Fernando Muslera nın ayrılığının ardından kaleci transferine odaklanan Galatasaray, aradığı ismi henüz bulabilmiş değil.Haziran ayı başında başlayan çalışmalar, teknik direktör Okan Buruk un raporunda en kritik ihtiyaç olarak belirtilen kale hattı üzerine yoğunlaştı.Listenin zirvesinde Ederson yer alıyor. Brezilyalı file bekçisi için hem kulübü hem de oyuncuyla temaslar sürüyor.Okan Buruk un özellikle istediği deneyimli kaleciyle anlaşma şartlarında önemli mesafe kat edildiği öğrenildi.Galatasaray, Ederson için daha önce Manchester City ye 7 milyon Euro teklif sunmuş, İngiliz ekibi ise 15 milyon Euro talep etmişti. Sarı kırmızılılar, oyuncuya yıllık 6,5 milyon Euro maaş önerdi.Alternatif adaylar arasında Yann Sommer de bulunuyor. İsviçreli kalecinin bu sezon Inter den ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.Galatasaray ın gündemindeki diğer isimler arasında Alisson ve Donnarumma da yer alıyor.İtalyan kaleci, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımla PSG ye veda etti ve Manchester City ye transferinin eşiğinde.Donnarumma nın City ye imza atmasının ardından, Galatasaray ın Ederson için bir kez daha masaya oturması bekleniyor.Yönetimin radarında ayrıca Chelsea nin genç kalecisi Jörgensen var. Öncelikli adaylarla anlaşma sağlanamazsa transfer komitesinin rotasını Danimarkalı file bekçisine çevirmesi muhtemel görünüyor.