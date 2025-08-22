Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! 22 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacak. Sıcaklıkların İstanbul'da 32, Ankara'da 34, İzmir'de 37 ve Antalya'da 34 derece ölçülmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 07:33 Güncelleme: 22.08.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıcak hava uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 34°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 38°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 37°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        EDİRNE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 29°C

        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        KARS °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        MALATYA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış