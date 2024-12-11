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Lindsay Lohan’ın yeni hali estetikte yeni çağın başladığını kanıtlıyor

Yıllarca bizimle beraber yaş alan ünlü isimlerden bazıları hiç yaşlanmamış gibi görünüyor. Sırrı, 'fark edilmeyen estetik' başarısı olabilir mi? Lindsay Lohan'ın değişimi, estetikte yeni çağın başladığını ispatlıyor

Giriş: 11.12.2024 - 07:30 Güncelleme: 11.12.2024 - 07:30
Melike Tümer
Haberler Stil Lindsay Lohan’ın yeni hali estetikte yeni çağın başladığını kanıtlıyor

Plastik cerrahide öyle bir döneme girdik ki artık hangi kozmetik prosedürlerin ya da dolgu uygulamalarının yapıldığı net olarak anlaşılamıyor. Özellikle mercek altına alınan ünlüler söz konusu olunca, yıllarca bizimle beraber yaş alan isimler hiç yaşlanmamış gibi görünüyor.

Yeni filmi ‘Küçük Sırrımız’ (Our Little Secret) ile Türkiye’de Netflix'te ilk 10’da, ABD’de ise bir numarada yer alan 38 yaşındaki Lindsay Lohan, son zamanlarda spekülasyonların hedefi oldu. Evet, onun küçük sırrı neydi?

Lindsay Lohan'ın 2024'teki hali

Lohan, yaş almasına rağmen son yıllarda en genç görünümünü sergiliyor. Ancak hiç kimse ne tür estetik müdahaleler yaptırdığını ayırt edemiyor.

Bir estetik uzmanı, kasım ayında Lohan'ın fotoğraflarını karşılaştırarak oluşturduğu ve viral olan TikTok videosunda, “Bu kadar çılgın bir dönüşümü açıklayabilmek için 2018 ile 2024 arasında yapılan tüm müdahaleleri kesinlikle bilmem gerekiyor. Sektördeyim ve söyleyecek söz bulamıyorum" diye konuştu.

TikTok kullanıcıları, ‘tespit edilemeyen plastik cerrahi’deki belirgin artışın yeni bir çağın başlangıcı olduğunu ilan ediyor.

Amerikalı plastik cerrah Dr. Prem Tripathi, 6,3 milyon izlenen videosunda, "İnsanların gelecek yıl yüzlerine yapacakları şey sizi şaşkına çevirecek” diyerek, bu dönemi, "estetikte hepimizin umduğu ve beklediği, insanların yüzlerine yaptıkları işlemlerin fark edilemediği bir dönem" olarak tanımlıyor.

Dermatolog ve cerrah Dr. Anthony Rossi de Lindsay Lohan’ın gençleşmesiyle ilgili yorum yaparken, "Bu sadece tespit edilemez değil, aynı zamanda abartısız bir yaklaşım. Çok minimalist iyileştirmeler var ve bu yüzden abartılı, gözünüze çarpan, büyük yanaklar, donmuş yüz yok. Gerçekten daha incelikli, hoş ve zarif” diyor.

Lohan, yaşlanmaya karşı basit bir cilt bakımı rutini uyguladığını iddia etse de estetik cerrahi uzmanları farklı görüş bildiriyor.

Lohan’ı mercek altına alan uzmanlar, oyuncunun botoks, kaş kaldırma, dudak ve yanak dolgusunun yanı sıra üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti) yaptırdığını, endoskopik yüz germe ile yüz, çene ve boyun bölgelerindeki sarkmaları düzelttirdiğini tahmin ediyor.

Lindsay Lohan 20 yaşındayken...

Estetik alanında çalışan pek çok uzman, “En iyi çalışma görünmez olandır” fikrinde birleşiyor.

Ünlü yıldızın herhangi bir burun estetiği yaptırdığını düşünmeyen uzmanlar, Lohan’ın geçmişte geçirdiği bazı kötü prosedürleri tersine çevirmiş olabileceğini düşünüyor.

Lindsay Lohan'ın 2005 ve 2013'teki halleri

Kilo vermesinin de muhtemelen Lohan'ın değişen görünümüne katkıda bulunan bir faktör olduğunu ekliyorlar.

Lohan’ın yüz germe operasyonu geçirmiş olabileceğini düşünenler, 40 yaşın altında da olsa bu operasyonun yapılabileceğini söylerken, “Yüz gerdirme söz konusu olduğunda anatomi yaştan daha önemlidir” diyor.

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