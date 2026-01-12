HT Gastro
83. Altın Küre kırmızı halısından kareler...

83. kez düzenlenen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) sahiplerini buldu. Hollywood'un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı şıklığı vardı. İşte Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler...

Hollywood’da yılın en büyük gecelerinden biri olan Altın Küre ödül töreni gerçekleşti.

Selena Gomez

2

Ödül sezonu, siyah-beyaz görünümlerin, payetlerin ve gümüşlerin hakim olduğu, Met Gala’yı andıran bir kırmızı halıyla başladı.

Amanda Seyfried

3

Altın Küre’de eski Hollywood ihtişamı öne çıktı. Amanda Seyfried, Robin Wright, Kate Hudson, Selena Gomez klasik görünümleriyle göz kamaştıran isimler arasındaydı.

Kate Hudson

4

Teyana Taylor ise kesik detaylara sahip özel tasarım elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

5

Emma Stone, kolsuz bir üst ve işlemeli etekten oluşan iki parçalı bir görünüm tercih etti.

6

Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, omuzlarında boncuklu püskül detayları bulunan, siyah Dilara Fındıkoğlu tasarımı giydi.

7

Ana de Armas, payet işlemeli tül ve dantel bir elbiseyle kırmızı halıdaydı...

8

George Clooney ve Amal Clooney çifti her zamanki gibi oldukça zarif ve uyumlu görünüyorlardı.

9

Bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Jennifer Lawrence işlemeli tül elbisesiyle kırmızı halıda poz verdi.

10

'Only Murders in the Building'deki performansıyla Altın Küre’ye aday olan Selena Gomez eşi Benny Blanco ile görüntülendi.

11

One Battle After Another filminin yıldızı Chase Infiniti, metalik işlemeleri bulunan büstiyer ve kadife etekten oluşan bir elbise giydi.

12

Jennifer Lopez, bu sefer de abartıdan kaçınmadı ve vücudunu saran, bronz desenlerin ağırlıkta olduğu şeffaf bir elbise tercih etti.

13

İşte Altın Küre kırmızı halısından görünümler...

Amelia Gray

14

Elle Fanning

15

Jennifer Garner

16

Pamela Anderson

17

Jacob Elordi

18

Lisa

19

Miley Cyrus

20

Leonardo DiCaprio

21

Zoe Kravitz

22

Parker Posey

23

Audrey Nuna

24

Renate Reinsve

25

Glen Powell

26

Haley Kalil

27

Robin Wright

28

Julia Roberts

29

Leighton Meester ve Adam Brody

30

Jessie Buckley

31

Emily Blunt

32

Nikki Glaser

33

Hailee Steinfeld

34

Ashton Kutcher ve Mila Kunis

35

Bella Ramsey

36

Kirsten Dunst ve Jesse Plemons

37

Sara Foster

38

Macaulay Culkin ve Brenda Song

