İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta aile, fantastik, macera, korku - gerilim, animasyon türünde filmler izleyici ile buluşuyor. Vizyona giren 'Hayali Arkadaşlar' (Imaginary Friends), fantastik bir aile filmi olarak sinemaseverlerle buluşuyor. 90’lı yılların sonu Türkiye’sinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen 'Yurt', 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmet’in yaşadıklarına odaklanıyor. Haftanın korku filmlerinden 'Ziyaretçiler Bölüm 1' (The Strangers: Chapter 1), evlilik yıldönümlerini kutlamak isterlerken kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. 'Alem-i Cin 5', babasının ölümünün ardından yıllardır gitmediği köyüne dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. 'Tombul Mombul Takımı: Sırt Sırta', tehlike ile karşı karşıya olan şehrini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Combat Wombat'ın hikayesini konu ediniyor. Haftanın aksiyon filmlerinden Becky’nin Gazabı (The Wrath of Becky), intikam peşinde her şeyi göze alan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Üç Silahşörler: D’Artagnan (The Three Musketeers: D'Artagnan), Alexandre Dumas'ın 1844 tarihli Üç Silahşörler romanının bir uyarlaması olarak vizyona giriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hafta sonu boyunca yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 52. İstanbul Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlıyor. Müjdat Gezen, Igor Stravinski’nin müziklendirdiği “Askerin Öyküsü” adlı oyunla CRR dinleyicisi ile buluşuyor. Bu haftaki tiyatro önerisi ise efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı günlüğünü tutan şenlikli bir ortaoyunu olan 'Meçhul Paşa'... Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.