Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

11 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR ALARMI Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 11 kent için "sarı" alarm verilerek, şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova."

GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAĞA DİKKAT Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.