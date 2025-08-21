Habertürk
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, doğum günü kutlamasından dönerken içinde bulundukları otomobilin ağaca çarptığı kazada 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ile nişanlısı 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer hayatını kaybetti, 26 yaşındaki Sabri Tığlı ise ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:02
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Denizli'de kaza, Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Menderes Bulvarı Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Sabri Tığlı'nın (26) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak, ağaca çarptı.

        OTOMOBİLDE CAN VERDİLER

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve nişanlısı İbrahim Baran Tuncer'in (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ünal ile Tuncer'in cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

        NİŞANLIYA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

        Kazanın, Ezgi Elçin Ünal’ın arkadaşları ile birlikte nişanlısı İbrahim Baran Tuncer için hazırladığı sürpriz doğum günü partisinden dönerken yaşandığı belirlendi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin ağaca çarptığı yer aldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Denizli
        #Son dakika haberler
