Wednesday ile gelen TikTok akımı: Yorgun Kız makyajı
TikTok, Instagram gibi sosyal medya platformları her geçen gün yeni güzellik trendleri doğuruyor. Addams Ailesi'nin soğuk ve karamsar kızı Wednesday Addams'tan ilham alan yeni trendin ismi ise 'Yorgun Kız' makyajı. Akımla birlikte Z Kuşağı, kusurlarını kapamak yerine öne çıkarıyor
Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanan Amerikan doğaüstü gizem ve komedi dizisi Wednesday’in başrol oyuncusu Jenna Ortega, dizinin prömiyerinde gotik ve karanlık bir görünüm sergilemişti.
Ortega’nın gözlerinin çevresi hafifçe dağılmış, koyu gölgelerle çerçevelenmişti. Yüzü solgun, elmacık kemikleri gri tonlarla belirginleştirilmişti. Dudakları morumsu bir renk taşıyor, bitkin görünüyordu. Ancak bu görünüm dizinin temasına uygun olarak bilerek elde edilmişti, amaç buydu!
Netflix’in izlenme rekorları kıran dizisi, yeni sezonuyla birlikte yeni bir güzellik trendini doğurdu: Yorgun Kız (Tired Girl) makyajı...
Z Kuşağı’nın son makyaj trendi, geçmiştekilerin aksine uykusuz kalmış gibi ‘görünmeyi’ amaçlıyor.
Yüzyıllardır güzellik standartları, yorgun görünümü, kusurları gizlemeye odaklandı. Kapatıcılar, renk eşitleyicileri daha canlı bir ifade için tasarlandı.
Öyle ki yorgunluk, sağlık sorunları ve yaşlılıkla ilişkilendirildi. Yorgun Kız trendi ise tam tersini savunuyor. Gizlemeye çalıştığımız kusurları öne çıkarıyor ‘yorgun ya da hasta’ olmasak da!
ÜNLÜLER AKIMIN TAKİPÇİLERİ
Bu akımın ilham kaynağı, Wednesday ile yeniden gündeme gelen Addams Ailesi’nin soğuk ve karamsar kızı Wednesday Addams.
Ortega’nın canlandırdığı karakter, ikinci sezonda da solgun yüzü ve belirgin göz altlarıyla öne çıkıyor. Oyuncu bu görünümü dizinin Londra galasında kırmızı halıya da taşıdı.
Trendin takipçileri arasında oyuncu Lily Rose-Depp, model-müzisyen Gabbriette ve fenomenler Emma Chamberlain, Danielle Marcan ile Lara Violetta da var.
TIKTOK'TA SAYISIZ VİDEO...
Temmuz sonu itibarıyla ‘Tired girl makeup’ TikTok’ta ayrı bir kategori haline geldi. Uykusuz görünümü adım adım gösteren sayısız video milyonlara ulaştı.
Güzellik trendinde genel görünüm dağınık, doğal ve asi...
Öte yandan ‘Yorgun Kız’ makyajını gotik akımla karıştırmamak gerek. Gotik, müzik tabanlı bir alt kültür olarak çok daha ağır bir makyajla öne çıkıyor.
Ancak uzmanlara göre TikTok merkezli bu trendler, köklü alt kültürler kadar derinlikli değil. Onlara göre grunge, müzik sahnesinden ve topluluk dayanışmasından doğan, estetik ile kültürel başkaldırının ayrılmaz olduğu bir akımdı. ‘Yorgun Kız’ ise internetin gelip geçici akımlarından biri gibi görünüyor.
YAPMAK İÇİN MAKYAJ UZMANI OLMAYA GEREK YOK
Makyaj uzmanlarına göre bu trende uymak için ‘profesyonel’ olmanıza gerek yok. Sabit bir el ya da fırça bile şart değil. Ürünleri gelişigüzel ve az malzemeyle kullanmak bile etki yaratıyor.
Dizinin ilk sezonunda Ortega’nın makyajını yapan Tara McDonald, “Temel amaç, minimal ürünle doğal bir görünüm yaratmaktı. Göz altlarını kapatmak istemedik, bu yüzden koyu halkalar özellikle ön plana çıktı” diyor.
İkinci sezonun makyaj sorumlusu Nirvana Jalalvand ise, “Wednesday saçına saatlerce vakit ayıracak biri değil. Çözecek gizemleri var. Onun önceliği makyaj yapmak değil” sözleriyle karakterin tavrını özetliyor.
CLEAN GIRL AKIMININ TAM ZITTI...
Bu yönüyle ‘Yorgun Kız’ görünümü, son yıllarda Bella Hadid, Hailey Bieber ve Kendall Jenner’la popülerleşen, sağlıklı ve pürüzsüz ‘Clean Girl’ trendinin tam zıttı. Zaten Instagram’da da artık daha doğal, bulanık uğraşılmamış paylaşımlar yapılıyor. ‘Mükemmel’ görünüme olan bu başkaldırı ‘Yorgun Kız’ makyajını bile doğurmuş olabilir.
Trend analisti Dan Hastings-Narayanin’e göre akım akademik yükümlülükler, borçlar, rekabetçi iş dünyası gibi baskılar altında kalan Z Kuşağı’nın kendini ifade ediş biçimi. Çünkü Z Kuşağı artık 'Kan kusup kızılcık şerbeti içtim' demiyor. Yorgunluklarını gizlemek yerine kucaklıyor, bu dünyada var olmaya, ‘filtresiz’ kendilerini göstermeye çalışıyorlar.
*Görseller AP, Instagram, Shutterstock ve Backgrid'den servis edilmiştir.