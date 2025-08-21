Barış Alper Yılmaz'dan 'simsiyah' paylaşım! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Transferde ismi Suudi Arabistan ekibi NEOM ile anılan Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yıldız futbolcu, Instagram hikayesinde 'siyah' bir ekran paylaştı.

Barış Alper'in ses getiren paylaşımı

YÖNETİM SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Barış Alper'in bu paylaşımı ayrılık iddialarını güçlendirirken, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu'nun Barış Alper Yılmaz’ı satmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

Bu arada NEOM SC'nin, Barış Alper için Galatasaray'a yaptığı teklifi revize ederek bonuslarla 35 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

Öte yandan milli futbolcu hastalığı nedeniyle sarı-kırmızılıların son 2 idmanında yer almadı.