        Özcan Deniz'den Ercan Deniz hakkında suçlama: Beni vurması için tetikçi arıyor

        Özcan Deniz: Beni vurması için tetikçi arıyor

        Özcan Deniz, küs olduğu ağabeyi Ercan Deniz hakkında şoke eden suçlamalarda bulundu. 2008'de uğradığı silahlı saldırının sebebinin ağabeyi olduğunu söyleyen Özcan Deniz; "Benim vurulmama bile sebep Ercan'dır. Ölüyordum o gece. Şimdi bile tetikçi arıyorsun" dedi. Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da benzer bir iddiada bulunarak hayatına kast edildiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 10:11 Güncelleme: 14.08.2025 - 10:47
        "Beni vurması için tetikçi arıyor"
        Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ve annesi Kadriye Deniz ile uzun süredir devam eden aile içi kavga, katlanarak büyüyor. Öyle ki aile içi kavgada iş cinayet iddiasına kadar geldi.

        Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında şoke eden iddialarda bulundu. 2008'de sahne aldığı bir otel çıkışında silahlı saldırıya uğrayan ve yaralanan şarkıcı, bunun arkasında ağabeyinin olduğunu ileri sürdü.

        Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz
        Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz
        "ERCAN YÜZÜNDEN VURULDUM"

        Özcan Deniz, yaptığı açıklamada; "Benim vurulmama bile sebep Ercan'dır. Ölüyordum o gece. Mermi atardamarıma 1 milim kala durmuş. Şimdi bile fellik fellik tetikçi arıyorsun. Beni öldürmeye çalışıp da başaramamış katillerimi affetmemi beklemesin kimse" ifadelerini kullandı.

        Özcan Deniz'in ardından eşi Samar Dadgar da kayınvalidesi Kadriye Deniz hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

        Kadriye Deniz, Özcan Deniz ve Samar Dadgar
        Kadriye Deniz, Özcan Deniz ve Samar Dadgar

        Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar da hayatına kast edildiğini belirterek, kayınvalidesinin kendisine şiddet uyguladığını ve karnına tekme attığını ileri sürdü; "Ben yerdeyken annesi, karnıma dakikalarca tekme attı. O pembe çorapları ve terlikleri asla unutmayacağım."

        Samar Dadgar, kayınvalidesinin kendisine tekme savurduğu sırada, Özcan Deniz'in banyodan çıkma ihtimaline karşılık öz kızını harcama pahasına; "Vurma kızım yazıktır" diyerek suçu Yurda Deniz'in üstüne attığını vurguladı. Dadgar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Duvarda ayna vardı hatırlıyorum, kendime bakıyordum ama ses duymuyordum. Kulak komple gitti. Ne düşünüyordum biliyor musunuz? Beni öldüreceklerdi ama neden? Ne olacak şimdi? Neydi bu?"

        Olayları hatırladığında hâlâ tüm vücudunun titrediğini söyleyen Samar Dadgar, iddia edilenin aksine orada Özcan Deniz'in kimseye vurmadığını ve eşinin zalim kadına bile el kaldırmayacağını vurguladı. Yurda Deniz ve Kadriye Deniz'in odadan çıkarılmalarına rağmen hâlâ kapıyı kırmaya çalıştıklarını anlatan Dadgar, yaşananlardan sonra Ercan Deniz'in geçmiş olsun dahi demediğini dile getirdi.

        Samar Dadgar, sözlerini; "Özür beklemedim ve beklemiyorum herkesin hayatı kalbi gibi olsun. Evet, ben de bir annenin, bir babanın kızıyım. Büyü yapılmış halim böyle ise vay halime! Herkesi kucaklıyorum, kalın sağlıcakla" diyerek sonlandırdı.

