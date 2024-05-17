HT Gastro
Seyahat

Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor

Siquijor adası sadece Filipinler'de değil, tüm Güney Doğu Asya'da benzersizdir ve eski zamanlardan beri büyücülük, sihir ve halk şifacılığı merkezi olarak ün yapmıştır.

Giriş: 17.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:31
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Gastro Seyahat Büyücülükle ün salmış cennet ada: Siquijor

Siquijor, katolik inançlarını iksir yapımı, şeytan çıkarma ve kara büyü gibi şamanik uygulamalarla harmanlayan terapileriyle ünlü. Bir çok gezgin sırf bu terapileri deneyimlemek için adaya geliyor.

1

Adayı gezdiren rehberler enteresan şeyler anlatıyor. Luis Nathaniel Borongan'ın anlattıklarına göre adada bazı doğaüstü rahatsızlıkları (öfkeli ruhların rahatsız ettiği kimseleri ya da kara büyü yapılmış insanları) ya da doğal hastalıkları ortadan kaldırdığı iddia edilen tedaviler yapılıyor. Burada ister basit bir boğaz ağrısını ister mistik kaynaklı hastalıkları tedavi edecek şifacılar bulabiliyorsunuz.

2

Şifacılarının yeteneklerine geleneksel olarak büyük bir inanç duyuluyor. Adaya gelen gezginler şifacıları nasıl bulabileceklerini turizm ofislerine ya da yerel bir taksi şoförüne sorabiliyorlar. Şifacılar yeteneklerinin Tanrı'nın bir armağanı olduğuna inanıyor, bu yüzden sadece seçilmiş birkaç kişi için değil, herkes için varlar. Bugün Siquijor “Mistik Ada” olarak biliniyor.

3

Şifacıların saygı gördüğü bir ada

Ada sakinleri olarak bilinen Siquijodnon'lar, normal bir doktor yerine düzenli olarak şifacıları ziyaret ediyor. Rehber Borongan, şifacılar genellikle Batı tıbbının başarısız olduğu yerlerde başarılı oluyorlar diyor. Tedavilerinin önemli bir parçası ev yapımı bitkisel ilaçların reçete edilmesi. Adada yetişen 300 kadar şifalı bitkiden her türlü doğal ilacı yapıyorlar. Şifalı bitkilerin bolluğu, halk şifacılığının yüzyıllardır ada yaşamı için bu kadar önemli olmasının nedeni olabilir.

4

Büyülü bir yer: Siquijor

İspanyol kaşifler Juan Aguirre ve Esteban Rodriguez 1565 yılında Siquijor'a gelen ilk Avrupalılar. Adayı uzaktan görüp alevler içinde olduğunu düşünerek adaya Isla de Fuego (Ateş Adası) adını vermişler. Aslında ışık, adanın molave ağaçlarının üzerinde uçuşan ateş böceklerinden geliyormuş. Artık son derece nadir olan bu doğa olayı muhtemelen Siquijor'un ilk olarak büyülü bir yer olarak ün kazanmasının ve komşu adalardan gelen yerlilerin bile buraya gelmekten korkmasının nedeniydi.

5

Şaman gelenekleri ve Katolikliğin birleştiği yer

Filipinler 1521'de katolik oldu, ancak misyonerler 1700'lere kadar Siquijor'a gelmedi, muhtemelen büyücülük söylentileri nedeniyle. Şaman gelenekleri o zamana kadar ada kültüründe sarsılmaz bir şekilde kök salmıştı, misyonerler bunu değiştiremezdi.

6

Ancak zamanla iki inanç birbirine karıştı. şifacılar sonunda yeteneklerinin Tanrı adını verdikleri daha yüksek bir güçten geldiğini fark ettiler. Dini simgeleri benimsediler.

7

Aşk, şehvet ve başarı için iksirler

Adada bitkisel karışımların kullanımı yaygındır ve yol kenarındaki dükkanlardan yaklaşık 100 filipin pezosu (55 TL) karşılığında kolayca satın alınabilir. En popülerlerinden biri 20 doğal bileşen içeren bir aşk iksiri.

8

Rehberin verdiği bilgiye göre iksir sonsuz aşkı değil kısa süreli şehvete daha iyi geldiğini anlatıyor ve ekliyor aslında iş hayatında başarıyı çekmek için daha uygun. Zengin olmak için ihtiyacınız olan güveni ve pozitifliği size verebilir.

9

Kara cumartesi ritüeli

Büyüleri ve kötü ruhları kovan bir ritüelde yakılan bir iksir 200'den fazla malzemeden oluşur. Bu iksiri yapmak için şifacılar, birbirini izleyen 7 Cuma günü ruhani güce sahip yerleri ziyaret ederek böcekler, çiçekler, otlar, yabani bal ve eritilmiş mezarlık mumları gibi çeşitli malzemeler toplarlar.

10

Bunlar yılın sadece bir gününde pişirilir: Kara Cumartesi (İsa'nın mezara konulduğu kutsal cumadan sonraki gün). O gün Filipinler'de bir yas günü olarak kabul edilir, dolayısıyla “kara” kelimesi de buradan gelir.

11

İnsanlara şifa götürmek

Şifacılar tedavileri için ücret almıyor, bunun yerine küçük bağışlar talep ediyorlar. Şifacılar bunun bir meslek olmadığını, bu işi ticari amaçlı yapmadıklarını söylüyorlar. Tedavilerinin bir büyü olmadığını, şifalarının güçlü olduğunu ve yüzyıllardır Siquijor'u eşsiz kılanın bu olduğunu savunuyorlar. Son yıllarda sayıları azaldı. Bu durumu tersine çevirmek amacıyla 2006 yılından bu yana Siquijor Şifa Festivali düzenleniyor. Festivale hem yerel halk hem de dışarıdan ziyaretçiler katılabiliyor.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Hangi şehre taşınmak isterdiniz?
Avrupa'da yaşayacak, ziyaret edecek ya da yatırım yapacak olsaydınız bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
Ruhunuza iyi gelecek seyahat trendleri
Hem dinlenmek hem de günlük koşuşturma içerisinde ihtiyaç duyulan enerjiyi yeniden depolamak isteyenlerin ruhuna en iyi gelen seyahat trendleri...
Phaselis
Antalya’da günübirlik yapılacak en güzel aktivitelerin başında ne gelir derseniz, şüphesiz ‘Phaselis Antik Şehri’ni ziyaret’ derim.
En ünlü 54 antik kent Google haritasında!
Kent, mimarlık ve tasarım içerikleri üreten Kaan Çorbacı en önemli antik kentlerimizi google haritasına taşıdı.
Kıpkırmızı bir tren: Bernina Ekspresi
Yeni yerler gezmeyi görmeyi seven insanların çoğunun rüyalarını süsler Bernina Ekspresi. Manzara daha rahat izlenebilsin diye tavana doğru camla dönen pencerelerden buzullar, göller, tüneller, ünlü Brusio Spirali izlenir. Gözlerinizin önünden akan harika bir filmin içindeymişsiniz hissi veren tren yolculuğu hakkında bilmeniz gereken her şey.
4 yılda oluşturuldu, 850 km uzunluğunda
Doğada yürüyüp yeni insanlar, yeni lezzetler keşfetmenin keyfini yaşamak isteyenler için 46 etaptan oluşan Karia Yolu çok ideal.
Cancun'a gitmek için 10 sebep
Karayip Denizi'nin en sıcak tatil noktaları olan Cancun ve Tulum'un doğal güzellikleri ve turkuaz suları keşfedilmeye değer. Gezilecek çok sayıda doğa harikası yerin, muhteşem plajların olduğu, zamanın adeta durduğu Cancun ve Tulum'u seyahat listenize eklemeyi unutmayın.
Derinkuyu yeraltı şehri ve diğerleri
Birçok insan için yerin derinliklerine inmek rahatsız edicidir. Bu turistik merkezlerden bazılarını insanlar yapmış, bazılarını doğa. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Dünyanın en fazla turist çeken ülkesi
Dünyanın en fazla turist alan ülkesi olmasına şaşmamak gerek. Fransa’yı sadece Paris olarak görmek yerine ülkenin sıra dışı güzellikteki yerlerine doğru yola çıktığınızda benzersiz manzaralar sizi bekliyor.
İstanbul'un hanları gezmekle biter mi?
Ne zaman Eminönü'ne geçsem zamana direnen hanların peşine düşerim. Bir zamanlar yaşlı keşişlerin ve dervişlerin yolunu şaşırmış gölgelerini takip eder, kendimce iz sürerek o ihtişamlı ama yorgun yapıları dolaşırım.
Mimaride devrim yaratan 7 Roma eseri
Roma mimarisi önceki mimarilere hiç benzemiyordu. Kolezyum, Trajan Pazarları, Caracalla Hamamları, Maxentius Bazilikası, Roma'daki mimari devrimin ardından ortaya çıkan yapılardır. Listede Türkiye'den de bir yer var.
Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
TCDD, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bir turistik tren yolculuğu olan Mezopotamya Ekspresi seferlerine 19 Nisan'da başlıyor. Bu yepyeni tren yolculuğunun bilet fiyatları ve sefer bilgileri bu haberimizde.
Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
Yaklaşık 150 yıl boyunca Osmanlı'daki salgın hastalıklara karşı karantina uygulamalarına ev sahipliği yapan İzmir Urla'daki Karantina Adası'nın müze olması sosyal medyanın gündeminde... Adadaki 'Tahaffuzhane' adı verilen ana bina müze haline dönüştürülecek.
2024 Yunan adaları kapı vizesi rehberi
2024 yılında bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları yıl boyunca 7 gün süre ile schengen vizesinden muaf tutularak (kapıda vize ile) 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu adalar hangileri? Yunanistan kapı vizesi ücreti ne kadar? Yunanistan kapı vizesine nasıl başvurulur?
Rize yaylaları
Rize yaylalarına tatil planı yapıp Kaçkar’ın eteklerinde olağanüstü bir hava ve bitki örtüsünü görmeye karar verdiyseniz ulaşım ve konaklama için gezi rehberimizden faydalanabilirsiniz.
Bayram rotaları
Bayram hareketliliği başladı, 9 günlük tatil için planlar yapılıyor. Büyükler ziyaret edilecek, küçükler sevindirilecek. Eşi dostu akrabaları görme, yakın yerlere kaçma, depoları fulleyip uzun yola çıkma planları yaparken bu listemize de göz atın.
Bayramda İstanbul'da mısınız?
İstanbul'un tadı bahar aylarına denk gelen bayram günlerinde çıkıyor. Memleketine ya da tatile gidenlerle beraber nüfusun azaldığı İstanbul'da gidebileceğiniz pek çok yakın yer alternatifi var. Hem şehir içinde hem de şehre yakın bölgelerde.
9 günlük bayram tatili için 9 alternatif
Sayısız ve benzersiz tatil alternatifleriyle dolu ülkemiz adeta bir cennet.
Bayramın en renkli semtleri
Bu bayram İstanbul'un en renkli sokaklarını geziyoruz...
Bayram tatili için en güzel tatil rotaları
Bu yıl 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili bizi bekliyor.
Japonya’yı keşfet
Ziyaretçiler Japonya'ya hep çok uzaklardan geliyor, Japon mutfağının tadına bakıyor, dağların huzurunda sükunet buluyor, şehirlerin ihtişamına kapılıyorlar.
Gerçeküstü manzaralar
Gerçeküstüymüş gibi görünen muhteşem manzaralar... Seyahat listenize eklenmeyi kesinlikle hak eden 51 yer. 2 tanesi Türkiye'den...
İstanbul'da sanat dolu bir gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, sanat dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Hem büyüleyici hem vizesiz!
Ramazan bayramında Türk turistin bayram rotası bu sene Karadağ olacak. Bayramda Türk turist rekoru bekleniyor... Gözde Akgüngör Pamuk Habertürk için yazdı. Bayramı Karadağ'da geçirmek için 5 neden...
Sakin şehir sayısı 25 oldu
Sakin Şehir ne demektir? Türkiye'deki sakin şehirler hangileri? En son hangi şehir bu unvanı aldı ve neden aldı?
Mevsimine uygun balık...
Mart ayında hangi balıklar yenir?
Eşi benzeri olmayan manzaralar
Antik Kentler, doğal güzellikler ve eşi benzeri olmayan destinasyonları ile Türkiye'den cennet manzaralar
Fotoğrafçıların uğrak yeri
Kars, Ani Ören Yeri, Kafkas Harp Tarihi Müzesi ve buzla kaplı Çıldır Gölü ile fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi
Dünyanın en büyük yolcu gemileri
Cruise gemilerinde opera salonlarından su parklarına, yüzme havuzlarından golf sahalarına kadar her türlü etkinlik alanı bulunuyor.
Ege'nin gözbebeği: İzmir
Antik çağda Smyrna olarak bilinen İzmir 8500 yıldır yerleşim yeri olarak kullanılıyor.
Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik
Kuş cıvıltıları içinde, kayalıklar ve ormanla çevrelenmiş derin Turkuaz gölü ile meşhur, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası Altınbeşik, ziyaretçilerine huzur veriyor.
2024’te ziyarete değer şehirler
Dünyaca ünlü seyahat kitapları yayıncısı Lonely Planet 2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi ülke ve şehirleri açıkladı: Moğolistan, Hindistan önerilen ülkeler arasında yer alırken İzmir keşfedilmesi gereken ilk 10 şehir listesine girdi.
Kilis: Hem gezmeye hem mutfağına doyum olmaz
Pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim kent Kilis'in sokaklarında gezerken tarihe de tanıklık edeceksiniz.
Çiftler için en romantik tatil noktaları
Mükemmel bir romantizm için gidebileceğiniz onlarca tatil rotası mevcut.
Burca göre seyahat
Sevgilinizle birlikte çıkacağınız seyahati onun burcuna göre seçmek hayatınızda neler değiştirir?
Cennetin kapısı: Tianmen Dağı
Çin'de yer alan Tianmen Dağı "cennet kapısı" olarak da biliniyor. Dağın zirvesine ulaşmak için ziyaretçilerin 999 merdiven çıkması gerekiyor.
Lonely Planet seçti: Dünyanın en iyi 100 plajı
Lonely Planet dünyanın en iyi 100 plajını seçti. Listede Türkiye'den Kabak Koyu da yer aldı.
En ucuz 15 ülke
Bütçe dostu seyahat planı mı yapıyorsunuz? Fazla para harcamayacağınız 15 ülke ve bu ülkelerdeki lüks imkanlar...
Gizli hazine Mardin
Türkiye’nin binlerce yıllık tarihi her köşesinde görünebilen antik şehri Mardin.
Rize'nin yaylaları
Farklı bir seyahat tecrübesi yaşamak için yaylaya çıkmak isteyen seyahat severlere Rize'deki yaylaları listeliyoruz. Ayder, Pokut ve Gito gibi son yıllarda çokça popüler olan yaylaların yanı sıra Elevit, Trovit, Palovit, Samistal, Sal, Çat, Avusor ve Hazindak da görülmeye değer.
Tarihi taş şehir: Gjirokastra
Osmanlı izleri taşıyan Arnavutluk’un taş şehri Gjirokastra, tarihin tanığı olmuş, özgün taş ev ve sokaklarıyla ziyarete değecek bir Balkan durağı…
Büyülü durgun sular: Kerala
Hindistan’da bulunan Kerala bölgesi son derece yerinde bir ifadeyle tanınıyor; Tanrı’nın Ülkesi.
Gezen mi okuyan mı?
Bize sorarsanız okuyabildiğiniz kadar okuyun ve gezebildiğiniz kadar da gezin. Çok okumak ve çok gezmek dünyanın en güzel deneyimlerini yaşatır size. Okuduğunuz her kitapla başka başka hayallere dalarsınız, gezmeye can atarsınız. Gezdiğiniz yerler de sizi bambaşka bir insana dönüştürür. 
İtalya’nın 12 sakin yeri
Floransa, Roma, Venedik; İtalya'nın en bilindik şehirleri. Herkes bu popüler şehirleri görmek istiyor. Dolayısıyla bu turistik şehirler gereksiz pahalı ve kalabalık...
Merak edilen 6 tren rotası
Farklı ülkeleri gezmek için en uygun araç artık trenler...
Sarıyer’in bazı güzellikleri
Sarıyer'e gidip de görmeden dönmeyin diyeceğimiz bir takım güzellikler...
En havalı semtler
TimeOut dergisi dünyanın en havalı semtlerini seçti. Listede Türkiye'den de bir semt yer aldı.
Beton mikseriyle tramvay çarpıştı
İstanbul Zeytinburnu'nda, geri manevra yaparak sokağa girmeye çalışan beton mikseriyle tramvay çarptı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı
İngiliz devinden Ferdi'ye dev teklif hazırlığı!
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Arsenal'in Ferdi için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...
16 yıldır aranıyordu! Acı gerçek ortaya çıktı
Gaziantep’te, 16 yıl önce kaybolan ve bir daha ulaşılamayan Erdal Öztürk’ün dini nikahlı eşi S.Y.’nin ailesi tarafından darbedilip lastik içinde yakılarak 6 metre derinliğe gömüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan öldürülen Öztürk'ün eski kayınbabası, 2 kayınbiraderi ve bacanağı tutuklandı.
Ukrayna'da mahkumlar askere alınacak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin onayladığı yasayla cezaevindeki bazı mahkumlar gönüllü olarak sözleşmeli şekilde askere katılabilecek. Bu sayede ülkede 15 bin ila 20 bin arasında mahkumun askere kabul edilmesi bekleniyor
İran'da "satanizm" operasyonu
İran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu kişilerden oluşan satanist gruba operasyon düzenledi. Kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan kişiler yakalandı
Sözleşmeli öğretmen için başvuru tarihleri belli oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvurusu duyurusu yayımlandı, başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak
Hükümlü kişi bazada yakalandı
Kayseri'de polisiye filmleri aratmayan operasyon. Kentte "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bazada yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi
Eczaneye gitti ölü olduğunu öğrendi, 12 gün sonra yeniden doğdu
Samsun'un Yakakent ilçesinde aynı ismi taşıyan kişinin kimliksiz olarak gittiği hastanede yaşamını yitirdikten sonra ölüm raporu hazırlanırken yapılan hata nedeniyle ölü göründüğünü öğrenen 67 yaşındaki Şaban Er, 12 gün sonra 'sağ' olduğuna dair belgeyi aldı. Sağ belgesini aldığında yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen Er, "Bu olayı yaşadıktan sonra, ne yaşadığımdan bir şey anladım ne de nefes aldığımdan. Yavaş yavaş psikolojim bozulmuştu." diye konuştu.
Erkan Yolaç hayatını kaybetti
Ünlü sunucu Erkan Yolaç 89 yaşında hayata veda etti. Yolaç, 'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalarda yer edinmişti
Ata Emre'yi öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye'yi dehşete düşüren motokurye Ata Emre Akman cinayetinde katil zanlısı E.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Caninin ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Durmaz'ı nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın E.Ö.'nün bahsettiği Sultan Durmaz'a değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Akman'ı bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir, bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi. Sultan Durmaz'a cinayetin ardından ilk kez konuştu. İşte tüm detaylar...
Özbek'ten Okan Buruk açıklaması!
Galatasaray Kulübü, futbolda 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. Etkinlikte konuşan başkan Dursun Özbek'in, "Okan hocayla iki senedir çalışıyoruz. Kendisi takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. Umarım yeni yönetimle yeni başarılar yaşayacak." ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Konutta düşüş sürecek mi?
Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Bu rakam, Mayıs 2021'den beri en düşük satış sayısı olarak kayıtlara geçti. Yabancıya satış sayısı, pandeminin yaşandığı Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye geriledi. Pandemi dönemi göz ardı edilirse Temmuz 2016'dan beri en düşük sayıda yabancıya satış gerçekleşti. Konut Fiyat Endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 52,0 oranında arttı, reel (enflasyondan arındırılmış) olarak ise yüzde 9,8 oranında azaldı. Dolar bazında ise Türkiye ortalaması metrekare bazında 2023 Ocak'tan beri ilk kez bin doların altına geriledi. İstanbul ortalaması ise 2022 Ekim ayından bu yana en düşük seviyeye düştü. İstanbul'da dolar bazında konut fiyatları zirveden (Mayıs 2023) yüzde 21 düşerken, Türkiye genelinde ise yüzde 16.5 geriye geldi. Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Çiftçi desteklerinde limitler artırıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere verilen desteklerin limitlerinin artırıldığını belirterek, "Küçük ekipman kredisi 250 bin TL’ye çıkıyor. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri amacıyla verilen kredinin limitini 400 bin TL’den 600 bin TL’ye getiriyoruz. Büyükbaş için 1,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz. Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz.  Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5’ten 2,5 milyon TL’ye artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisinin de aynı şekilde 2,5 milyon TL’ye yükseltiyoruz" dedi
1969'dan bu yana Fatih Terim!
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, futbolcu ve teknik direktör olarak Türk futbolunun son 55 yılına damgasını vurdu. Son dönemde teknik direktörlük kariyerinde büyük düşüş yaşayan ve futbol dışı olaylarıyla magazin basınında da geniş yer bulan 71 yaşındaki Fatih Terim'in yüzü Yunanistan'da da gülmedi. Atina dönemi sadece 5,5 ay süren İmparator, Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazandığı 17 Mayıs 2000 tarihinin 24. yıl dönümü olan 17 Mayıs 2024 günü Panathinaikos'tan gönderildi. İşte Fatih Terim'in kariyerinden dikkat çeken detaylar, yaşadığı skandallar, karıştığı olaylar...
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta aile, fantastik, macera, korku - gerilim, animasyon türünde filmler izleyici ile buluşuyor. Vizyona giren 'Hayali Arkadaşlar' (Imaginary Friends), fantastik bir aile filmi olarak sinemaseverlerle buluşuyor. 90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen 'Yurt', 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor. Haftanın korku filmlerinden 'Ziyaretçiler Bölüm 1' (The Strangers: Chapter 1), evlilik yıldönümlerini kutlamak isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. 'Alem-i Cin 5', babasının ölümünün ardından yıllardır gitmediği köyüne dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. 'Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta', tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat'ın hikayesini konu ediniyor. Haftanın aksiyon filmlerinden Becky’nin Gazabı (The Wrath of Becky), intikam peşinde her şeyi göze alan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Üç Silahşörler: D’Artagnan (The Three Musketeers: D'Artagnan), Alexandre Dumas'ın 1844 tarihli Üç Silahşörler romanının bir uyarlaması olarak vizyona giriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hafta sonu boyunca yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 52. İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlıyor. Müjdat Gezen, Igor Stravinski’nin müziklendirdiği “Askerin Öyküsü” adlı oyunla CRR dinleyicisi ile buluşuyor. Bu haftaki tiyatro önerisi ise efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı günlüğünü tutan şenlikli bir ortaoyunu olan 'Meçhul Paşa'... Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, dün Meclis'e sunuldu. Düzenlemenin neler içerdiğiyle ilgili ayrıntılar bu haberde...
"Herkesin vardı, bir benim yoktu"
Seren Fosforoğlu estetik operasyon geçirdiğini duyurdu. Göğüslerine silikon taktıran Fosforoğlu; "Herkesin vardı, bir benim yoktu" dedi
O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
2023 yılında dolar bazında yüzde 15 büyüyerek cirosunu 13.5 milyar dolara ulaştıran Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker "2024 yılında global liderlik yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. Yurt içinde ciroya en önemli katkıyı Şok Marketler'in sağladığı bilgisini veren Ali Ülker son dönemdeki fahiş fiyat tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu konuda neden hep marketlere yükleniliyor? Restoranlara gidiyorum fiyatlar korkunç. Bizim Market toptan satış odaklı. Zaten fahiş fiyat uygulasa silinip gider. Şok ise zaten indirim marketi" sözleriyle Holding şirketlerinde fahiş fiyat uygulamasının olamayacağını anlattı. Ülker, bir denetimde zabıta memurunun yerli ve ithal pirinç arasındaki fiyat farkı dolayısıyla ceza kestiğini, bu cezanın ise daha sonra iptal edildiğini belirterek "Sanırım zabıta memuru hayatında mutfağa girmemiş" ifadelerini kullandı. Bazı ürünlerde gramajı düşürdüklerini belirten Ali Ülker bunda israfı önleme ve kalori hesabı gibi farklı nedenlerin etkili olduğunu söyledi. Çikolatalı gofretin fiyatını 5 yıl boyunca 1 lira olarak tuttuklarını, bu süreçte gramajın 38'den 32'ye düştüğünü ifade etti. Şimdi ise 36 grama yükseltildiği bilgisini verdi
Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
Son yılların en popüler yoga eğitmenlerinden biri olan Çetin Çetintaş'ın ismi karanlık inziva uygulaması ile gündemde. Ünlü manken Çağla Şıkel'in ve popüler isimlerin karanlık inzivaya çekilmesi, o anların sosyal medyada yayınlanması çeşitli tepkilere yol açtı. Kimi karanlıkta aç ve susuz kalmayı anlamsız buldu, kimi bu konuyu ti'ye alan videolar çekti, kimi ise bu uygulamanın çok eskiye dayandığını belirtti. İşin aslını Çetin Çetintaş'a sorduk, Çetintaş ise "Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil" dedi ve uygulamanın binlerce yıllık bir tarihi olduğundan; üstelik karanlık inzivanın gençleştirdiğine dair yapılan bilimsel çalışmalardan bahsetti. Habertürk'ten Esra Şaşmaz'ın röportajı...