Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.380,12 %-1,70
        DOLAR 49,6279 %0,10
        EURO 55,7456 %0,03
        GRAM ALTIN 6.486,01 %-1,71
        BITCOIN 81.748,00 %-3,38
        FAİZ 39,57 %0,20
        GÜMÜŞ GRAM 89,19 %-3,50
        GBP/TRY 66,5271 %0,10
        EUR/USD 1,1205 %-0,24
        BRENT PETROL 108,46 %1,79
        ÇEYREK ALTIN 10.604,63 %-1,71
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı: Fon tasfiyelerinde 49,7 milyar liralık ödeme yapıldı

        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı: Fon tasfiyelerinde 49,7 milyar liralık ödeme yapıldı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan 7'nci Fon Koordinasyon Kurulu'nun ardından yapılan açıklamada, "Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18'inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı

        Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından tasfiye süreçleri ve yapılan ödemelere ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

        Açıklanan verilere göre, sürecin başlangıcından bu yana yürütülen kararlı çalışmalar sonucunda tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 47’ye kadar düşürüldü. Bu kapsamda, toplam 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

        Açıklamanın tamamı şöyle:

        SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18’inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır.

        FON TASFİYELERİNDE 55 BİNDEN FAZLA HESABA 49,7 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

        REKLAM

        Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 47’ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır.

        Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekte olup, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağı öngörülmektedir. Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir. Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir.

        REKLAM

        Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir.

        Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksiciler yolu ringe çevirdi

        İstanbul Fatih'te iddiaya göre, yolcu alma nedeniyle taksiciler arasında yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(DHA)

        #fon
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor