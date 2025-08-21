Beşiktaş, Lausanne karşısında avantaj arıyor! İşte Solskjaer'in muhtemel 11'i...
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki rövanş öncesi deplasmandan avantajlı skorla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Lausanne maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.
Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lausanne'ı da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak.
SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET
Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
RÖVANŞ 28 AĞUSTOS'TA
Beşitkaş iel Lausanne arasındaki rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen taraf adını Konferans Ligi'nde lig etabına yazdıracak.
LAUSANNE İKİ RAKİBİNİ GEÇEREK BEŞİKTAŞ'LA EŞLEŞTİ
İsviçre ekibi Lausanne, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan itibaren başladı.
İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi ve 3. eleme turunda Kazak temsilcisi Astana ile eşleşti.
Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1 yenen İsviçre takımı, rövanşta da 2-0 galip geldi ve adını play-off turuna yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:
Mert Günok
Svensson
Gabriel Paulista
Uduokhai
Emirhan
Ndidi
Orkun
Rashica
Rafa Silva
Joao Mario