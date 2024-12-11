Vik White, İstanbul'u tanıttı
ABD'li oyuncu ve dansçı Vik White, İstanbul seyahatini; "Türkiye, harika. Mutlaka gidin" şeklinde günlük olarak yayınladı
'The Idea' adlı sinema filmiyle ünlenen ABD'li dansçı ve oyuncu Vik White, seyahat için geldiği İstanbul'u 'Bir İstanbul Masalı' olarak tanıttı.
Gerçek adı Slavik Pustoytov olan Vik White, İstanbul'da kaldığı sürece içinde şehrin tarihi ve simgesel yerlerini gezdi.
Galata Kulesi'ne hayran kaldı.
Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.
Beyoğlu'nu keşfe çıktı.
Sevgilisi ve arkadaşlarıyla Boğaziçi'ni gezdi.
Boğaziçi sahilini bisikletle keşfetti.
Şehrin tarihi ve simgesel yapılarının önünde dans etti.
İstanbul'da kaldığı sürece bol bol çay ve kahve içip, baklava yedi.
Vik White, İstanbul ile ilgili gözlem ve duygularını şöyle dile getirdi;
"İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik. Tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri tekneyi kendim kullanmamdı."
"Galata Kulesi'nde keşfedilecek çok şey var."