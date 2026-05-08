HT Gastro
Stil

Bizden bir komşu: Güzel müziğin ve kişnişin ülkesi Gürcistan

Ülkemizin kuzeydoğusunda, 276 kilometre sınırımız olan Karadeniz ve Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan; hem doğası hem tarihi hem de insanıyla çok renkli bir ülke. İstanbul merkezli çoksesli koro Rezonans'ın 5 günlük Tiflis turnesiyle Gürcü müziğini, Gürcü mutfağını ve Tiflis'in siyasal/kültürel hayatını gözlemleme fırsatı bulduk. Rusya ve Avrupa Birliği arasında sıkışmış bu fakir ama güzel ülke, misafirperverliği ve mutfağıyla gerçekten 'bizden' bir komşu. Kişniş hariç...

Giriş: 08 Mayıs 2026 - 16:56 Güncelleme: 08 Mayıs 2026 - 16:58
Emin Arslan
Haberler Stil Bizden bir komşu: Güzel müziğin ve kişnişin ülkesi Gürcistan

Haçapuri, hinkali ve kişnişin hüküm sürdüğü tatlı bir Karadeniz ülkesi Gürcistan, birçok güzelliği ve problemi içinde barındıran, dünyanın karmaşıklığından nasibini alan bir ülke.

1-5 Mayıs tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Korolar Festivali'ne ülkemizden özel davetle katılan Rezonans korosunun bir parçası olarak gittiğim bu ülke, siyasetin getirdiği bölünmeler ve bu güç savaşları içinde hayatını devam ettirmeye çalışan kibar insanların ülkesi.

Gürcistan; köklü bir kültüre ve tamamen kendine has bir alfabeye sahip, çok sesli müziğin önemli temsilcilerinden olan bir ülke. 3,8 milyon insan yaşıyor. Çoğu Gürcü. Azeri ve Ermeni nüfusuna da rastlamak mümkün.

Siyasi krizi sokakta görmek mümkün

Gürcistan son yıllarda ciddi siyasi krizler yaşayan bir ülke. Rusya ve Avrupa Birliği arasında tam bir paylaşılamayan savaş alanı. Bir Rusya çekiyor bir Avrupa Birliği. Bunu sadece Tiflis'in sokaklarını gezerek görebiliyorsunuz.

Başkentin birçok cafesinde, restoranında, hostelinde Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrağı görmek mümkün. Ancak hükümet Avrupa karşıtlığını ön plana koyuyor ve Rusya'yla özdeşleşmiş bir yasayı parlamentodan geçirerek ülke çapında ayaklanmaların sebebi oldu. Bu yasa, 'etki ajanı' yasası.

'Yabancı Etkinin Şeffaflaştırılması' kanun tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan tüm kuruluşların yabancı etki ajanı olarak kayıt yaptırması ve buna uymayanların para cezasına çarptırılmasını öngörüyor. Hükümet aynı zamanda AB üyelik görüşmelerini 2028'e erteledi.

Yani ülke örtülü bir şekilde Rusya'nın hinterlandında kalmak isteyenlerle Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak isteyenler arasında bölünmüş durumda. Parlamento binasının önünde Avrupa Birliği bayraklarıyla bir grup hep nöbette.

Bütçesizlik ve düşük gelir

Bu arada kalmışlık, Gürcistan'ın ekonomisini de etkilemiş. Başkent gerçekten fakir, ülkenin geri kalanını siz düşünün. Tiflis'in yapı stoğu ciddi ölçüde dökülüyor. Ülkenin gösterişli parlamento binasının ve aynı sokaktaki güzel müzelerinin hemen arka sokağında en az 60 yıllık, bir duvarı çökmek üzere, sıvasız kararmış apartmanlar görüyorsunuz. Şehir insanın içinde yaşamayı hayal edemeyeceği eskilikte ve bakımsızlıkta evlerle dolu. Başkentin merkezinin bu durumda olması şaşırtıcı olduğu kadar da açıklayıcı.

Korolar Festivali'nin konuğu olan Rezonans olarak da bunu deneyimledik. Bu süreç içinde Rezonans'ı ağırlayan tüm kurumlar ve temsilcileri son derece kibar ve iyi niyetli insanlar. Ancak Rezonans'ın konser verdiği Tiflis Resital Salonu Atatürk Kültür Merkezi'yle, CSO'yla kıyaslanamaz bile.

Gürcistan'ın ciddi derecede yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğu, istikrar ve ayakları yere basan uzun vadeli politikalarla kabuk değiştirebileceği görülüyor.

Tıpkı Balkan ülkelerinde olduğu gibi Gürcistan'da da ciddi bir Türkiye etkisi olduğunu görmek mümkün. Özellikle market ürünlerinin ezici çoğunluğu Türk markaları. Hatta ürünlerin üzerindeki yazılar bile Türkçe. Turizm sektöründeki Gürcülerin tamamı temel Türkçe biliyor.

Trafik kaosu içinde bir düzen

Bu ülke, şok edici bir gerçekliğe sahip. Yıllarca Gürcistan'da yaşasam da anlayamayacağım bir gerçeklik: Trafikte hem sağ direksiyonlu hem de sol direksiyonlu otomobiller var. Trafik Türkiye'deki gibi sağdan akıyor ancak birçok otomobilde direksiyon sağda. Ülkede kaza yapmamış araç neredeyse yok. Bir sandalye çekin, sadece yoldan geçen araçları izleyin. Neredeyse hepsinin hasarlı olduğunu göreceksiniz. Kaputu tamamen olmayan araçlar, farları kırık araçlar, kapısı ve tavanı farklı renk olan araçlar; şok edici. Kentin trafiği de ciddi derecede kaotik. Günün her saatinde trafiktesiniz. Yollar karmakarışık ve tüm yollarda öncelik karmaşası olduğundan dolayı kavgalar, kazalar, ani frenler çok normal.

Peki trafikte hem sağ hem sol direksiyonlu otomobillerin bulunmasının sebebi nedir? Evet, alım gücünün düşüklüğü. Gürcistan mütevazı bir ülke olduğundan dolayı direksiyonu sağda olan ikinci el otomobiller trafiğin soldan aktığı Asya ülkelerinden ithal ediliyor. Bu otomobiller ciddi derecede ucuz, düşük gelirli kesim bu otomobilleri satın alıyor. Ancak halkın alım gücünün düşüklüğünün çözümü sağ direksiyonlu ucuz otomobiller ithal etmektense köklü tarım, sanayi ve eğitim reformlarıyla halkın seviyesini yükseltmek olsaydı tabii ki daha sağlıklı olurdu.

Bu 5 gün içinde İstanbul'da görmediğim kadar ultra lüks otomobili de Tiflis'te gördüm. Yani halkın çoğunluğu fakirlikten sağ direksiyon otomobil alırken, küçük bir kesim lüks spor otomobilleri alabiliyor. Bu da akıllara Gürcistan'ın bir kumar merkezi olmasını getiriyor. Gürcistan sokaklarında denk geldiğiniz bir vatandaştan kumarda neler kaybettiğine dair bir hikaye duymak oldukça olası. Biz bir taksiciden duyduk, 3 otomobilinin 2'sini kumarda kaybetmiş. Son otomobiliyle taksicilik yapıyor.

Yeşillikler içinde dağlar, şehirler

Gürcistan'ın dağları, tepeleri, kentleri olabildiğince yeşillikler içinde. Çocukluğumun eski Bursa'sı gibi adeta. Dağlarda yapılaşma yok, kent ağaçlarla dolu.

Havası da Doğu Karadeniz'e tabii ki çok yakın. Genelde kapalı ve yağmurlu. Sürpriz yağmurlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz Tiflis'teyken kısa bir süre de olsa dolu yağdı.

Yağmur sonrası gelen o toprak kokusunu seviyorsanız Tiflis tam size göre.

Gürcü mutfağından tanıdık tatlar

Gürcistan mutfağı için Kafkasya ve Karadeniz mutfaklarının kesişimi diyebiliriz. Haçapuri ve hinkali o kadar yaygın ki bu iki yemeğin şeklinde hediyelik eşyalar satılıyor ülkede. Haçapuri bildiğimiz peynirli yumurtalı tereyağlı pide. Gerçekten çok lezzetli. Bu işte ustalaşmışlar. Bizim kolot peynirine benzer bir peynir kullanıyorlar. En kalitelisi bile yaklaşık 300 lira. Burada Gürcistan'ın alım gücü ve Türkiye'deki gıda enflasyonunun geldiği seviye daha çok belli oluyor.

Hinkali ise büyük taneli mantı. Bir porsiyonda 5 adet mantı bulunuyor. O kadar büyük bir taneden bahsediyoruz. Kayseri'nin "Bir kaşığa 40 mantı sığacak" tarzından epey bir farklı. Bu mantıyı ısırıyorsunuz, içindeki suyu içiyorsunuz ve daha sonra yemeye devam ediyorsunuz. Usül böyleymiş. Hinkalinin domuz etlisi, dana etlisi ve patateslisi bulunuyor.

Ve geldik genetik olarak bazı insanların kabusuna: Kişniş... Gürcistan memleketi bir kişniş memleketidir. Maydonozun şekline çok benzeyen ancak tadı bana göre tamamen katı sabun olan bu sebzeden kaçmak mümkün değil. O kadar kullanılıyor ki boş bir odaya girseniz bile artık kişniş kokusu alıyorsunuz. Kişnişe denk gelmemek için tüm turne boyunca haçapuri yedim. Buna rağmen kaçamadığım kabus dolu anlar oldu.

Peki bu kişniş nedir?

Kişniş nedir?

Kişniş, maydanozgiller (Apiaceae) ailesindeki 3 bin 700 türden biri olan bir bitki türü. Anavatanının İran ve Güney Kafkasya, yani Gürcistan olduğu tahmin ediliyor.

Bu bitkiyi özel kılan bir durum var: İnsanların genlerine bağlı olarak tadı değişiyor. İnsanların yüzde 3 ila yüzde 21'i, bu bitkiyi yediklerinde deterjan ya da sabun tadı alıyor. (Ne yazık ki ben bu azınlığın içindeyim)

Kişniş yediklerinde sabun tadı alanların bu algıları 2 ayrı tek nükleotit polimorfizmi (SNP) ile ilişkili. Yani insanların genomlarındaki 2 ayrı gen üzerindeki tek bir nükleotitte meydana gelen bir değişim, tat tomurcuklarının yapısını etkileyerek kişniş yendiğinde sabun tadı alınmasına neden oluyor.

Biz mutasyonlu canlıların mutfağından kişniş uzak dursun...

Rezonans'ın Gürcistan turnesi ve Gürcü müziği

İçinde bulunduğum koro Rezonans, şefliğini Burak Onur Erdem'in, yardımcı şefliğini Ayşe Büşra Yakar'ın yaptığı bir çoksesli koro. Repertuvarı çok çeşitli olmasına rağmen Gürcistan turnesi için özellikle Türk bestecilerin düzenlediği, kendi kültürümüzü yansıtan eserler seçildi. Bu yolla müzik aracılığıyla kültürlerin tanıtımı amaçlandı.

Gürcistan dünyanın en eski Hristiyan ülkelerinden biri. Hristiyanlık, çoksesli müziği kültür kodlarında taşıyan bir din. Bu nedenle Gürcistan'da ciddi bir çoksesli müzik kültürü var. Gürcü çoksesli müziğinin karakteristik özelliklerinden biri solo üzerine inşa edilmiş çoksesli harmoni. Türkiye'deki çoksesli müzik soprano, alto, tenor ve bas partilerinin genel olarak organik bir şekilde şarkıyı taşıması üzerinedir. Sololar da şarkı içinde homojen bir şekilde yer alır. Gürcistan'da ise koro şefinin bile solosu var ki bu Türkiye'de hiç olmayan bir durum. Sahnedeki duruş, performans sırasındaki davranışlar Türkiye'dekinden çok daha esnek.

Rezonans'ın besteci Hasan Uçarsu'ya ait seslendirdiği eserler Gürcü müzikseverler tarafından ilgi çekti ancak tüm spot ışıklarını türkü düzenlemeleri aldı. Makamlı çoksesli müzik gerçekten bu müziğe aşina olmayanlar tarafından ciddi derecede beğeniyle karşılanıyor.

De facto olarak Gürcistan'dan bağımsız olan ve Rusya'nın etkisinde bulunan Abhazya Özerk Cumhuriyeti'nden kaçmak zorunda olan ailelerin çocuklarının kurduğu Kurashvili Abkhazian State Capella, büyüleyici müzikleriyle herkesi etkiledi. Rezonans'a harika bir ev sahipliği yaptı. Müziğin ve kişnişin memleketi komşu Gürcistan bölgeyi ve küresel siyaseti anlamak için harika bir lokasyon olduğu gibi, iyi insanları ve doğal güzellikleriyle de görülmesi gereken bir yer. Teşekkürler, madloba! მადლობა

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
Avrupa’ya giderken arabalı treni denediniz mi?
Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
Moda dünyasının en büyük etkinlikleri arasında yer alan geleneksel Met Gala, Metropolitan Sanat Müzesi'nde birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Gecede 'Costume Art' (Kostüm Sanatı) teması ve 'Fashion is Art' (Moda Sanattır) 'dress code'u doğrultusunda birbirinden yaratıcı görünümler sergilendi
Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
Yapay zekada kuşak farkı net: Boomer temkinli, X çözüm odaklı, Y ise verimlilik odaklı. Z kuşağına gelince... Yeni araştırmaya göre gençler kaygılı, "Kullan ama güvenme" diyor
Bu kadınlara herkes hayran!
Başkalarına güvenmenin hayal kırıklığına yol açtığını öğrenen kadın hayattaki her şeyi kendi başına çözmeye çalışırken güç kazanmış ve dayanıklılığı artmıştır. Her işi tek başına yapma sanatında ustalaşan kadınlar bu haberde kendilerini bulacaktır.
Stil sahibi olmanın 10 yolu
Yeni trendler iki haftada bir sosyal medyanın derinliklerinden filizleniyor gibi görünüyor. Ancak uzmanlara göre gerçek stil trendlerin peşinden koşmak değildir. İşte stil sahibi olmanın 10 yolu...
Kafeinli krem mi buz banyosu mu? Hangisi gerçekten işe yarıyor?
Son dönemde sosyal medyada sıklıkla karşımıza o akımlar çıkıyor. Sabah kalkar kalkmaz yüzünü buz dolu kovaya sokanlar, özel taşlarla yüze uygulanan masajlar ve kafein içerikli kremler… Sabah rutinlerinin vazgeçilmezi haline gelen bu yöntemler, kısa sürede daha dinç ve canlı bir görünüm vadettiği için geniş kitleler tarafından deneniyor. Peki gerçekten öyle mi? Dermatoloji Uzmanı Ayşenur Şam Sarı anlattı
En iyi 32 tatlı listesinde Türkiye zirvede!
Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas, pirincin tatlılara verdiği lezzeti ele alarak dünyanın en iyi 32 pirinç tatlısını sıraladı. Listede Türkiye'den fırın sütlaç ilk sırada yer aldı.
Evde yapabileceğiniz 12 makyaj malzemesi
Kozmetik mühendisliği yalnızca floresan ışıklarla aydınlatılmış laboratuvarlarda, beyaz önlüklü ve eldivenli profesyoneller tarafından yapılan bir iş gibi hayal edilebilir ancak siz de allıktan ruja pek çok kozmetiğinizi evinizde kendiniz temiz ve ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Dünyanın en renkli şehri seçildi
Güneşli Avrupa şehri Lizbon dünyanın en renkli şehri seçildi. 2,6 milyondan fazla renk tonunun tespit edildiği Lizbon listenin ilk sırasına yerleşirken, Portekiz'in bir diğer incisi Porto dünya üçüncüsü oldu.
Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
Japon ofis çalışanları için minimalist uyku kabinleri olarak başlayan kapsül oteller, Londra'nın öncülük ettiği bir trend haline geldi. İlk 1979'da ortaya çıkan bu odalar yeni nesil gezginler arasında neden tekrar popüler oldu?
Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
Uyku turizmi kulağa biraz abartılı ve lüks bir kavram gibi gelebilir, ancak son zamanlarda tüm dünyada hızla yayılan bir sağlık trendi. Modern hayat yorucu. Günümüzde 8 saatlik sağlam bir uyku, aranan bir lüks haline geldi. Ve uykuyu arayanlar yepyeni bir seyahat kategorisinin doğmasına sebep oldu.
Döstädning nedir?
Anlamı ürkütücü gelse de fikir olarak sadeleşmeyi, yüklerden kurtulmayı, özgürleşmeyi simgeliyor Döstädning kelimesi. Dünyadan, mümkün olduğunca az dağınıklık bırakarak ve zarafetle ayrılmak konusunda siz ne düşünürsünüZ?
Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
Bugünlerde sabah saatlerinde partilemek çok moda. Ancak bu trendi sadece sağlık ve spor arayanların takip ettiği bir moda olarak açıklamak yanlış olur. Bir topluluk içinde var olma ya da aidiyet hissi veren yeni bir kültürel kod gibi. Yeni neslin yalnızlığa bulduğu bir çözüm de denebilir.
Gece atıştırmalıklarından neden uzak durmalıyız?
Gece yeme alışkanlığının kilo artışından uyku bozukluklarına, insülin direncinden kalp-damar hastalıklarına kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirten Diyetisyen Esmanur Gündoğdu, "Gün içinde yeterli protein ve lif alınmaması, akşam saatlerinde kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu durum da gece yeme isteğini artırabilir" dedi
Baharlık kapsül gardıroplar hazır mı?
Bahar kapsül dolabınızda mutlaka olması gereken ve sonsuz kombin oluşturabileceğiniz 20 parça neler olabilir?
İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
İlber Ortaylı'nın İstanbul'un binlerce yıllık tarihini anlamak için en iyi rota dediği tarihi yarımada üzerindeki güzergahta nereler var? Bu rotayı gezmeyen kalmasın.
Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
Meta'dan tartışmalı patent... Hayatını kaybeden sosyal medya kullanıcılarının yerini yapay zeka alacak! Hayattayken hesabınızdan yaptığınız beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar siz öldükten sonra da devam edebilecek. Peki, dijital ikiziniz sizin yerinize konuşurken etik ve hukuk bunun neresinde? Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi
Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
Dünyanın en iyi restoranı olarak bilinen Danimarka'daki NOMA'nın şefi Rene Redzepi personele yıllarca fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamış. Aralarında Türk bir stajyerin de olduğu 35 çalışan New York Times'a konuşmuş.
Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
Pazartesi sabaha karşı düzenlenecek Oscar gecesinde ödül alamayan adaylar da eli boş dönmüyor. Değeri 350 bin doları bulan hediye çantaları, lüks tatillerden güzellik ürünlerine kadar birçok ayrıcalık içeriyor. Çantadaki en dikkat çekici hediye ise ünlü bir boşanma avukatının hazırlayacağı evlilik sözleşmesi...
İş nefreti sağlığı kemiriyor
Japonya'daki bir mekan, sadece içecek hizmeti vermiyor, işinden ayrılmayı düşünenlere kariyer danışmanı garsonlarıyla yargısız bir sohbet alanı sunuyor. Çünkü iş nefreti, uykusuzluktan baş ve kas ağrılarına, bağışıklık zayıflamasından cinsel isteksizliğe kadar sağlığı sessizce kemiriyor. Uzmanların önerdiği küçük iyileştirmelerden iş değiştirmeye uzanan seçenekleri masaya yatırıyoruz
2026'da her yerde göreceğiniz 6 çanta trendi
Bu yılın çanta trendleri, moda dünyasında yaşanan büyük değişimi yansıtıyor: Bireyselliğe ve geçmişe dönüş. Bu sene ifade gücü yüksek tasarımlar moda. Bu trend yeniden tasarlanan klasiklere olan artan ilgi tarafından yönlendiriliyor. 2026 nostalji ve yeniliğin bir arada var olduğu bir yıl.
Kadavradan yağ transferi
"Estetikte ne kadar ileri gidilebilir?" sorusunun yanıtı, "Kadavraya kadar" diye güncellendi. Adındaki ürkütücülüğü saymazsak cazip bir ufuk görünüyor. Şimdilik ABD'de uygulanıyor, ama Türkiye'de bekleme odasında
Eline sağlık Bon Jovi
63 yaşındaki dünyaca ünlü efsanevi rock yıldızı Bon Jovi ve eşi Dorothea'nin işlettiği restoran zincirinde evsizler bedava yemek yiyebiliyor. JBJ Soul Kitchen normal bir restoran değil. Farklı bir işletme mantığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki son belediye başkanı ile bu yüzden araları açıldı.
Gözalıcı stil: Zebra deseni
Yıllarca leopar deseni hakimiyeti altında olan moda dünyasında nihayet trend değişti. Zebra deseni bu sene çok moda; çok yönlü, zamansız ve giymesi şaşırtıcı derecede kolay bir desen.
Bilim de kanıtladı
Bilim, tecrübeyi haklı çıkardı. Gerçekten de evlat bademse, torun badem içiymiş! Anneanneler ve babaannelerin beyin fonksiyonlarını ölçen bir çalışma, büyükanne-torun arasındaki eşsiz bağın gücünü kanıtladı
Boynuz kulağı geçemedi!
Bir nörobilimci, Z kuşağının, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil olduğunu, nedenleriyle birlikte açıkladı.
Aşkın izinde 20 şehir
Sizin için bir anlam ifade etsin ya da etmesin sevgililer günü açmazına düşebilirsiniz. Böyle bir gün yokmuş gibi davranacağınıza bu sene cumartesiye denk gelen Sevgililer Günü için vizesiz ve vizeli gidilebilecek önerilerimizi dikkate alabilirsiniz..
Evini kiracısına miras bıraktı
Kiracı ve ev sahibi olarak birbirlerinin arkadaşlığından keyif alan iki insan, tüm dünyayı etkileyen inanılmaz cömert ve nazik bir hikayeye imza attılar..
Mutfağımızın en güzide 11 zeytinyağlısı
Nihilist Penguen “Halil” bize ne anlatıyor?
Yönetmen Werner Herzog'un 2007 yapımı belgeselinde kolonisinden ayrılarak denize değil, tek başına dağa yürüyen penguenin bu davranışı sosyal medya kullanıcıları tarafından felsefi-varoluşsal bir vazgeçiş, bir gidiş olarak sorgulanmaya başlandı... Peki 'Nihilist Penguen Halil' bize ne anlatıyor? Bülent AYDEMİR yazdı
Antalya 'En İyi Destinasyon' listesinin zirvesinde
Dünyanın önde gelen ABD merkezli iş ve ekonomi dergilerinden Forbes, seyahat tutkunları için hazırladığı "2026 Yılı Seyahat Rehberi"ni yayımladı. Editörlerin seçimiyle oluşturulan ve küresel ölçekte referans kabul edilen rehberde, Türkiye'den Antalya, dünyanın en iyi 20 destinasyonu arasında yer alarak zirveye çıktı
Neden bu kadar popüler?
İnsanlardaki yaygın karbonhidrat fobisine rağmen, bizim simit dediğimiz, farklı coğrafyalarda başka başka isimlerle anılan, ama genel olarak delikli ve yuvarlak şekilli atıştırmalıklar, dünyanın her yerinde yerel bir alışkanlık.
Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
Türkiye'nin cennet köşelerinden Bodrum, seyahat ve yaşam stili dergisi Travel + Leisure tarafından hazırlanan, 2026'da Seyahat Edilecek En İyi 50 Destinasyon listesinde yer aldı
Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...
Sorunlu kuşak Z değilmiş!
Yıllardır alkol, madde kullanımı ve korunmasız cinsel hayat gibi davranışlar gençlerle ilişkilendirilir. Ancak güncel verilere göre bu davranışlar artık 55 yaş üstüyle ilişkili. Günümüzde yaşlıların daha aktif bir sosyal ve cinsel hayatı var. Gençler temkinli yaşarken, yaşlılar riskli bir hayat tercih ediyor. Görünüşe göre roller değişti. Ancak uyaralım; The Economist'te yer alan haberdeki istatistiklerin ve araştırmaların ülkemizle alakası yok.
Six-seven (6-7) çılgınlığı
Trendler deyince hep "Z kuşağı" diye ağzımızdan hızla çıkıveriyor. Ama bu defa yaş sınırı daha da aşağı indi. Alfa kuşağı, kendi akımını yarattı bile. Peki nereden çıktı bu 'Six-seveeen' diye bağırışmalar?
Viral oldu: 10 günde bağımlılığa son!
Finlandiyalı bir öğretmen, 10 günde telefon bağımlılığını ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdi. Geliştirdiği bu yöntem sadece çocuklar da değil yetişkinlerde de işe yarıyor.
Baharatların çiçek hali
Mutfakta kullandığımız baharatlar bir zamanlar çiçekti. Hepsi doğada birer sanat eseri gibi açan çiçeklerin hangilerinden baharat olarak vazgeçemediğinizi bir düşünün.
Cırt cırtlı anne babalar
Helikopter ebeveynliğin bir adım ötesi, 'cırt cırtlı' (velcro) ebeveynlik. Anne-babanın yapışkanlık etkisi, çocuğun baş etme kaslarını köreltiyor. "Bazen canın sıkılabilir evladım" demek, uzun vadeli dayanıklılığa yatırım. Hazırsanız, yavaşça o cırt cırtları gevşetiyoruz…
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
Gastronominin ezber bozan tezleri
Kruvasanı Fransız bilirdik. Oysa hilal şeklindeki ilk halinin, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1600'lerdeki yenilgisini kutlamak için Viyana'da hazırlandığı iddia ediliyor. Peki ya pizzanın da kökeni de İtalya değil desek?
Dünyanın dört bir yanından 10 yılbaşı yemeği
Dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanla yeni yılın gelişini bekliyor. Yeni yıl yeni bir başlangıç, bolluk ve bereket dolu yepyeni bir yıl demek...
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
Yılın rengi açıklandı
Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Renk Enstitüsü, 2026'nın rengini duyurdu. Her yıl aralık ayında yapılan açıklamaya göre yılın rengi 'Cloud Dancer' olarak açıklandı
Viral döneri kimler denedi?
Yeni trend evde kıymadan döner/iskender yapmak.
400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
Bugünkü sorumuz şu: İnsan az sonra midesine indireceği 5 ince elma dilimine neden 400 dolar harcar?
Bir garip gün: Dünya Erkekler Günü
Bugün, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü! Siz de ilk kez mi duyuyorsunuz; yalnız değilsiniz... 1999 yılında Trinidad Tobagolu Jerome Teelucksingh, 'Dünya Erkekler Günü' için tarih ararken babasının doğum gününü onurlandırmak için 19 Kasım'ı tercih etmiş. Günün anlam ve önemini ise 'dürüst ve çalışkan erkekleri' onurlandırmak, erkeklerin fiziki ve mental sorunlarına farkındalık yaratmak diye açıklıyor.
Dünyanın en güzeli Türkiye'den
Muğla'nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya'ya uzanan Likya Yolu, "Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası" seçildi.
"Savunma ihracatında hedef ilk 10"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda SAHA 2026'ya bin 763 firma katıldığını, 203 ürünün 'SAHA'da ilk kez görücüye çıktığını ve toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını belirtti. Sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan,"23 yıl önce senede 248 milyon dolar ihracat yapan Türkiye bugün bu rakamı bir haftada gerçekleştiriyor. Kısa vadede hedefimiz 11 milyar doları aşarak ilk 10 ülke arasına adımızı yazdırmaktır" dedi
ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
ABD-İran hattındaki ateşkes süreci belirsizliğini korurken, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın bugün yanıt vermesi gerektiğini söyledi
İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ne zaman diplomatik bir çözüme yaklaşılsa ABD'nin 'anlamsız' bir askeri operasyon yaptığını söyleyerek, "Füze kapasitemizin yüzde 75'ini koruduğumuz haberi doğru değil. Yüzde 120 kapasiteye ulaştık" dedi.
ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
ABD istihbaratı CIA, ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'yla ilgili çarpıcı bir rapor paylaştı. Washinton Post'un haberleştirdiği rapora göre İran, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına ve ABD'nin deniz ablukasına aylarca dayanabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca yine rapora göre İran, füze kapasitesinin çoğunu hala koruyor.
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de henüz hantavirüs pozitif vaka tespit edilmediği açıklanarak, "Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi
Ruhi Çenet'e tepki
Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat ettiğini açıklamıştı. 24'üncü günde gemiden inen Çenet'in karantinaya girmeden önce bir düğüne katılması tepki topladı
"Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Habertürk yayınına konuk oldu. Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz; kurban bağışı organizasyonları, Gazze'ye yönelik yardımlar, aşevi projeleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Bugüne kadar iki senede 1 milyon 300 bin konserve Gazze'de dağıtıldı" dedi
Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Öztel, Cezayir-Tunus üzerinden kalkan tozlu havanın Ege ile Akdeniz bölgelerini etkileyeceğini, Marmara'da İstanbul ve çevre merkezlerde toz konsantrasyonun artacağını söyledi. Astım ve nefes darlığı olanların dikkatli olması uyarısında bulundu
G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında alt sıralarda bulunan hesap.com Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak şampiyonluğu garantilemek; konuk takım ise puan veya puanlar alarak kritik sıraların üstüne çıkmak istiyor...
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk ihtimali mucizelere kalan sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleden 3 puanla alması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantileyecek. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
2 kadını öldürdüler! Ümraniye'deki kesik baş vahşetinde iddianame!
İstanbul Ümraniye'de Özbekistan uyruklu 2 kadını öldürüp parçalayan şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Tüyler ürperten çifte cinayette, katillerin öldürdükleri kadının telefonundan öldürecekleri diğer kadını arayıp çağırdıkları da belirlendi
"İran bir petrol tankerine el koydu"
İran medyası: İran, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koydu
Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, İtalyan UniCredit'in devralma girişimine karşı "bağımsızlık" stratejisini sertleştirerek 3 bin kişilik istihdam kesintisine gideceğini açıkladı. Banka, operasyonel verimliliği artırmak için yapay zekâ kullanımına 2030 yılına kadar yaklaşık 600 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor
Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
Yüzyıllar boyunca çözülemeyen Antik Mısır hiyeroglifleri, tek bir taş sayesinde yeniden okunabilir hale geldi. Rosetta Taşı'nın keşfi, insanlık tarihinin en büyük dil çözümlerinden biri olarak kabul edilirken, binlerce yıllık sırların kapısını araladı. İşte detaylar!
Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde yer alan 'Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı', 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı
Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
Kocaeli'nde, sattığı otomobilin 1 milyon 600 bin liralık parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı 60 yaşındaki Mehmet ve oğlu 30 yaşındaki Aykut Canımoğlu'nu sokakta silahla öldüren 76 yaşındaki kanser hastası İzzet Kalyon, sağlık raporu doğrultusunda ev hapsi şartıyla tahliye edildi
Sallai’ye Premier Lig kancası!
Roland Sallai'ye Premier Lig ekipleri Tottenham ve Nottingham Forest'ın ilgisi sürerken, Galatasaray yönetimi Macar futbolcuyu satmayı düşünmüyor. Okan Buruk'un gelecek sezon planlarında önemli bir yere sahip olan Sallai için yalnızca astronomik teklifler değerlendirilecek.
Servetini çocuklarına bırakmayacak
İngiliz müzisyen Sting, çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı. Sting, "Onlara her zaman; 'Çocuklar çalışmak zorundasınız, ben kendi paramı harcıyorum. Eğitim masraflarınızı karşılıyorum, temel ihtiyaçlarınızı sağlıyorum ama gidip çalışmalısınız' diyorum" ifadelerini kullandı
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta sinemada Portekiz Aşkı öne çıkarken; tiyatro sahnesinde Sürüklenmiş ve Metot dikkat çekiyor. Müzikte Edis, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı In Concert ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası izleyiciyle buluşurken, sergide ise Ayla Turan'ın Retrospektif'i sanatseverleri bekliyor
"İstanbul'a gel yoksa engellerim"
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Azerbaycan'daki Bakü Grand Prix'sinde sahne alacağını duyurdu. Oyuncu Afra Saraçoğlu, bu gelişme üzerine Perry'ye sosyal medya üzerinden İstanbul'da konser vermesi yönünde esprili bir çağrıda bulundu