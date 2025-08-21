SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

RÖVANŞ 28 AĞUSTOS'TA

Beşitkaş iel Lausanne arasındaki rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını Konferans Ligi'nde lig etabına yazdıracak.