 10 adresi inceleyin. Listede Fethiye de var.
Yunanistan mı daha ucuz Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
Tatile damga vuran Türk restoranları mı daha ucuz Yunanistan mı sorusuna gelin, Arnavutluk'u da dahil ederek bir kıyaslama yapalım.
Eylülde tatil yapmak
Eylül bana göre tatil yapılacak en nefis aydır. Kalabalık ve gürültü kaybolur. Kafanızı dinlersiniz. Hava ılımandır. Denize yakın olunması gereken esintili bir yaz gibidir eylül. Her yer sakin ve huzurludur. Deniz suyu en güzel kıvama gelir. Fiyatlar da inmiştir.
Süresiz nafaka kararı iptal edildi
AYM'nin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar 9 sonra yürürlüğe girecek
1,2 milyarlık villalara el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. İncelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi
Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Kalbimle kavlim arasına sütre çekmeden samimi muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbıhal etmek istiyorum" diyerek teşkilatına seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz" ifadelerini kullanırken, fon soruşturması sürecini koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında tam yetkili kurul oluşturulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'nun devrede olduğunu söyledi
9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende 9 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye geçen belediye başkanlarına rozetlerini takarak yeni katılımlarla ilgili mesaj verdi
Adalı'dan HT Spor'da MHK ve hakem sözleri!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a yaptığı açıklamalarda "hakem dosyası" soruşturması sonrası MHK ile ilgili ilk kez konuştu. Adalı, MHK Başkanlığı için Anthony Taylor isminin gündeme gelmesine ilişkin "İsim önemli değil, yeter ki bir şeyler düzelsin" derken, Türkiye'deki eski hakemlerin de görevi üstlenebileceğini ifade etti. İşte Adalı'nın sözleri...
Bahçeli'den fon soruşturması açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada finansal istikrarın korunması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, hükümetin attığı adımları desteklediklerini belirterek, ekonomik güveni zedelemeye yönelik girişimlere fırsat verilmemesi çağrısında bulundu
"İsrail ordusu çöküş riskiyle karşı karşıya"
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ordunun derin bir asker açığı nedeniyle çöküş riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu durumdan Binyamin Netanyahu hükümetini sorumlu tuttu.
Gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı
Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından hafta sonu bulunan iki naaşın 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ile Nihat Pancar'a ait olduğunun DNA çalışmalarıyla belirlendiğini açıkladı. Bugünkü arama çalışmalarında ise bir naaşa daha ulaşıldı.
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan HT Spor'a flaş açıklamalar!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, hakem soruşturmasından kulübün seçim kararına, transfer politikasından Vincenzo Italiano'ya kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. İşte Adalı'nın açıklamaları...
İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
Premier Lig, finansal kuralları ihlal nedeniyle inceleme altında olan Manchester City'nin bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunduğunu açıkladı.
2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
Sermaye Piyasası Kurulu'nun pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırı kaldırmasının ardından şirketlerin geri alım iştahı arttı. 22-28 Eylül döneminde 58 şirket toplam 1 milyar 961 milyon 626 bin 849 TL tutarında pay geri alımı gerçekleştirdi. 24 Eylül'de hisse geri alımları zirve yaptı. Bu süreçte geri alımlarda ilk sırayı Çitlekçi aldı
Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
İzmir'de 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp ağır yaralanan Aylin Güler'i attığı öne sürülen eşi Okan Güler ile 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Davada Aylin Güler, "Eşim tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı" dedi
Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
HT Spor ekranlarındaki "Geç Fren" programına konuk olan Toprak Razgatlıoğlu, Ata Selçuk'un sorularını yanıtladı. Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk sezonu, WorldSBK ile arasındaki farklar, Ayhancan Güven ile dostluğu ve otomobil tutkusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım 4 basamak birden düştü
Dünya Kupası'ndaki olumsuz performansın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde moral arayan A Milli Takımımız, Fransa ve İtalya'ya karşı mağlup oldu. Alınan yenilgilerin ardından Ay-Yıldızlılar, FIFA sıralamasında 4 basamak birden düştü. FIFA sıralaması oynanan maçların ardından güncellendi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
4 ilde düzenlenen mobbing ve resmi belgede sahtecilik kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyon hakkında, "Türk futbolunda güveni zedeleyen iddiaların aydınlatılması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve futbolun sahadaki emek, mücadele ve centilmenlikle anılması için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemede, rehberinde kayıtlı bir kişiyle WhatsApp üzerinden hakem listelerine ilişkin yazışmalar yaptığı tespit edildi.
Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
Global Citizen Solutions'ın 48 ülke ve yargı bölgesini kapsayan vergi sıralamasında Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer aldı. Vergi yükü, vergi sistemi ve yatırım yoluyla oturum veya vatandaşlık imkanlarının değerlendirildiği listede Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...
SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile söz konusu 37 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. SPK, 107/1 maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmeleri için 15 günlük bir süre tanıdı
Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi, 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunacağız." dedi
Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
Berkin Gökbudak, eşi Aslı Enver ve kızları Elay ile birlikte Çekya'nın başkenti Prag'a yerleşeceklerini açıkladı