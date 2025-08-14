Habertürk
        Yatırımcılar dikkat! Lider kripto para birimi Bitcoin rekor tazeledi - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin rekor tazeledi

        Lider kripto para birimi Bitcoin 124 bin dolara kadar çıkarak rekor seviyeye yükseldi. ikinci sıradaki kripto varlık Ether de 4 bin 780 dolara ulaştı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 14.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:48
        Bitcoin rekor tazeledi
        Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 0,9 artışla 124.002,49 dolara kadar çıkarak Temmuz ayında görülen önceki zirvesini aştı.

        Bitcoin, böylece Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından sektör için uzun süredir beklenen düzenleyici kazanımların desteğiyle 2025 yılında şu ana kadar yaklaşık yüzde 32 değer kazandı.

        Gün içinde, piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki kripto varlık Ether de 4.780,04 dolara ulaştı ve bu, 2021 sonlarından bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

        IG piyasa analisti Tony Sycamore notunda, “Teknik olarak 125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, BTC’yi 150 bin dolara taşıyabilir” dedi.

