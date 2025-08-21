Son dakika: Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafının istediği Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Lavrov, Putin'in Zelenskiy'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Öte yandan Rus bakan, Avrupalı liderleri geçen hafta Alaska'da yapılan ABD-Rusya zirvesinde Ukrayna'da olası bir barış anlaşması konusunda kaydedildiğini söylediği ilerlemeyi baltalamaya çalışmakla suçladı.

Kiev'in Avrupalı müttefiklerinin, odağı Rusya'nın savaşın "temel nedenleri" olarak adlandırdığı meseleleri çözmekten uzaklaştırmaya çalıştıklarını öne süren Lavrov, ayrıca Rusya'nın, Avrupa'da Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin tartışmaların Moskova'nın katkısı olmadan yürütülmesine ilişkin endişelerini yineledi.

Ukrayna'nın sürdürülebilir ve doğrudan bir çözüme ilgi duymadığını düşündüklerini belirten Lavrov, "Rusya güvenlik garantileri için her zaman dürüstçe konuşmaya hazırdı" dedi.

Lavrov, Rusya'nın 2022'de İstanbul'da Ukrayna ile yaptığı görüşmelerde ortaya koyduğu güvenlik garantileri taslağından farklı herhangi bir fikrin kendileri için masada olmadığını belirtti.