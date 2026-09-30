Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota

Geçimli Köyü, Zap Vadisi, Hakkari

Geçimli Köyü, Hakkâri'nin Çukurca ilçesine bağlı, muhteşem doğası ve köklü geçmişiyle öne çıkan, Zap Vadisi üzerinde konumlanmış bir köy. Sarp dağların, derin kanyonların ve gürül gürül akan Zap Suyu'nun şekillendirdiği bu vadi, Doğu Anadolu'nun en etkileyici ve bakir rotalarından biri.

Köyün en dikkat çekici özelliklerinden biri, Nesturi Kilisesi kalıntılarına ev sahipliği yapması. Hakkâri ile Irak sınırı arasında uzanan Zap Vadisi, Türkiye'nin en sarp, engebeli ve büyüleyici manzaralarına sahip. Vadinin kalbi olan Zap Suyu, yüksek debisiyle rafting, kano ve nehir kayağı gibi su sporları için oldukça elverişli. Yol boyunca uzanan dev kayalıklar, köprüler ve sürekli değişen ışık oyunları, burayı fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz bir görsel şölene dönüştürüyor.