İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında Chuck'ın Hayatı (The Life of Chuck) öne çıkıyor. Stephen King'in aynı adlı kısa hikâyesinden uyarlanan bu film, Chuck Krantz'ın hayatının sonundan başlayarak geriye doğru anlatılan hikayeyi beyazperdeye taşıyor. Dram filmi Büyük, Güzel ve Cesur Bir Yolculuk (A Big Bold Beautiful Journey), düğünde tanışan Sarah ve David'in, geçmişte yaşadıkları belirleyici anları yeniden yaşamalarını ve gelişen olayları anlatıyor. Eyvah Eyvah 3, Beyaz Melek ve Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) filmleri ise yeniden gösterime giriyor. Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten'in, seyirciye hayatını anlattığı Herkes Kocama Benziyor, 26 Eylül'de Kartal Sanat Tiyatrosu'nda sahneleniyor... İKSV'nin düzenlediği 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nde prömiyerini yapan Feramuz Pis!, 21 Eylül'de DasDas Açık Sahne'de! Bu hafta dolu dolu bir konser programı bizleri bekliyor. Heavy metal grubu Pentagram, 20 Eylül Cumartesi akşamı BtcTurk Vadi'de sevenleriyle buluşuyor... Geçtiğimiz sene ülkemizi ziyaret eden Megadeth, yeniden KüçükÇiftlik Park'ta! İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 20 Eylül'de kapılarını açıyor. Üç Ayaklı Kedi başlıklı bienalin küratörlüğünü Christine Tohmé üstleniyor. Borusan Contemporary, 2025–2026 kültür sanat sezonunu, çağdaş fotoğrafın öncü isimlerinden Edward Burtynsky'nin Türkiye'deki ilk büyük kişisel sergisi ile açıyor. Edward Burtynsky: Dönüşen Yeryüzü sergisi, 20 Eylül 2025-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında Perili Köşk'te sanatseverlerle buluşacak. Meşrutiyet 76 Sergisi, 10 Ekim 2025'e kadar sanatseverleri bekliyor. ArtRedCo'nun ikinci fiziksel sergisi olan Meşrutiyet 76, yedi katlı yapının her katını, yedi farklı sanatçının (Fatih Alkan, Vahap Avşar, Alper Aydın, Aytuğ Aykut, Serkan Özkaya, Vahit Tuna ve Yuşa) özgün dünyalarına dönüştürüyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.