110 milyar liralık dev yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin, Avrasya'nın lojistik kalbindeki yerini sağlamlaştıracak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temelinin 22 Ağustos Cuma günü atılacağını açıkladı. Hattın Zengezur Koridoru’nun asli parçalarından biri olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Daha önce 2,4 milyar Euro dış kredi sağladığımız hat, ülkemize de döviz girdisi sağlayacak. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın tamamı ise yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek.” dedi.

5.5 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti. Uraloğlu, “Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil; inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak. Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez yer alacak. Hattımızı 2029 yılının sonunda tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.