Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale! Mersin'in Silifke ilçesinde, üç ayrı noktada ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme helikopterleri ile arazözler sevk edildiği bildirildi. Öte yandan Çanakkale'de yeniden orman yangını çıktı. Denizgöründü köyü yakınlarında saat: 13.30 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı

