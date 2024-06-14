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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı | Son dakika haberleri

        Bursa'da ilginç olay: Park halindeki araç kendi kendine çalışıp kaza yaptı ve yandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Park halindeki bir otomobil, kendi kendine çalışıp birkaç metre hareket ettikten sonra yol kenarındaki demir dubaya çarparak alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:41 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:05
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        İnegöl'de saat 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yeşilbahçeler Sokak'ta park halindeki bir otomobil iddiaya göre, elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle bir anda çalışıp hareket etmeye başladı.

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        Birkaç metre ilerleyen otomobil, yol kenarındaki demir dubaya çarpıp alev aldı.

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        Alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile yaptı.

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        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

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        Hurdaya dönen otomobilin yanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis inceleme başlattı.

        #Bursa
        #kendi kendine kaza yapan araç
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