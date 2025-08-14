Habertürk
        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'nun geliş tarihini duyurdular!

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz basını, milli futbolcunun İstanbul'a geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar...

        Giriş: 14.08.2025 - 11:59 Güncelleme: 14.08.2025 - 11:59
        1

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi. Milli yıldızın imza için İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

        2

        FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

        Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için her konuda anlaşmaya vardı.

        3

        İMZA İÇİN İSTABUL'A GELİYOR

        Mais Futebol'un haberine göre Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın 16 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı lig maçından sonra resmi imza için İstanbul'da olacak.

        4

        25 MİLYON EURO BONSERVİS

        Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro ve bonus olarak 2.5 milyon Euro ödeyecek.

        5

        PORTEKİZ PERFORMANSI

        Benfica'ya geçen sezon transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Portekiz temsilcisinde 54 maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

        6
