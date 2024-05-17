Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor
Siquijor adası sadece Filipinler'de değil, tüm Güney Doğu Asya'da benzersizdir ve eski zamanlardan beri büyücülük, sihir ve halk şifacılığı merkezi olarak ün yapmıştır.
Siquijor, katolik inançlarını iksir yapımı, şeytan çıkarma ve kara büyü gibi şamanik uygulamalarla harmanlayan terapileriyle ünlü. Bir çok gezgin sırf bu terapileri deneyimlemek için adaya geliyor.
Adayı gezdiren rehberler enteresan şeyler anlatıyor. Luis Nathaniel Borongan'ın anlattıklarına göre adada bazı doğaüstü rahatsızlıkları (öfkeli ruhların rahatsız ettiği kimseleri ya da kara büyü yapılmış insanları) ya da doğal hastalıkları ortadan kaldırdığı iddia edilen tedaviler yapılıyor. Burada ister basit bir boğaz ağrısını ister mistik kaynaklı hastalıkları tedavi edecek şifacılar bulabiliyorsunuz.
Şifacılarının yeteneklerine geleneksel olarak büyük bir inanç duyuluyor. Adaya gelen gezginler şifacıları nasıl bulabileceklerini turizm ofislerine ya da yerel bir taksi şoförüne sorabiliyorlar. Şifacılar yeteneklerinin Tanrı'nın bir armağanı olduğuna inanıyor, bu yüzden sadece seçilmiş birkaç kişi için değil, herkes için varlar. Bugün Siquijor “Mistik Ada” olarak biliniyor.
Şifacıların saygı gördüğü bir ada
Ada sakinleri olarak bilinen Siquijodnon'lar, normal bir doktor yerine düzenli olarak şifacıları ziyaret ediyor. Rehber Borongan, şifacılar genellikle Batı tıbbının başarısız olduğu yerlerde başarılı oluyorlar diyor. Tedavilerinin önemli bir parçası ev yapımı bitkisel ilaçların reçete edilmesi. Adada yetişen 300 kadar şifalı bitkiden her türlü doğal ilacı yapıyorlar. Şifalı bitkilerin bolluğu, halk şifacılığının yüzyıllardır ada yaşamı için bu kadar önemli olmasının nedeni olabilir.
Büyülü bir yer: Siquijor
İspanyol kaşifler Juan Aguirre ve Esteban Rodriguez 1565 yılında Siquijor'a gelen ilk Avrupalılar. Adayı uzaktan görüp alevler içinde olduğunu düşünerek adaya Isla de Fuego (Ateş Adası) adını vermişler. Aslında ışık, adanın molave ağaçlarının üzerinde uçuşan ateş böceklerinden geliyormuş. Artık son derece nadir olan bu doğa olayı muhtemelen Siquijor'un ilk olarak büyülü bir yer olarak ün kazanmasının ve komşu adalardan gelen yerlilerin bile buraya gelmekten korkmasının nedeniydi.
Şaman gelenekleri ve Katolikliğin birleştiği yer
Filipinler 1521'de katolik oldu, ancak misyonerler 1700'lere kadar Siquijor'a gelmedi, muhtemelen büyücülük söylentileri nedeniyle. Şaman gelenekleri o zamana kadar ada kültüründe sarsılmaz bir şekilde kök salmıştı, misyonerler bunu değiştiremezdi.
Ancak zamanla iki inanç birbirine karıştı. şifacılar sonunda yeteneklerinin Tanrı adını verdikleri daha yüksek bir güçten geldiğini fark ettiler. Dini simgeleri benimsediler.
Aşk, şehvet ve başarı için iksirler
Adada bitkisel karışımların kullanımı yaygındır ve yol kenarındaki dükkanlardan yaklaşık 100 filipin pezosu (55 TL) karşılığında kolayca satın alınabilir. En popülerlerinden biri 20 doğal bileşen içeren bir aşk iksiri.
Rehberin verdiği bilgiye göre iksir sonsuz aşkı değil kısa süreli şehvete daha iyi geldiğini anlatıyor ve ekliyor aslında iş hayatında başarıyı çekmek için daha uygun. Zengin olmak için ihtiyacınız olan güveni ve pozitifliği size verebilir.
Kara cumartesi ritüeli
Büyüleri ve kötü ruhları kovan bir ritüelde yakılan bir iksir 200'den fazla malzemeden oluşur. Bu iksiri yapmak için şifacılar, birbirini izleyen 7 Cuma günü ruhani güce sahip yerleri ziyaret ederek böcekler, çiçekler, otlar, yabani bal ve eritilmiş mezarlık mumları gibi çeşitli malzemeler toplarlar.
Bunlar yılın sadece bir gününde pişirilir: Kara Cumartesi (İsa'nın mezara konulduğu kutsal cumadan sonraki gün). O gün Filipinler'de bir yas günü olarak kabul edilir, dolayısıyla “kara” kelimesi de buradan gelir.
İnsanlara şifa götürmek
Şifacılar tedavileri için ücret almıyor, bunun yerine küçük bağışlar talep ediyorlar. Şifacılar bunun bir meslek olmadığını, bu işi ticari amaçlı yapmadıklarını söylüyorlar. Tedavilerinin bir büyü olmadığını, şifalarının güçlü olduğunu ve yüzyıllardır Siquijor'u eşsiz kılanın bu olduğunu savunuyorlar. Son yıllarda sayıları azaldı. Bu durumu tersine çevirmek amacıyla 2006 yılından bu yana Siquijor Şifa Festivali düzenleniyor. Festivale hem yerel halk hem de dışarıdan ziyaretçiler katılabiliyor.