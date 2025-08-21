Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!

Denizli'de kaza, Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Menderes Bulvarı Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Sabri Tığlı'nın (26) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak, ağaca çarptı.

OTOMOBİLDE CAN VERDİLER

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal (22) ve nişanlısı İbrahim Baran Tuncer'in (23) yaşamını yitirdiği belirlendi.