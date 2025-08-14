Habertürk
        Binlerce kişi yaşasa da çoğu kişi burayı bilmiyor! Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke...

        Dünya haritasına baktığınızda, gözden kaçan pek çok ülke olduğunu fark edersiniz. Kimi küçüklüğüyle, kimi uzaklığıyla, kimi de sessiz yaşamıyla dikkat çeker. İşte çoğumuzun adını bile bilmediği ama kendine özgü hikayeleri olan 10 ülke…

        Giriş: 14.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:44
        1

        Dünya, yalnızca popüler ülkelerden ibaret değil. Haritalarda yer alan ama çoğu insanın hiç duymadığı, küçük ama ilgi çekici ülkeler var. İşte binlerce kişinin yaşadığı fakat çoğumuzun varlığından haberdar olmadığı o ülkeler…

        2

        ANDORRA – PİRENELER’İN SAKİN NOKTASI

        Fransa ile İspanya arasında sıkışmış Andorra, kayak merkezleri ve vergi avantajlarıyla tanınıyor. Yaklaşık 80 bin nüfusa sahip.

        3

        ANTİGUA VE BARBUDA – KARAYİPLERİN SAKLI GÜZELLİĞİ

        Beyaz kumsallarıyla ünlü Antigua ve Barbuda, Karayipler’in popüler ama hâlâ sakin adalarından. Turizm en önemli gelir kaynağı.

        4

        KİRİBATİ – 33 ADA, TEK BİR ÜLKE

        Pasifik Okyanusu’na yayılmış 33 adadan oluşan Kiribati, iklim değişikliğinin en çok tehdit ettiği ülkelerden biri.

        5

        LESOTHO – DAĞLARIN ÜLKESİ

        Güney Afrika’nın ortasında yer alan Lesotho, tamamen dağlık bir ülke. Yüksek rakımı ve geleneksel yaşam tarzı ile biliniyor.

        6

        PALAU – DALIŞ MERAKLILARININ CENNETİ

        Pasifik’teki Palau, berrak denizi ve renkli mercan resifleriyle ünlü. Yaklaşık 18 bin kişilik nüfusuyla turizme bağımlı bir ada devleti.

        7

        BHUTAN – MUTLULUĞUN ÜLKESİ

        Himalayalar’da yer alan Bhutan, ekonomik büyüklük yerine “ulusal mutluluk” ölçütünü öncelikli kabul eden nadir ülkelerden. Budist kültürü ve doğa dostu politikalarıyla dikkat çekiyor.

        8

        NIUE – KÜÇÜK BİR PASİFİK MUCİZESİ

        Yeni Zelanda’ya bağlı özerk bir ada olan Niue, sadece 1.600 kişilik nüfusu ile dünyanın en küçük topluluklarından biri. Mercan kayalıkları ve dalış turizmiyle tanınıyor.

        9

        DOĞU TİMOR – GENÇ ASYA ÜLKESİ

        2002’de bağımsızlığını ilan eden Doğu Timor, Güneydoğu Asya’nın en genç devletlerinden biri. Petrol ve doğalgaz gelirleriyle ekonomisini ayakta tutuyor.

        10

        TUVALU – YOK OLMA TEHLİKESİNDEKİ CENNET

        Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Tuvalu, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle tamamen sular altında kalma riski taşıyor. Turizm ve balıkçılık, halkın başlıca geçim kaynakları.

        11

        NAURU – DÜNYANIN EN KÜÇÜK CUMHURİYETİ

        Pasifik Okyanusu’nda yer alan Nauru, sadece 21 kilometrekarelik yüzölçümü ile dünyanın en küçük ada ülkelerinden biri. Fosfat rezervleriyle tanınan ülke, bugün ekonomik zorluklarla mücadele ediyor.

        Fotoğraf kaynak: Shutter Stock

