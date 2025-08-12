UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu r&ouml;vanşında temsilcimiz Fenerbah&ccedil;e sahasında Feyenoord la kozlarını paylaştı ve rakibini 5-2 mağlup etti. İlk ma&ccedil;ı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, toplam 6-4 l&uuml;k skorla play-off a y&uuml;kseldi. Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, m&uuml;cadelenin ardından HT Spor da, Fenerbah&ccedil;e-Feyenoord ma&ccedil;ını &ccedil;arpıcı s&ouml;zlerle değerlendirdi. HER ANLAMDA &Ccedil;OK &Ouml;NEMLİ GALİBİYET Her anlamda &ccedil;ok &ouml;nemli bir galibiyet. Y&ouml;netimiyle, taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik direkt&ouml;r&uuml;yle &ccedil;ok &ouml;nemli bir galibiyet. 42. dakikada toplamda 3-1 geridesiniz ve 5 gol &ccedil;ıkarıyorsunuz. 2-1 lik skorlar sevimsiz skorlardır. &Ccedil;ok riskli bir takım &ccedil;ıkarırsan -Rangers ma&ccedil;ı gibi- kontradan gol yersin, &ccedil;ok kontroll&uuml; &ccedil;ıkarsan h&uuml;cum &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; alamazsın. Jose Mourinho nun geldiğinden beri en sağlıklı ve doğru rakip analizi yaptığı bir ma&ccedil;tı. Rakip Fenerbah&ccedil;e ayarında bir takım değildi. EN B&Uuml;Y&Uuml;K TEBRİK F.BAH&Ccedil;E TARAFTARININ Soru işaretli bir sezon bekliyor, taraftar gergin, eyl&uuml;lde kongre var, Jose Mourinho tartışılıyor... Bu baskı altında oynamak kolay bir şey değil. Burada oyuncuları ve teknik direkt&ouml;r&uuml; kutlarken, en b&uuml;y&uuml;k tebriği hi&ccedil; kuşkusuz Fenerbah&ccedil;e taraftarı hak ediyor. İlk ma&ccedil;ı kaybetmişsin. Ger&ccedil;ekten Fenerbah&ccedil;e taraftarıyla ilgili s&ouml;ylenecek tek şey, takdirden başka bir şey olmadığıdır. Fenerbah&ccedil;e devreye 1-0 geride girse sıkıntı olabilirdi, &uuml;st &uuml;ste gelen 2 gol takımı ve taraftarı bir arada tuttu. BU GALİBİYET, D&Uuml;NYA YILDIZI TRANSFERİ KADAR &Ouml;NEMLİ Oyuncularda Taraftarlara mahcup olmadık sevinci var. Bu galibiyet 2025-2026 sezon i&ccedil;in &ouml;nemli bir motivasyon. &Ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k bir d&uuml;nya yıldızının transferi kadar &ouml;nemli bir olay olarak g&ouml;r&uuml;yorum. Zamanla bunu g&ouml;rme şansımız var. AMRABAT TAKIMIN ENERJİSİNİ Y&Uuml;KSELTTİ Skriniar hen&uuml;z fizik olarak %60 larda, beklentilerimin altında kaldı. Hollanda daki ma&ccedil;ın ikinci yarısında ve bug&uuml;nk&uuml; ma&ccedil;ın tamamında Amrabat, Fenerbah&ccedil;e nin enerjisini y&uuml;kseltti. Konsantrasyonu, hırsı, &ouml;ne doğru baskı yapmak istemesi... &Ouml;ne doğru baskı yapınca &ccedil;ok iyi futbolcu.