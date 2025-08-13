UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Ülke puanı sıralamasında gaza bastık, haftayı artıya geçerek sürdürüyoruz. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Gözlerimizi bir diğer temsilcilerimiz Beşiktaş ve Başakşehir'in turlarına diktik. İşte UEFA Ülke Puanı sıralamasında güncel son durum...
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 94.839
2- İtalya - 84.384
3- İspanya - 78.703
4- Almanya - 74.545
5- Fransa - 67.748
6- Hollanda - 60.950
7- Portekiz - 55.166