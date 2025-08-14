Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU İSTANBUL: Hızı 70 km'yi bulacak 11 kent için fırtına alarmı! | Son dakika haberleri

        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 11 kentte ise kısa süreli fırtınanın hızı 70 km'yi buluyor. İşte "sarı" alarm verilen illerimiz ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 06:56 Güncelleme: 14.08.2025 - 06:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        FIRTINANIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

        Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        11 KENT İÇİN ŞİDDETLİ RÜZGAR ALARMI

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 11 kent için "sarı" alarm verilerek, şiddetli rüzgar uyarısında bulunuldu. İşte o illerimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova."

        REKLAM

        GÜNEY VE İÇ KESİMLERDE SICAĞA DİKKAT

        Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 36, Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 35, Az bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE: 32, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 34, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 37, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 38, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 42, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 38, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 38, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 39, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 38, Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        KONYA: 37, Az bulutlu ve açık

        YOZGAT: 31, Az bulutlu ve açık

        BOLU: 35, Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK: 26, Az bulutlu ve açık

        SİNOP: 34, Az bulutlu ve açık

        AMASYA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu,

        TRABZON: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

        RİZE: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KARS: 29, Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA: 37, Az bulutlu ve açık

        VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 41, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 39, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
        General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi