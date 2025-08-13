Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir beşik gibi: 1235 artçı normal mi? İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Ziyadin Çakır anlattı

        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi? İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Ziyadin Çakır anlattı...

        Marmara ve Ege'de korkuya neden olan 6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin ardından AFAD, 3 günde, 19'u 4'ün üzerinde olmak üzere bin 235 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı. Kırılan Sındırgı fayının, Simav ve Gelenbe zonlarını etkilemeyeceğini belirten İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yaşanan artçı depremleri ve bölgenin depremselliğini anlattı. İşte detaylar...

        Giriş: 13.08.2025 - 11:48 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos pazar günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem bir kişinin ölümüne, 29 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

        MARMARA VE EGE'DE HİSSEDİLDİ

        İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır.
        İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır.

        Marmara ve Ege'de hissedilen depremin ardından bilançoyu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.

        İKİ KENTTE 200 BİNADA HASAR OLUŞTU

        Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Balıkesir'de, 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik” dedi.

        AFAD: 1235 ARTÇI OLDU

        Korkuya neden olan 6.1'lik depremin ardından son açıklama ise bu sabah AFAD'dan geldi. AFAD, depremin ardından son üç günde, bin 235 artçı depremin (saat: 09.30 itibarıyla) kaydedildiğini duyurdu.

        Bu depremlerden 19'unun ise büyüklüğünün 4.0'un üzerinde olduğunu açıkladı.

        İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, yaşanan artçı depremleri ve bölgenin depremselliğini, Habertürk'ten Alper Uruş'a anlattı.

        "BATI ANADOLU'DA ÇOK FAZLA KIRIK MEVCUT"

        "Batı Anadolu Bölgesi'nde çok fazla kırık mevcut. Kuzey güney bir gerilme, irili ufaklı fay hatları bulunuyor. Burada, orta büyüklükte bir deprem meydana geldiğinde, artçıların çok olması da bölgenin yapısıyla da ilgili. Kırılan Sındırgı'nın, Simav ve Gelenbe faylarını tetikleyebileceği, etkileyeceği görüşüne katılmıyorum.

        "CAM KIRIĞI GİBİ DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ"

        Burada bazı büyük faylar var. Simav fayı, Alaşehir, Gökova'da uzun faylar bulunuyor. Genel olarak bu faylar, 7 civarında deprem üretebilir. Ancak bunun üzerine çıkması beklenmez. Bu bölgeyi cam kırığı gibi düşünebilirsiniz.

        "ARTÇILAR NORMAL, YERLEŞİM SORUN"

        Sındırgı'da yaşanan normal fay depremi, 6 ve 6.5 bu bölgede çok normal, Afyonkarahisar'dan batıya doğru bu bölgede her zaman böyle depremler meydana gelebilir.

        Artçıları da normal değerlendirmemiz gerekir. Bölgede yerleşim yerlerinin, havzalarda değil; kaya zemin üzerinde olması gerekiyor. Ama evler maalesef düz tarım arazisi üzerine yapılmış ve risk altında."

        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #balıkesir deprem
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Yeni Zelanda Başbakanı: Netanyahu aklını kaybetti
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        Avrupa, "Trump belirsizliğinden" çekiniyor
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... İki kentimiz yanıyor!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Grok yeniden açıldı
        Grok yeniden açıldı
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        İşsizlik maaşında 5 yılın rekoru
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Soğuk Savaş'tan Alaska'ya
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi