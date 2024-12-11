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        Haberler Magazin Vik White, İstanbul'u tanıttı

        Vik White, İstanbul'u tanıttı

        ABD'li oyuncu ve dansçı Vik White, İstanbul seyahatini; "Türkiye, harika. Mutlaka gidin" şeklinde günlük olarak yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 08:58 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:24
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        'The Idea' adlı sinema filmiyle ünlenen ABD'li dansçı ve oyuncu Vik White, seyahat için geldiği İstanbul'u 'Bir İstanbul Masalı' olarak tanıttı.

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        Gerçek adı Slavik Pustoytov olan Vik White, İstanbul'da kaldığı sürece içinde şehrin tarihi ve simgesel yerlerini gezdi.

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        Galata Kulesi'ne hayran kaldı.

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        Kapalıçarşı'da alışveriş yaptı.

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        Beyoğlu'nu keşfe çıktı.

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        Sevgilisi ve arkadaşlarıyla Boğaziçi'ni gezdi.

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        Boğaziçi sahilini bisikletle keşfetti.

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        Şehrin tarihi ve simgesel yapılarının önünde dans etti.

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        İstanbul'da kaldığı sürece bol bol çay ve kahve içip, baklava yedi.

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        Vik White, İstanbul ile ilgili gözlem ve duygularını şöyle dile getirdi;

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        "İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik. Tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri tekneyi kendim kullanmamdı."

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        "Galata Kulesi'nde keşfedilecek çok şey var."

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        "Böyle yerler görmek, dansım için de çok ilham verici oluyor."

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        "Türkiye, harika. Mutlaka gidin."

        #Vik White
        #istanbul
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