        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü | Dış Haberler

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenskiy telefonda görüştü. Erdoğan, "Liderler düzeyinde bir görüşmeye ev sahibi olmaya hazırız" mesajını iletti

        Giriş: 12.08.2025 - 16:29 Güncelleme: 12.08.2025 - 16:38
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde yapacağı kritik zirve öncesinde Ukrayna lideri Zelenskiy'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Erdoğan, İstanbul’daki Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kıymetli bulduklarını, sonraki turlarda kalıcı barışa giden yolda ateşkese dair anlamlı neticeler alınması temennilerini ifade etti.

        Türkiye’nin, liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu, askeri, insani ve siyasi alanlarda çalışma grupları kurulmasının zirveye giden yolu açacağına inandıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek vermeyi sürdürmektedir" mesajını iletti.

