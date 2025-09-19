Portekiz ve gizli hazineleri
Büyülü ortaçağ kiliselerinden yaz kalabalığından uzak şirin köylere kadar Portekiz'de keşfedilmeyi bekleyen en gizli hazinelerini bu yazıda bulacaksınız.
İber yarımadasının batı kıyısında yer alan Portekiz'in topografisi oldukça değişken; kuzeyde dağlık bölgeler ve üzüm bağları bulunurken, iç bölgelerde çiftlikler ve ortaçağ köyleri, güney sahil kesiminde ise baş döndürücü sahiller yer alıyor. Keyifli bir kaçamak için aradığınız her şey burada mevcut!
Portekiz'in en renkli kilisesi: Igreja Matriz de Válega
Igreja Matriz de Válega sadece Portekiz'de değil dünyada görüp görebileceğiniz en renkli kilise. Bu kilise, Portekiz'in en gizli hazinelerinden biri. Kilisenin hem dışı hem de içi renkli çinilerle kaplı. Ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.
Sintra Ulusal Sarayı
Sintra Ulusal Sarayı, dış kısmında bulunan iki tuhaf görünüşlü konik bacasıyla çevresindeki her tür yapıdan ayrılıyor. Saray, 14.yy’da Kral João için inşa edilmiş ve Portekiz’de hala ayakta duran en eski saray olarak ziyaretçilerini ağırlıyor
Monserrate Sarayı
Monseratte’nin göz alıcı bahçelerini içermeyen bir Portekiz gezi rehberinden asla bahsedilemez. Portekiz’e bir ihtimal balayınız için gittiyseniz eğer, burası listenizin en başında olmalı. Burada, güneşli bir günde partnerinizle kol kola yapacağınız bir yürüyüş, hayatınızın en romantik anlarından biri olacak.
Lizbon Akvaryumu
Özellikle de ailenizle seyahat ediyorsanız eğer, Avrupa’nın en ilginç yerlerinden biri burası. Lizbon Akvaryumu, kıtanın en büyük ve en kapsamlı akvaryumlarından biri ve sayısız deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.
Jeronimos Manastırı
Lizbon’da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası bünyesinde yer alan bu 16.yy manastırını ziyaret etmeden, Portekiz’i görmüş sayılmazsınız. Bölgenin kadim tarihini ve kültürünü gözler önüne seren nefes kesici bir anıt.
St George Kalesi
Bir Portekiz ziyaretinin olmazsa olmazlarından St George Kalesi – ve Lizbon’un en popüler turistik noktalarından biri. Kale, Alfama yakınlarında bir tepenin zirvesinde yer alıyor; mazgallı siperleri, müzeleri ve büyüleyici arkeolojisi, kaleyi turistler için mutlaka görülmesi gereken bir yer haline getiriyor.
Porto Köprüsü
Porto Köprüsü, gelenekselden biraz uzaklaşmak isteyenlere ideal bir aktivite sunuyor. Rehberli turlar aracılığıyla bu ikonik yapıda tırmanış yapmak mümkün; güvenli ve rahat bir deneyim için emniyet kemerleri takmak ve bir halata bağlı olmak gerekiyor tabi ki.
Evora Katedrali
Katedrale dışarıdan baktığınızda son derece sert bir cepheyle karşılaşsanız da içeri girdiğinizde hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Yıkık dökük ön cephesi, 1204 yılından beri dimdik ayakta duruyor. Yapı, tıpkı bir kaleye benziyor; iki asimetrik çan kulesi, bu efekti daha da güçlendiriyor.
News Müzesi
Portekiz’de ziyaret edebileceğiniz en büyüleyici yerlerden biri, Oyuncak Müzesi ile aynı bina içerisinde yer alan News Müzesi. Modern dünyada haberlerin, medyanın ve komünikasyonun üstlendiği rolleri görsel olarak sunan etkileyici bir yer burası.
Ortaçağ köyü
Sortelha, ortaçağın özünü gerçek anlamda gözler önüne seren minik bir köy; bölgenin, insanı kendine çeken, keşfetmeye yönelten değişik bir gücü var. Bu tarihi köyün kalıntıları arasında gezerken ayağınıza sağlam bir çift yürüyüş ayakkabısı giydiğinizden emin olmalısınız.
Roma Tapınağı
Portekiz’in ziyarete açık en dini noktalarından biri, Diana’nın Tapınağı olarak da bilinen Roma Tapınağı. Yapı, yılın her anında ziyaretçi akınına uğruyor ve gezginlerin mutlaka görmeleri gereken yerlerden biri olarak kabul ediliyor.
Cais da Ribeira
Porto’nun nehir kıyısını gezmek, Portekiz turunun olmazsa olmazlarından. Bölge, dar, dolambaçlı caddelerden, zigzag çizen geçitlerden ve gün ışığında yıkanmış kemer altlarından oluşan bir labirent adeta. Praça da Ribeira, şehirdeki gençlerin uğrak noktalarından biri; ve Portekiz’in en güzel yerlerinden.