Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki söz düellosu son bulmuyor

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasındaki tartışma, aile içi anlaşmazlıkların ve hukuki süreçlerin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç olarak devam ediyor. Söz düellosu, Özcan Deniz'in; Ercan Deniz'in kendisini vurdurtmak için kiralık katil aradığına kadar geldi. Bu noktaya kadar gelen tartışmanın nereye kadar uzanacağı ve ne şekilde son bulacağı merak konusu.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki aile içi kavga, başladığı gibi karşılıklı suçlamalar ve yenilir - yutulur cinsten olmayan iddialarla devam ediyor.

Özcan Deniz ile Ercan Deniz arasındaki kavganın nedenleri kronolojik olarak şöyle;

ZİMMETE PARA GEÇİRME SUÇLAMASIYLA BAŞLADI Uzun yıllardır Özcan Deniz'in menajerliğini yapan Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak verdi. Tartışma; Özcan Deniz'in Ercan Deniz'i ortak oldukları şirketlerinin içini boşaltmak ve büyük miktarda parayı zimmetine geçirmekle suçlamasıyla başladı.

ERCAN DENİZ: MALLARIM ELİMDEN ALINDI Ercan Deniz, kız kardeşler; Melek, Sibel ve Nurcan'ın Özcan Deniz ile anlaşarak şirketteki gayrimenkulleri, Özcan Deniz'e devrettiğini ve kendisinin mallarının elinden alındığını iddia etti. Bu süreçte Özcan Deniz'in, eşi Samar Dadgar'a ve onun akrabalarına vatandaşlık aldırabilmek için tapuları sahte sözleşmelerle devretmeye çalıştığını da ileri sürdü.

ÖZCAN DENİZ AĞABEYİ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki kardeş mahkemelik oldu. Özcan Deniz, Ercan Deniz'in kendisini, eşi Samar Dadgar'ı ve oğlu Kuzey'i tehdit ettiğini iddia ederek uzaklaştırma kararı aldırdı. Ercan Deniz ise Özcan Deniz'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek karşı dava açtı.

"TEHDİTLER SAVURDU" Özcan Deniz, ağabeyinin evine izinsiz girerek eşi Samar Dadgar'a hakaret ve tehditler savurduğunu sosyal medyadan duyurdu ve bu durumu; "Doğum gününde huzur bozmak" olarak niteledi. Özcan Deniz - Samar Dadgar

ŞİDDET İDDİASI Ercan Deniz, annesi Kadriye Deniz'in Samar Dadgar'ın şiddetine maruz kaldığını iddia etti. Samar Dadgar, Dadgar karşı atakla, kayınvalidesinin kendisine tekme attığını ve hakaretler ettiğini belirtti. Samar Dadgar

ANNESİ ÖZCAN DENİZ'İ SİLDİ Anne Kadriye Deniz, Ercan Deniz'e haksızlık yapıldığını söyleyerek Özcan Deniz dâhil olmak üzere diğer çocuklarını 'Sildiğini' ve onları Allah'a havale ettiğini açıkladı. Özcan Deniz de annesine sert bir dille yanıt vererek; "Yolum sizin yolunuz değil" dedi ve yaşadıkları tüm kötülüklere göğüs gerdiğini ifade etti. Kadriye Deniz - Özcan Deniz

ÖZCAN DENİZ: FELLİK FELLİK TETİKÇİ ARIYORSUN Özcan Deniz, 2008'de uğradığı silahlı saldırının arkasında ağabeyinin olduğunu belirterek; "Şimdi bile fellik fellik tetikçi arıyorsun. Sen şu an çocuğumu babasız, kimsesiz, sefalet içinde bırakacak kötülükler peşindesin. Sen o masumun ahından kurtulamazsın. Bunlar için verdiğim her mücadele uğruna ölmek bir şereftir" dedi. "Beni vurması için tetikçi arıyor" Haberi Görüntüle

DNA SUÇLAMASI Ercan Deniz katıldığı bir televizyon programında, Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın hamileliğine inanmadığını ve Feyza Aktan'ı bir DNA testine götürdüklerini iddia etti. Özcan Deniz, bu iddiaya videoyla cevap verdi.

KARŞILIKLI TEPKİ GÖSTERMELER DEVAM ETTİ Özcan Deniz, bu iddialar üzerine ağabeyine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımlarda, Ercan Deniz'in, 7 yaşındaki çocuğunun sosyal hayatına, eğitim hayatına, psikolojisine, aile birliğine ve eski eşi Feyza Aktan'a iftiralar attığını söyledi. "Bunları diyecek kadar şuursuzsun!"

AVUKATINA TALİMAT VERDİ Özcan Deniz, ağabeyinin bu açıklamaları üzerine avukatı aracılığıyla yeni bir hukuki süreç başlattığını duyurdu. Bu olay, aile içi tartışmanın boyutunu daha da büyüttü ve hukuki mücadeleyi yeni bir aşamaya taşıdı.

Bütün bu yaşananların sonucunda Özcan Deniz ile Ercan Deniz'in nasıl bir psikolojide olduğunu, aile içinde kalması gereken bir sorunun aylar boyunca tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmesinin nasıl bin ruh haliyle gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Uzman Psikolog Yeşim Akıncı, bu konuda Habertürk'e açıklamalarda bulundu.