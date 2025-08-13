ABD Başkanı Trump'ın talimatının ardından Washington'da düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkent Washington'da "güvenliği artırma" amacıyla dün attığı adımların ardından gece boyunca kentte operasyonlar yapıldığını ve farklı suçlara karışan 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Washington'a yönelik dün aldığı kararların yansımalarını kamuoyu ile paylaştı.

Trump'ın talimatının ardından Ulusal Muhafızlar Washington'a gelmeye başladı

Leavitt, Washington DC polisinin federal kontrol altına girmesi ve 800 kadar Ulusal Muhafızın kentte görevlendirilmesi kararlarını alan Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından gece boyunca güvenlik güçlerinin kentin birçok yerinde operasyonlar düzenlediğini söyledi.

ABD'li Sözcü, "Dün gece yaklaşık 850 polis memuru ve diğer güvenlik güçleri, şehir genelinde yoğun bir operasyon gerçekleştirdi. Dün gece yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı. Bu gözaltılar arasında cinayet, ateşli silah suçları, uyuşturucu dağıtımı, yüksek kapasiteli şarjör bulundurma ve alkollü araç kullanma gibi suçlar yer aldı. Bu sadece başlangıç." değerlendirmesini yaptı.